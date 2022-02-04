Венгрия заблокировала присоединение Украины к Кибер-НАТО, - СМИ
Страной, заблокировавшей присоединение Украины к Объединенному центру передовых технологий по киберобороне НАТО (CCDCOE), является Венгрия.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на собственные источники, передает Цензор.НЕТ.
О факте блокировки одним из государств Альянса накануне сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов. В эфире ток-шоу "Право на власть" он рассказал, что одна из европейских стран отказала в участии Украины в работе Центра.
"Есть такой институт, который называется Кибер-НАТО. И мы летом прошлого года подали туда соответствующие документы, прошли все верификации. И там так же, как в НАТО, консенсусом принимаются решения. Так вот: одна из европейских стран отказала в участия нашей стране в этом уважаемом институте", - отметил Данилов.
Секретарь СНБО подчеркнул, что это произошло, несмотря на то, что в Украине идет война и постоянно происходят кибератаки.
"Это страна Евросоюза, это наши соседи. Они нам отказали... Одна страна из всех входящих в этот Альянс против. Так это партнеры в кавычках или это партнеры, которые, как говорится, искренние?" - добавил секретарь СНБО.
Участвовавший в процессе собеседник "Европейской правды" подтвердил, что речь идет о блокировании вступления Украины именно венгерским правительством.
Процедура одобрения украинской заявки началась в октябре и, в случае успеха, Украина стала бы членом центра уже с 1 января 2022 года. Однако через некоторое время Венгрия заявила о блокировании нашего вступления.
Правила позволяют государствам НАТО вернуться к рассмотрению заявки Киева, и нельзя исключить, что, учитывая нынешние российские кибератаки на Украину, другие члены Альянса убедят Будапешт пересмотреть свою позицию.
Но поскольку заседания Совета центра, принимающего решения о расширении состава участников, проводят только два раза в год, присоединение Украины к этой структуре даже при положительном развитии событий может произойти только со второго полугодия 2022 года.
Залякування, погрози, порча власності угорців - зброя проти угорської агресії
Впрочем, слово "лояльнее" тут уже не подходит. Но не буду выражаться...
- Вот и ответная плата венгерской политпроститутки. И не последняя плата.
Аналогично, как, например, чешскому презу Земану, выигравшему выборы во многом благодаря России, недавно пришлось "проглотить" (уничтожить) секретный доклад чешских спецслужб о российском авторстве взрывов на военном складе в Чехии
Или, как, например, "бывший" немец Шредер, ныне в услужении Газпрома, старается в пользу СП2
У избирателя память короткая. "Предьявить" что-то конкретное могут пару постующих из десяти. К примеру, вот это (тем, кому "надоело" - не напрягаться )
"Радіо Свобода".
Ексканцлера Німеччини Шредера висунули до ради директорів "Газпрому"
...список кандидатів вже затверджено.
Нині Шредер - голова комітету акціонерів компанії Nord Stream AG, що є оператором газопроводу "Північний потік-2"
І за сумісництвом з 2017 року є членом та головою ради директорів "Роснефти". Востаннє його переобирали на посаду голови на початку червня 2021 року.
Також читайте: Ексканцлер Німеччини Шредер звинуватив Україну у "брязканні зброєю"
Джерело: https://censor.net/ua/n3314245
"Заслуживает отдельного одобрения искрометная идея … создать международную Антанту с Венгрией для борьбы с украинской интервенцией. Проку в таком деле от сраных венгров, конечно, чуть, но это укрепило бы отношения между двумя братскими странами и в недалеком будущем создало бы для России предпосылки для спасения угнетенных народов Венгрии от Венгрии."
(В.Рыбников)
КемскуюЗакарпатскую вoлoсть? Пусть забирают! Я-тo думал, гoспoди!
- Какже этo так, кoрмилец?
- Царь знает, чтo делает! Гoсударствo не oбеднеет!"(с)
https://www.youtube.com/watch?v=fwshLuNvnmQ
- Иной мадьяр не виноват в том, что он мадьяр.
- Как это не виноват? - загорячился Водичка.- Каждый из них виноват...
- Ты бы лучше подождал здесь,- сказал Швейк Водичке у подъезда дома,- я только сбегаю на второй этаж, передам письмо, получу ответ и мигом спущусь обратно.
- Оставить тебя одного? - удивился Водичка.- Плохо, брат, ты мадьяров знаешь , сколько раз я тебе говорил! С ними мы должны ухо держать востро. Я его ка-ак хрясну..."
РФ - нацисска фашисская страна.
Кацап- брехливьій раб *********** на швабре.
- Иной мадьяр не виноват в том, что он мадьяр.
- Как это не виноват? - загорячился Водичка. - Каждый из них виноват, - сказанул тоже!
