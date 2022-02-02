Силы быстрого киберреагирования могут быть привлечены для помощи Украине, - Минобороны Литвы

Для поддержки Украины могут быть привлечены возглавляемые Литвой силы кибернетического реагирования, заявил заместитель министра обороны Республики Маргирис Абукявичюс.

Как сообщило министерство в среду, на этой неделе состоялась ежегодная встреча Сил быстрого киберреагирования, где было отмечено, что разработанный проект является признанным ресурсом в сфере безопасности Европейского Союза и может быть использован как инструмент для поддержки Украины, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Задействование этих сил для поддержки совместных миссий и операций в сфере политики безопасности и обороны ЕС, а также для партнера – Украины поможет укрепить еще большее доверие к разработанным мощностям", – сказал он.

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О необходимости сотрудничества заявили не только наблюдатель проекта Бельгия, но и Чехия, Испания, а также США и Грузия.

По информации министерства, команда по кибербезопасности состоит из экспертов шести участвующих в проекте государств-членов - Литвы, Польши, Нидерландов, Румынии, Хорватии и Эстонии, к которым в этом году присоединится Словения. Румыния на основе ротации возглавит эти силы в 2022 году.