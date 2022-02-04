Одна з країн Євросоюзу заблокувала вступ України до Кібер-НАТО, - Данілов
Україна влітку минулого року надала документи для вступу до цієї організації.
Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов зазначає, що одна з країн Європейського Союзу заблокувала вступ України до Кібер-НАТО. Про це він розповів в ефірі ток-шоу "Право на владу", передає Цензор.НЕТ з посиланням на УНІАН.
"Є така інституція, яка має назву Кібер-НАТО. І ми влітку минулого року подали туди відповідні документи, пройшли всі відповідні верифікації. І там, так само, як в НАТО, консенсусом приймаються рішення. Так от, одна з європейських країн нам відмовила в участі нашій в цій поважній інституції", - розповів Данілов.
Він підкреслив, що це відбулося, незважаючи на те, що в Україні йде війна та постійно відбуваються кібератаки.
"Це країна Євросоюзу, це наші сусіди. Вони нам відмовили... Одна країна з усіх, які входять в цей Альянс, проти. Так це партнери в лапках чи це партнери, які, як кажуть, щирі?", - констатував секретар РНБО.
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В органах власти тоже засилие майкрософта.
Плюс некомпетентность руководителей, включая министра минцифры. Атаки же успешные были в январе? были. Кто виноват? хакеры, или кацапы, покупающие пароли?
А может служба инфобезопасности, которой нет?
Я думаю надо смотреть на себя сначала, а потом заявки подавать. У нас спецов в ИТ отрасли овердохя. Можем сами нацчить кого угодно. Просто у власти идиоты, которых привели туда свинопасы
Спорим?
Это же какими скотами нужно быть, чтобы блокировать такую помощь, когда параша каждый день терроризирует наших детей! Венгры, просто кучка продажного вонючего говна! Никогда, больше, не поеду в эту конченную страну.
Ніяких особливих прав мадьярам в Україні і крапка Навпаки , - ще дужче " закрутити гайки " шоб понімали . . Треба їх привчати до думки що - диктувати умови Україні , вони не будуть .
Да ту венгрию не каждьІй на карте найдет, а они воняют больше чем надо.
Блокировать гуннов совсех сторон.
Орбана и Сиярто гнать паскудной метлой, если забьІли 1958 год.
Кому нужны проблемы с Россией
В ЕС прежде чем что нибуть сказать
Садятся на пятую точку считают до десяти
Потом говорят -- в Украине наоборот сначала говорят потом думают
https://www.ntv.ru/home/news/2022/20220201/orban_io.jpg