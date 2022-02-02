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Новости Война
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Силы быстрого киберреагирования могут быть привлечены для помощи Украине, - Минобороны Литвы

Силы быстрого киберреагирования могут быть привлечены для помощи Украине, - Минобороны Литвы

Для поддержки Украины могут быть привлечены возглавляемые Литвой силы кибернетического реагирования, заявил заместитель министра обороны Республики Маргирис Абукявичюс.

Как сообщило министерство в среду, на этой неделе состоялась ежегодная встреча Сил быстрого киберреагирования, где было отмечено, что разработанный проект является признанным ресурсом в сфере безопасности Европейского Союза и может быть использован как инструмент для поддержки Украины, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Задействование этих сил для поддержки совместных миссий и операций в сфере политики безопасности и обороны ЕС, а также для партнера – Украины поможет укрепить еще большее доверие к разработанным мощностям", – сказал он.

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О необходимости сотрудничества заявили не только наблюдатель проекта Бельгия, но и Чехия, Испания, а также США и Грузия.

По информации министерства, команда по кибербезопасности состоит из экспертов шести участвующих в проекте государств-членов - Литвы, Польши, Нидерландов, Румынии, Хорватии и Эстонии, к которым в этом году присоединится Словения. Румыния на основе ротации возглавит эти силы в 2022 году.

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Коли в країні немає президента,то допомогають усі хто тільки можуть, щоб Україна вижила.
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02.02.2022 14:04 Ответить
Эстонские силы быстрого реагирования увидеть бы в действии.
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02.02.2022 14:04 Ответить
расспроси у нквдистов времен второй мировой узнаешь много интересного
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02.02.2022 14:10 Ответить
да еті естонци какііта мідлітільниі...вмєста таво шоби русскава ножикам чік! і всьо...ані їво рєжут, рєжут...
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02.02.2022 14:35 Ответить
Янукович ты?? Чи не??
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02.02.2022 14:41 Ответить
русскій?
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02.02.2022 17:00 Ответить
Я??
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03.02.2022 13:31 Ответить
Слушна пропозиція! Цікаво, а нашому напів шостому ні на копійку не соромно, що весь світ робить за нього його роботу?
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02.02.2022 14:27 Ответить
за ного роблять роботу а в нього выдпустка , шашлычки
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02.02.2022 16:50 Ответить
 
 