За кибератакой на правительственные сайты стоят спецслужбы РФ, - Монастырский
Кибератака на органы государственной власти была осуществлена спецслужбами государства-агрессора.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МВД.
"Кибератака, которая произошла в ночь с 13 на 14 января, была одной из самых больших за последние несколько лет. Она была направлена на 70 государственных учреждений и государственных органов. Это фактически свидетельствует о том, что эта атака была массовой, скоординированной и, как утверждают наши специалисты по киберполиции, СБУ и Госспецсвязи - не были направлены на шифрование данных для дальнейшей продажи, а именно на уничтожение этих данных. Именно поэтому мы можем утверждать, что эта кибератака была осуществлена спецслужбами нашего соседа, государства-агрессора", - отметил министр.
По его словам, это уже не первая кибератака, которая осуществлялась на государственные органы и учреждения.
Монастырский подтвердил, что портал "Дія" в норме и сломать его не удалось.
Напомним, что в ночь с 13 на 14 января была совершена хакерская атака на ряд правительственных сайтов, в том числе МИД, Минобразования и другие.
На главной странице этих сайтов были размещены сообщения провокационного характера.
При этом, как отмечает СБУ, контент сайтов не был изменен, а утечки персональных данных, по имеющейся информации, не произошло.
Держать нараспашку двери в квартиру и рассчитывать что тебя не ограбят, могут только клоуны.
КАРЛ!!!... ПОЛЬША!!! И только нам киздят со всех каналов ТВ, что 30% от ВВП в валюте - составляет продажа ІТ-услуг в частности и зарубеж...
Что продают НАШИ ITишники - что сами без трусов в который раз остаются после хакерских атак???