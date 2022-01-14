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СБУ (19459) хакер (1171) атака (350)

Во время хакерской атаки на правительственные сайты утечки персональных данных не было, контент сайтов не изменен, - СБУ

Во время хакерской атаки на правительственные сайты утечки персональных данных не было, контент сайтов не изменен, - СБУ

Во время хакерской атаки на правительственные сайты, состоявшейся в ночь с 13 на 14 января, утечки персональных данных, по имеющейся информации, не было. Контент сайтов также не изменился.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

"В ночь с 13 на 14 января была совершена хакерская атака на ряд правительственных сайтов, в частности МИД, МОН и другие. На главной странице этих сайтов было размещено сообщение провокационного характера. При этом контент сайтов не был изменен, а утечки персональных данных, по имеющейся в наличии информацией, - не произошло", - сообщили в ведомстве.

Отмечается также, что с целью предотвращения распространения атаки на другие ресурсы, а также чтобы локализовать техническую проблему, временно приостановлена ​​работа ряда других правительственных сайтов.

"Служба безопасности Украины и Госспецсвязи совместно с соответствующими органами государственной власти занимается расследованием инцидента и собирает цифровые доказательства. Большая часть пострадавших государственных ресурсов уже восстановлена, другие будут доступны в ближайшее время", - отметили в СБУ.

Также читайте: "Бойтесь и ждите худшего": ночью хакеры атаковали правительственные сайты

В свою очередь пресс-служба Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины сообщила, что мобильное приложение "Дія" работает в штатном режиме.

Напомним, на сайтах разместили картинку на украинском, русском и польском языках с текстом: "Украинец! Все ваши личные данные были загружены в глобальную сеть. Все данные на компьютере уничтожаются, восстановить их невозможно. Вся информация о вас стала публичной, бойтесь и ждите худшего. Это вам за ваше прошлое, настоящее и будущее. За Волынь, за ОУН УПА, за Галицию, за Полесье и за исторические земли".

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Топ комментарии
+5
Хто встановив собі Дію, той лох.
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14.01.2022 09:59
+3
служба брелков украины орять порет чушь - сайт "Дiя" лежит
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14.01.2022 09:59
+2
как раз приложение Дия (не сайт) живее всех живых
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14.01.2022 10:04
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Хто встановив собі Дію, той лох.
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14.01.2022 09:59 Ответить
как раз приложение Дия (не сайт) живее всех живых
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14.01.2022 10:04 Ответить
Так проблема не в работе приложения, а в данных, которые через нее уже получены.

Считай, что ты уже поделился доступом к своим банковским данным.
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14.01.2022 10:21 Ответить
лошара, а працівники банків давно злили всю інфу про своїх клієнтів і їхню історію.
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14.01.2022 10:33 Ответить
Это ты лошара, если не видишь разницы между сливом личных данных и непосредственным доступом к BankID.
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14.01.2022 10:37 Ответить
а в Дие нет моих банковских данных. Там авторизация через Банк ИД
но это же не получение инф о картах
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14.01.2022 12:21 Ответить
Дия предоставляет API к серверам с BankID. Поэтому ты нифига не можешь быть уверен есть доступ или нет.
Т.е., если у тебя уведут твой мобильный номер (а сам номер у злоумышленников уже есть в случае слива), то получить доступ к твоим счетам дело пары часов, которые уйдут на его восстановление у оператора от твоего имени.
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14.01.2022 12:36 Ответить
Чушь. Сайт не хранит твой id. Тем более данные хешируются. Я тебе могу дать свой захешенный пасс, хочешь?
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16.01.2022 11:46 Ответить
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14.01.2022 10:44 Ответить
дурак ты
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14.01.2022 12:44 Ответить
Ти віриш зеленим брехунам?
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14.01.2022 13:34 Ответить
я порохоботам не верю
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14.01.2022 13:48 Ответить
служба брелков украины орять порет чушь - сайт "Дiя" лежит
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14.01.2022 09:59 Ответить
На Газеті ua сказано що і Дію хакнули.
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14.01.2022 10:05 Ответить
Не правда.Все работает.
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14.01.2022 10:10 Ответить
приложение работает, сайт лежит. Утечка данных - скорее да, чем нет
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14.01.2022 10:17 Ответить
серед ночі, через дві години після атаки.
Обычно ОНИ в курсе ДО СОБЫТИЯ
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14.01.2022 10:03 Ответить
а потім "співробітники банку" будуть телефонувати і пропонувати кредити по акції )
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14.01.2022 10:11 Ответить
Сейчас проверил, дия работает нормально.
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14.01.2022 10:13 Ответить
только что зашел:

Сервіс тимчасово недоступний
В зв'язку з необхідністю проведення планових технічних робіт доступ до Кабінету тимчасово обмежений. Приносимо вибачення за незручності. Спробуйте, будь ласка, пізніше
Код помилки: 503
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14.01.2022 10:18 Ответить
Это же хорошо. Иначе, как оформлять через нее кредит на тебя?
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14.01.2022 10:22 Ответить
сын Федорова хвастается однокласникам:
- мой папа работает министром цифровой трансформации
- а это как ?
- ну, пришел вчера на четырех, пьяный в сиську, получил зарплату 220, домой принес 127, на вопрос мамы "где остальные" - только отвечал "ММММММ"
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14.01.2022 10:25 Ответить
Ось про Що, 1000 від Зе_ядського
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14.01.2022 10:48 Ответить
К сотрудникам минцифры и к конторе конечно есть вопросы. Как минимум утверждать, что контент сайтов не изменен на фоне того, что на сайт повесили картинку с надписью на "ломаном польском языке" это все равно что стоять в желтой луже с мокрыми штанами и орать "я не обоссался". Впрочем как аутотренинг это конечно работает.
Но у коментаторов понимания происходящего еще меньше. И это основная причина, почему их банковские счета иногда вычищают от излишков денежной массы.
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14.01.2022 13:06 Ответить
Хватит нюни разводить. Хакнули только сайты на cms october говноcms на которой китсофт наклепало госсайты. Cms с открытым кодом, но в разрабах много кацапов.
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16.01.2022 11:49 Ответить
 
 