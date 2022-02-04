Одна из стран Евросоюза заблокировала вступление Украины в Кибер-НАТО, - Данилов
Украина летом прошлого года предоставила документы для вступления в эту организацию.
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов отмечает, что одна из стран Европейского Союза заблокировала вступление Украины в Кибер-НАТО. Об этом он рассказал в эфире ток-шоу "Право на власть", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.
"Есть такая институция, которая называется Кибер-НАТО. И мы летом прошлого года подали туда соответствующие документы, прошли все соответствующие проверки. И там, так же, как в НАТО консенсусом принимаются решения. Так вот, одна из европейских стран нам отказала в участии нашей в этой уважаемой институции", - рассказал Данилов.
Он подчеркнул, что это произошло, несмотря на то, что в Украине идет война и постоянно происходят кибератаки.
"Это страна Евросоюза, это наши соседи. Они нам отказали... Одна страна из всех, которые входят в этот Альянс, против. Так это партнеры в кавычках или это партнеры, которые, как говорят, искренние?" - констатировал секретарь СНБО.
В органах власти тоже засилие майкрософта.
Плюс некомпетентность руководителей, включая министра минцифры. Атаки же успешные были в январе? были. Кто виноват? хакеры, или кацапы, покупающие пароли?
А может служба инфобезопасности, которой нет?
Я думаю надо смотреть на себя сначала, а потом заявки подавать. У нас спецов в ИТ отрасли овердохя. Можем сами нацчить кого угодно. Просто у власти идиоты, которых привели туда свинопасы
Спорим?
Это же какими скотами нужно быть, чтобы блокировать такую помощь, когда параша каждый день терроризирует наших детей! Венгры, просто кучка продажного вонючего говна! Никогда, больше, не поеду в эту конченную страну.
Ніяких особливих прав мадьярам в Україні і крапка Навпаки , - ще дужче " закрутити гайки " шоб понімали . . Треба їх привчати до думки що - диктувати умови Україні , вони не будуть .
Да ту венгрию не каждьІй на карте найдет, а они воняют больше чем надо.
Блокировать гуннов совсех сторон.
Орбана и Сиярто гнать паскудной метлой, если забьІли 1958 год.
Кому нужны проблемы с Россией
В ЕС прежде чем что нибуть сказать
Садятся на пятую точку считают до десяти
Потом говорят -- в Украине наоборот сначала говорят потом думают
