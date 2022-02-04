Венгрия заблокировала присоединение Украины к Кибер-НАТО, - СМИ

Страной, заблокировавшей присоединение Украины к Объединенному центру передовых технологий по киберобороне НАТО (CCDCOE), является Венгрия.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на собственные источники, передает Цензор.НЕТ.

О факте блокировки одним из государств Альянса накануне сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов. В эфире ток-шоу "Право на власть" он рассказал, что одна из европейских стран отказала в участии Украины в работе Центра.

"Есть такой институт, который называется Кибер-НАТО. И мы летом прошлого года подали туда соответствующие документы, прошли все верификации. И там так же, как в НАТО, консенсусом принимаются решения. Так вот: одна из европейских стран отказала в участия нашей стране в этом уважаемом институте", - отметил Данилов.

Секретарь СНБО подчеркнул, что это произошло, несмотря на то, что в Украине идет война и постоянно происходят кибератаки.

"Это страна Евросоюза, это наши соседи. Они нам отказали... Одна страна из всех входящих в этот Альянс против. Так это партнеры в кавычках или это партнеры, которые, как говорится, искренние?" - добавил секретарь СНБО.

Участвовавший в процессе собеседник "Европейской правды" подтвердил, что речь идет о блокировании вступления Украины именно венгерским правительством.

Процедура одобрения украинской заявки началась в октябре и, в случае успеха, Украина стала бы членом центра уже с 1 января 2022 года. Однако через некоторое время Венгрия заявила о блокировании нашего вступления.

Правила позволяют государствам НАТО вернуться к рассмотрению заявки Киева, и нельзя исключить, что, учитывая нынешние российские кибератаки на Украину, другие члены Альянса убедят Будапешт пересмотреть свою позицию.

Но поскольку заседания Совета центра, принимающего решения о расширении состава участников, проводят только два раза в год, присоединение Украины к этой структуре даже при положительном развитии событий может произойти только со второго полугодия 2022 года.