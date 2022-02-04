РУС
Одна из стран Евросоюза заблокировала вступление Украины в Кибер-НАТО, - Данилов

Одна из стран Евросоюза заблокировала вступление Украины в Кибер-НАТО, - Данилов

Украина летом прошлого года предоставила документы для вступления в эту организацию.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов отмечает, что одна из стран Европейского Союза заблокировала вступление Украины в Кибер-НАТО. Об этом он рассказал в эфире ток-шоу "Право на власть", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

"Есть такая институция, которая называется Кибер-НАТО. И мы летом прошлого года подали туда соответствующие документы, прошли все соответствующие проверки. И там, так же, как в НАТО консенсусом принимаются решения. Так вот, одна из европейских стран нам отказала в участии нашей в этой уважаемой институции", - рассказал Данилов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Силы быстрого киберреагирования могут быть привлечены для помощи Украине, - Минобороны Литвы

Он подчеркнул, что это произошло, несмотря на то, что в Украине идет война и постоянно происходят кибератаки.

"Это страна Евросоюза, это наши соседи. Они нам отказали... Одна страна из всех, которые входят в этот Альянс, против. Так это партнеры в кавычках или это партнеры, которые, как говорят, искренние?" - констатировал секретарь СНБО.

Автор: 

Данилов Алексей (1066) НАТО (10330) хакер (1197) членство в НАТО (1561) кибербезопасность (681)
+128
Скорійше за все - Угорщина.
04.02.2022 07:45 Ответить
+51
Нічого дивного. Мадяри - це русскіє з-за Уралу.
04.02.2022 07:47 Ответить
+39
Йовбики напевно.
04.02.2022 07:46 Ответить
Срані мадяри
04.02.2022 10:01 Ответить
Угорці або німчура наскрізь нашпіговані мокшанськими грошима.
04.02.2022 10:08 Ответить
"Это страна Евросоюза, это наши соседи"
04.02.2022 12:12 Ответить
Цю невказану країну давно б поперли з НАТО, але є побоювання, що рф відразу розмістить бази.
04.02.2022 10:08 Ответить
Не здивуюсь якщо це фашисти чи мадяри,і ті і ті воювали проти нас як окупанти і отримали по зубах.Пвм"ятають український кулак мерзота.
04.02.2022 10:09 Ответить
Эти цыгане никак не оставят мечту оттяпать Закарпатье
04.02.2022 10:22 Ответить
Угорці самі собі присвоїли спадок хуннів і назвалися Хуннугарія hungary. Але насправді вони- полукровки. Уральські фінни які змішались в сусідніх степах з культурою кочовиків, і потім під натиском Печенігів були посунуті далі на Волгу, Дон, Харківщину (Лебедія), і потім Етелькузу (їх назва півдня Правобережжя Дніпра, яке вони вважають прабатьківщиною)
04.02.2022 10:28 Ответить
а че удивляться? винды у всех стоят ломанные и кацапской сборки, а соответственно есть теоретическое наличие бэкдоров.

В органах власти тоже засилие майкрософта.

Плюс некомпетентность руководителей, включая министра минцифры. Атаки же успешные были в январе? были. Кто виноват? хакеры, или кацапы, покупающие пароли?

А может служба инфобезопасности, которой нет?

