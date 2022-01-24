РУС
За кибератакой на правительственные сайты стоят спецслужбы РФ, - Монастырский

За кибератакой на правительственные сайты стоят спецслужбы РФ, - Монастырский

Кибератака на органы государственной власти была осуществлена спецслужбами государства-агрессора.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МВД.

"Кибератака, которая произошла в ночь с 13 на 14 января, была одной из самых больших за последние несколько лет. Она была направлена ​​на 70 государственных учреждений и государственных органов. Это фактически свидетельствует о том, что эта атака была массовой, скоординированной и, как утверждают наши специалисты по киберполиции, СБУ и Госспецсвязи - не были направлены на шифрование данных для дальнейшей продажи, а именно на уничтожение этих данных. Именно поэтому мы можем утверждать, что эта кибератака была осуществлена ​​спецслужбами нашего соседа, государства-агрессора", - отметил министр.

По его словам, это уже не первая кибератака, которая осуществлялась на государственные органы и учреждения.

Монастырский подтвердил, что портал "Дія" в норме и сломать его не удалось.

Напомним, что в ночь с 13 на 14 января была совершена хакерская атака на ряд правительственных сайтов, в том числе МИД, Минобразования и другие.

На главной странице этих сайтов были размещены сообщения провокационного характера.

При этом, как отмечает СБУ, контент сайтов не был изменен, а утечки персональных данных, по имеющейся информации, не произошло.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Информация об утечке данных из "Дії" - фейк, призванный дестабилизировать ситуацию в Украине, - киберполиция

Що ти повторюєш за поляками,як попугай,ти сам і твоє міністерство до таких висновків само не дійшло.
24.01.2022 11:41 Ответить
Если бы Монастырский вытащил свой язык из жопы Зеленского, то он бы понимал, что за кибератакой на государственные сайты стоит не столько РФ, сколько тотальная коррупция власти из-за которой киберзащита в Украине равна нулю.
Держать нараспашку двери в квартиру и рассчитывать что тебя не ограбят, могут только клоуны.
24.01.2022 11:47 Ответить
Есть доказательства - пусть о них узнает США. Они обещали наказать. Все просто.
24.01.2022 11:53 Ответить
Так Хакните им Алаверды в ответ!!! Целая киберполиция есть! Да и просто ребятам заплатите и они им "червяков" напустят.
24.01.2022 11:55 Ответить
А по утру ОНИ праснулисс..... Не прошло и пол-года после того как Польша сказала всем откуда ноги ростут...
КАРЛ!!!... ПОЛЬША!!! И только нам киздят со всех каналов ТВ, что 30% от ВВП в валюте - составляет продажа ІТ-услуг в частности и зарубеж...
Что продают НАШИ ITишники - что сами без трусов в который раз остаются после хакерских атак???
24.01.2022 11:59 Ответить
Це все зрозуміло. Йде війна. Десь скритна, десь відкрита. В мене питання - а що роблять наші хакери та наші кіберсили? Бо щось не спостерігається в інфополі новин про атаки кацапських сайтів нашими хакерами. Що, просрали всіх більш-менш з головою спеців? Самі неуки та бездарності на таку зарплатню йдуть працювати?
