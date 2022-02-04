Одна з країн Євросоюзу заблокувала вступ України до Кібер-НАТО, - Данілов

Україна влітку минулого року надала документи для вступу до цієї організації.

Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов зазначає, що одна з країн Європейського Союзу заблокувала вступ України до Кібер-НАТО. Про це він розповів в ефірі ток-шоу "Право на владу", передає Цензор.НЕТ з посиланням на УНІАН.

"Є така інституція, яка має назву Кібер-НАТО. І ми влітку минулого року подали туди відповідні документи, пройшли всі відповідні верифікації. І там, так само, як в НАТО, консенсусом приймаються рішення. Так от, одна з європейських країн нам відмовила в участі нашій в цій поважній інституції", - розповів Данілов.

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Він підкреслив, що це відбулося, незважаючи на те, що в Україні йде війна та постійно відбуваються кібератаки.

"Це країна Євросоюзу, це наші сусіди. Вони нам відмовили... Одна країна з усіх, які входять в цей Альянс, проти. Так це партнери в лапках чи це партнери, які, як кажуть, щирі?", - констатував секретар РНБО.