Во время хакерской атаки на правительственные сайты утечки персональных данных не было, контент сайтов не изменен, - СБУ
Во время хакерской атаки на правительственные сайты, состоявшейся в ночь с 13 на 14 января, утечки персональных данных, по имеющейся информации, не было. Контент сайтов также не изменился.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в пресс-службе СБУ.
"В ночь с 13 на 14 января была совершена хакерская атака на ряд правительственных сайтов, в частности МИД, МОН и другие. На главной странице этих сайтов было размещено сообщение провокационного характера. При этом контент сайтов не был изменен, а утечки персональных данных, по имеющейся в наличии информацией, - не произошло", - сообщили в ведомстве.
Отмечается также, что с целью предотвращения распространения атаки на другие ресурсы, а также чтобы локализовать техническую проблему, временно приостановлена работа ряда других правительственных сайтов.
"Служба безопасности Украины и Госспецсвязи совместно с соответствующими органами государственной власти занимается расследованием инцидента и собирает цифровые доказательства. Большая часть пострадавших государственных ресурсов уже восстановлена, другие будут доступны в ближайшее время", - отметили в СБУ.
В свою очередь пресс-служба Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины сообщила, что мобильное приложение "Дія" работает в штатном режиме.
Напомним, на сайтах разместили картинку на украинском, русском и польском языках с текстом: "Украинец! Все ваши личные данные были загружены в глобальную сеть. Все данные на компьютере уничтожаются, восстановить их невозможно. Вся информация о вас стала публичной, бойтесь и ждите худшего. Это вам за ваше прошлое, настоящее и будущее. За Волынь, за ОУН УПА, за Галицию, за Полесье и за исторические земли".
Пожалуйста, подождите...
Считай, что ты уже поделился доступом к своим банковским данным.
но это же не получение инф о картах
Т.е., если у тебя уведут твой мобильный номер (а сам номер у злоумышленников уже есть в случае слива), то получить доступ к твоим счетам дело пары часов, которые уйдут на его восстановление у оператора от твоего имени.
Обычно ОНИ в курсе ДО СОБЫТИЯ
Сервіс тимчасово недоступний
В зв'язку з необхідністю проведення планових технічних робіт доступ до Кабінету тимчасово обмежений. Приносимо вибачення за незручності. Спробуйте, будь ласка, пізніше
Код помилки: 503
- мой папа работает министром цифровой трансформации
- а это как ?
- ну, пришел вчера на четырех, пьяный в сиську, получил зарплату 220, домой принес 127, на вопрос мамы "где остальные" - только отвечал "ММММММ"
Но у коментаторов понимания происходящего еще меньше. И это основная причина, почему их банковские счета иногда вычищают от излишков денежной массы.