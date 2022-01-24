За кибератакой на правительственные сайты стоят спецслужбы РФ, - Монастырский

Кибератака на органы государственной власти была осуществлена спецслужбами государства-агрессора.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МВД.

"Кибератака, которая произошла в ночь с 13 на 14 января, была одной из самых больших за последние несколько лет. Она была направлена ​​на 70 государственных учреждений и государственных органов. Это фактически свидетельствует о том, что эта атака была массовой, скоординированной и, как утверждают наши специалисты по киберполиции, СБУ и Госспецсвязи - не были направлены на шифрование данных для дальнейшей продажи, а именно на уничтожение этих данных. Именно поэтому мы можем утверждать, что эта кибератака была осуществлена ​​спецслужбами нашего соседа, государства-агрессора", - отметил министр.

По его словам, это уже не первая кибератака, которая осуществлялась на государственные органы и учреждения.

Монастырский подтвердил, что портал "Дія" в норме и сломать его не удалось.

Напомним, что в ночь с 13 на 14 января была совершена хакерская атака на ряд правительственных сайтов, в том числе МИД, Минобразования и другие.

На главной странице этих сайтов были размещены сообщения провокационного характера.

При этом, как отмечает СБУ, контент сайтов не был изменен, а утечки персональных данных, по имеющейся информации, не произошло.