Я думаю надо смотреть на себя сначала, а потом заявки подавать. У нас спецов в ИТ отрасли овердохя. Можем сами нацчить кого угодно. Просто у власти идиоты, которых привели туда свинопасы
04.02.2022 10:35 Ответить
Угорщина со своими прох@йловскими ******** и кремлёвской сраки лизатели Орбан с Сиряйто!
Спорим?
04.02.2022 10:36 Ответить
Однозначно це Угорщина
04.02.2022 10:40 Ответить
Кто же воров к себе возьмет? Это небезопасно.
04.02.2022 11:02 Ответить
Забейся в трещину лапоть.
04.02.2022 11:09 Ответить
ну хоть про воров не споришь. Уже хорошо.
04.02.2022 11:11 Ответить
Разговорчивая тварь какая.
04.02.2022 11:13 Ответить
Умному человеку всегда есть что сказать. А вот есть ли тебе чем ответить? В Украине у власти ворюги, и есть основания полагать - источники ценной информации для путина. Называй их как хочешь. Как думаешь, кто и куда возьмет Украину в такой ситуации?
04.02.2022 11:17 Ответить
Ты сначала в своей рашке разберись, а потом нос высовывай из своей берлоги.
04.02.2022 11:20 Ответить
Громадная проблема Украины - такие как ты. Одни эмоции без каких-либо признаков критического отношения к ситуации.
04.02.2022 11:21 Ответить
Критическое отнощение к таким как ты козломордым.
04.02.2022 11:24 Ответить
Держись, друг. Когда-то и тебе откроется то, о чем я говорю.
04.02.2022 11:26 Ответить
Уже открылось что ты козломордый.
04.02.2022 11:28 Ответить
ты бродишь в темноте и тебе мерещатся черти. Выходи из темноты, на свет. Там все не так страшно
04.02.2022 11:31 Ответить
Такие козломордые как ты не страшны, но вызывают чувство омерзения.
04.02.2022 11:37 Ответить
я и не пугаюсь никого пугать, потому и не страшен. И не бойся, я не собираюсь никого пугать и в дальнейшем. Ну ладно, бувай. И вылаз на свет, там светло.
04.02.2022 11:44 Ответить
Ползи в нору козломордый.
04.02.2022 11:56 Ответить
Нужнов Берегово разобратся с тем как там Венгрия действует,поубирать надписи на венгерском-раз Венгрия не хочет нас в НАТО видеть.Ну и поставить у границы пару ракетных комплексов-от этих "соседей" всего можно ожидать. Понятно что Венгрия полностью продалась Рашке за дешевый газ и кредиты
04.02.2022 11:03 Ответить
Так поступати в ******** єврореаліях,майже не можливо(піднімуть хай всі євроорганізації),а взагалі в цій ситуації винен Йоська сталін,що етнічно не *почистив*з мадярами границю,як це він зробив з Польщою,поляків в Польщу,українців частину заманив в Україну,а більшу частину уже *народна*Польща переселила на колишні німецькі землі.
04.02.2022 12:55 Ответить
В смысле поднимут хай? Есть ЗАКОН и его нужно исполнять. Если принять общегосударственный закон регламентирующий размеры и шрифт табличек обозначающих название улитци и номер дома-то никакого хая не будет основная надпись на Украинском крупным шрифтом и под ней-бубль на английском в 3 раза меньшим шрифтом. Это всеравно что Германия поднимет хай о том что в соскдней Голландии свободно продаются наркотики(конопля)-это не ее Германии собачье дело какие законы в сосендней стране. И не собаче Венгрии дело какие законы в Украине. Ну а размещение вооружений-это суверенное право любой страны
04.02.2022 18:05 Ответить
****** *******.
04.02.2022 11:10 Ответить
Руцкая проститутка сиярто, к бабке не ходи.
Это же какими скотами нужно быть, чтобы блокировать такую помощь, когда параша каждый день терроризирует наших детей! Венгры, просто кучка продажного вонючего говна! Никогда, больше, не поеду в эту конченную страну.
04.02.2022 11:15 Ответить
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2022/02/4/7322814/ Венгрия заблокировала присоединение Украины к киберцентру при НАТО.
04.02.2022 11:17 Ответить
Предлагаю всем небезразличным, как и в случае с орбаном, милановичем и прочеими мсцковскими шлюхами, писать им на эл. почту, что мы о ни думаем, Ыензор они не читают.
04.02.2022 11:21 Ответить
Кибер-НАТО, Кибер-центр. Кибер-герой. Тогда я кибер-миллиардер или кибер-бомж
04.02.2022 11:22 Ответить
Ну і х з ними . Треба всеодно гнути свою лінію до кінця і все .
Ніяких особливих прав мадьярам в Україні і крапка Навпаки , - ще дужче " закрутити гайки " шоб понімали . . Треба їх привчати до думки що - диктувати умови Україні , вони не будуть .
04.02.2022 11:29 Ответить
максим,не просто закрутить гайки,а заставить жить по законам украины!!! только укр.мова,закрыть ***** все границы,закрыть все мадярские организации и все контакты с мадярией,посажать всех мужиков в тюрьмы за терроризм и за подрывную деятельность. всех баб стерилизовать.Сделать гетто и устроить такой душняк,чтоб вешались.Тогда вести с мадярами переговоры. Но кто это сделает??? обосраный жидюга,который всего боится???
04.02.2022 17:22 Ответить
Мадяри?
04.02.2022 11:31 Ответить
Давно потрібно було додаткову військову частину у Берегові розташувати...
04.02.2022 11:31 Ответить
Не пускаете в кибер-НАТО - будет значит кибер-УПА.
04.02.2022 11:32 Ответить
Як там Коля-котлета казав: "Венгри-наші друзі!"
04.02.2022 11:39 Ответить
У венгров короткая память, забыли 56 год, как их совок прессовал. А раша их коода-нибудь еще раз отблагодарит.
04.02.2022 11:41 Ответить
Удивительное то НАТО и ЕС, если какие-то полукочевники стают перед 29 странами в позу.
Да ту венгрию не каждьІй на карте найдет, а они воняют больше чем надо.
Блокировать гуннов совсех сторон.
Орбана и Сиярто гнать паскудной метлой, если забьІли 1958 год.
04.02.2022 11:43 Ответить
Список не так уж и велик - Венгрия, Италия.. хотя возможно и Австрия, Болгария или даже скажем Германия.
04.02.2022 11:45 Ответить
Австрия не член НАТО.
04.02.2022 11:57 Ответить
В статье - одна из стран Евросоюза... Австрия член ЕС. Но так как в конце статьи стояло - наш сосед.. то это однозначно Венгрия ( вариант Польша, Словакия, и Румыния не рассматриваются) Это результат лобзаний Орбана с Пукиным в Москве.
04.02.2022 12:03 Ответить
Як сказала мосійчук (мову на хліб не помажеш) --кулеба геніальний міністр і всі "досягнення " це завдяки йому. Результат дипломатії бачимо Дійсні ДОСЯГНЕННЯ --підтримка зброєю партнерів це не досягнення зелених шмарклів ,а в СУПЕРЕЧ їхній роботі. Бо партнери просто бояться .що "президент" України вже стоїть на одному коліні перед путіним,то бояться ,щоб не здав всю Україну. А так штовхають в спину--на зброю,інструкторів і воюй йолопе А воно це приписує як своє досягнення.
04.02.2022 11:45 Ответить
" Имя сестра.. ИМЯ !!!"
04.02.2022 11:46 Ответить
сранi мадяри... орда з кацапо-ординського пiвденного Уралу...




