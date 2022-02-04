Одна из стран Евросоюза заблокировала вступление Украины в Кибер-НАТО, - Данилов

Украина летом прошлого года предоставила документы для вступления в эту организацию.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов отмечает, что одна из стран Европейского Союза заблокировала вступление Украины в Кибер-НАТО. Об этом он рассказал в эфире ток-шоу "Право на власть", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

"Есть такая институция, которая называется Кибер-НАТО. И мы летом прошлого года подали туда соответствующие документы, прошли все соответствующие проверки. И там, так же, как в НАТО консенсусом принимаются решения. Так вот, одна из европейских стран нам отказала в участии нашей в этой уважаемой институции", - рассказал Данилов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Силы быстрого киберреагирования могут быть привлечены для помощи Украине, - Минобороны Литвы

Он подчеркнул, что это произошло, несмотря на то, что в Украине идет война и постоянно происходят кибератаки.

"Это страна Евросоюза, это наши соседи. Они нам отказали... Одна страна из всех, которые входят в этот Альянс, против. Так это партнеры в кавычках или это партнеры, которые, как говорят, искренние?" - констатировал секретарь СНБО.