04.02.2022 12:06 Ответить
Угрофины, тут и думать нечего, но они себя убедили что являются потомками гунов. Есть такое среди потомков болотной цивилизации, одни считают себя потомками гунов, другие потомками Великой Руси.
04.02.2022 13:31 Ответить
04.02.2022 14:06 Ответить
В НАТО нас не возьмут, пока не сделаем венгерский язык государственным.
04.02.2022 12:18 Ответить
Угорщина?
04.02.2022 12:27 Ответить
Сиярто срет....
04.02.2022 12:28 Ответить
Угри
04.02.2022 12:31 Ответить
ЕС энергозависимое от России
Кому нужны проблемы с Россией
В ЕС прежде чем что нибуть сказать
Садятся на пятую точку считают до десяти
Потом говорят -- в Украине наоборот сначала говорят потом думают
04.02.2022 12:54 Ответить
******* ніяк не вгамуються. Біда коли маленька ***** думає, що вона кобель.
04.02.2022 13:12 Ответить
Звичайно це Угорщина. В Європі є зараз 2 країни, які мають стійкий імперський синдром. Це Угорщина а другу і називати непотрібно. ЄС просто у свій час погано зробив, що країну, яка ще хворіє на імперизм прийняли до своєї сім,ї. Її протрібно ще довго лікуватим. А намм зовсім непотрібно навіть старатися виконувати забаганки Угорщинга на Закарпатті. Якщо тих постімперців чітко та ціленаправленно посилати у відомому напрямку, то вони стають смирнішими. А будемо з ними "чего изволите"-будемо і далі мати проблеми.
04.02.2022 13:14 Ответить
Венгрия нашла себе нового Гитлера в лице пуйла , Венгрия наш потенциальный враг ...
04.02.2022 13:14 Ответить
Дайте угадаю - мадьяры, не?
04.02.2022 13:25 Ответить
а точнее зауральские цыгане, халуи ботаксного педофильного Шныря, которые всеми путями пытаются отжать Закарпатье и если бы был нормальный гарант, а ни это малоПИД,,,роское, бенино Нарко-Чмо все эти мадярские меншины на Х,,,й поганой метлой в венгрию, создать там воинскую часть, решить вопрос с паспортами и двойным гражданством и т.д в плоть до разрыва дип. отношений, история не меняется, те кто был подстилкой у Адольфа сейчас у ботаксного!
04.02.2022 13:32 Ответить
Гниды!
04.02.2022 13:41 Ответить
чмо-шники

https://www.ntv.ru/home/news/2022/20220201/orban_io.jpg
04.02.2022 14:11 Ответить
как изо всех дыр гавно полезло!!! мадяры,******,шмобики.... А кто виноват что к украине такое отношение??? если украинцы выбирают себе президентов недоносков и клоунов,то что мадяры виноваты??? сами украинцы показали всему миру,что это самая дебильная нация на земле. даже в самой задроченой стране в африке не выберут себе президента клоуна та еще и жида. Жиды с 1917 года уничтожали украинцев. а украинцы всегда выбирали себе руководителями своих палачей-жидов. Учите историю!!! начиная от ленина и аж до хрущева в руководстве страны превалировали жиды.Вы хотите чтоб к вам относились с уважением??? Как, если 73% населения дебилов,которым ставят прогулы в дурдоме. Мне Украина напоминает псих больницу гдето в англии,где все с сожалением относятся к дебиловатому идиоту и заботятся о нем,а этот идиот все больше наглеет,крадет,обжирается,обсерается,а его все нянчат и омывают,вместо того чтобы оди раз и навсегда покончить с болезнью и больным. Никто не будет мучиться.
04.02.2022 17:11 Ответить
