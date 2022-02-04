РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
4448 посетителей онлайн
Новости
23 159 160

Венгрия заблокировала присоединение Украины к Кибер-НАТО, - СМИ

Венгрия заблокировала присоединение Украины к Кибер-НАТО, - СМИ

Страной, заблокировавшей присоединение Украины к Объединенному центру передовых технологий по киберобороне НАТО (CCDCOE), является Венгрия.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на собственные источники, передает Цензор.НЕТ.

О факте блокировки одним из государств Альянса накануне сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов. В эфире ток-шоу "Право на власть" он рассказал, что одна из европейских стран отказала в участии Украины в работе Центра.

"Есть такой институт, который называется Кибер-НАТО. И мы летом прошлого года подали туда соответствующие документы, прошли все верификации. И там так же, как в НАТО, консенсусом принимаются решения. Так вот: одна из европейских стран отказала в участия нашей стране в этом уважаемом институте", - отметил Данилов.

Также читайте: Одна из стран Евросоюза заблокировала вступление Украины в Кибер-НАТО, - Данилов

Секретарь СНБО подчеркнул, что это произошло, несмотря на то, что в Украине идет война и постоянно происходят кибератаки.

"Это страна Евросоюза, это наши соседи. Они нам отказали... Одна страна из всех входящих в этот Альянс против. Так это партнеры в кавычках или это партнеры, которые, как говорится, искренние?" - добавил секретарь СНБО.

Участвовавший в процессе собеседник "Европейской правды" подтвердил, что речь идет о блокировании вступления Украины именно венгерским правительством.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За кибератакой на правительственные сайты стоят спецслужбы РФ, - Монастырский

Процедура одобрения украинской заявки началась в октябре и, в случае успеха, Украина стала бы членом центра уже с 1 января 2022 года. Однако через некоторое время Венгрия заявила о блокировании нашего вступления.

Правила позволяют государствам НАТО вернуться к рассмотрению заявки Киева, и нельзя исключить, что, учитывая нынешние российские кибератаки на Украину, другие члены Альянса убедят Будапешт пересмотреть свою позицию.

Но поскольку заседания Совета центра, принимающего решения о расширении состава участников, проводят только два раза в год, присоединение Украины к этой структуре даже при положительном развитии событий может произойти только со второго полугодия 2022 года.

Автор: 

Данилов Алексей (1066) НАТО (10330) кибербезопасность (681)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+67
******* завжди були проти України. Давно треба навести лад з їх спільнотою на Закарпатті, раз ті все одне нам жити не дають на кожному кроці!
показать весь комментарий
04.02.2022 12:55 Ответить
+51
НАТО. В родині не без потвори.
показать весь комментарий
04.02.2022 12:51 Ответить
+51
кто бы сомневался. мадьяры еще бредят величием Австро-Венгерской республики...но не видят как их не любят во всей Европе сегодня...подлючная нация
показать весь комментарий
04.02.2022 12:53 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 2 из 2
а не пора там уже поставить на место этит прыщ на мапе? Сделайте уже хоть ЧТО-ТО дабы хоть КАК-ТО показать, что ВАМ не наплевать!!!! Нет уже сил наблюдать за подобным бесхребетным поведением клоунов у власти
показать весь комментарий
04.02.2022 15:30 Ответить
Это максимально недружественное отношение уже в который раз? такойже ответ должен быть и с нашей стороны! очистить Берегово и всё закарпатье от венгерского языка, убрать все таблички, разорвать дип.отношения, убрать нафиг все преференции и загнать на параши всех "нацменшин" за которых они так переживают, пусть валят "на родину" и тогда проблем никаких не будет.
показать весь комментарий
04.02.2022 15:33 Ответить
Венгрия, ни чего не сделала для безопастности в Мире в отличии от Украины , которая отказавшись от третьего ядерного потенциала , теперь Венгрия решает как быть с безопастностью Украины, потому, что у НАТО консенсунс должен быть, так чего они сразу не сказали , что гарантии для Украины от агрессии только по консенсусу . Или всем дали гарантии безопастности кроме Украины , но только Украина отказалась от ядерного оружия где же здесь логика ее нет просто афера какае то . А теперь наплевав на гарантии нам все вкручивают уже агрессию только "внутреннюю" якобы как гражданскую войну , только уже через Минские соглашения со своими бандформированиями, наплевав на растрел под Илловайском , но это и не удивительно имея такую власть в Украине, которая занималась и занимается только безопастностью себя и свего бизнеса гдавное , что бы фабрики работали и можно было жить в в "честно" заработанной недвижимости на Западе.
показать весь комментарий
04.02.2022 16:05 Ответить
Нужно перед миром ставить вопрос о исключении из НАТО Венгрии , как такую, которая злоупотребляет своим правом ! Чем наносит ВРЕД тому же НАТО !
показать весь комментарий
04.02.2022 16:32 Ответить
тогда там пояыятся кацапские ракеты ,а Европе это нахрен не надо.
показать весь комментарий
04.02.2022 16:48 Ответить
Не появляться. Бо як тільки там зникне нато так її розідруть озлоблені сусіди. Ці виродки у них при владі всім пхають палки та роблять інші пакості, ну поводяться як класичні кацапи і всі їх за це ненавидять, а не тільки ми. І якби ж угорці при такі владі жили добре, але ж ні вони живуть гірше якихось поляків що не так давно були самими бідними.
показать весь комментарий
04.02.2022 17:46 Ответить
Якщо угорці роблять це, через бажання захистити угорську меншину в Україні, то треба зробити так, щоб угорська меншина покинула Україну.

Залякування, погрози, порча власності угорців - зброя проти угорської агресії
показать весь комментарий
04.02.2022 16:39 Ответить
"Кажіть вєнгри наші друзі"(с),М.Тищенко)
показать весь комментарий
04.02.2022 16:51 Ответить
Цігани очікувано гадють Україні.
показать весь комментарий
04.02.2022 16:53 Ответить
Венгры вечные союзники немцев. Пока немцы ведут просто лояльную политику к кремлю, эти значит, чтобы подлизаться будут действовать ещё лояльнее в раз 10 примерно.
Впрочем, слово "лояльнее" тут уже не подходит. Но не буду выражаться...
показать весь комментарий
04.02.2022 17:11 Ответить
А что мы хотим от венгров, когда так званая украинская власть язык в одно место засунула при вспоминании о Будапештском меморандуму , якобы бумага на ней не достаточно мягкая и все "забывают" о том что Украина отказалась от третьего ядерного потенциала, это не удивительно потому, что каждый из политиков мечтает награбить в Украине и иметь запасной аэродром на Западе, а так им запретят туда приезжать . ВСЕМ хорошо только Украине нет..Потому все "партнеры" якобы ни при чем и требуют от Укаины признания гражданской войны и внедрения Минского соглашений в жизнь с разрушением своими бандформированиями из нутри.
показать весь комментарий
04.02.2022 17:18 Ответить
у відповідь можна було б закрити угорське посольство і не пускати назад в Україну подвійних угорських громадян
показать весь комментарий
04.02.2022 17:36 Ответить
Достатньо закрити консульство в Ужгороді і і мадярський університет у бергсазі, відповідь була б пропорційна, але у нашого цезаря яйчишки замаленькі на такі дії...
показать весь комментарий
05.02.2022 13:09 Ответить
Все ж прийдеться ліквідувати це політичне утворення, а заодно і їх політичну недоеліту. Вони самі полізли не розрахувавши на кого лізуть і в такий спосіб зробили прикре самогубство.
показать весь комментарий
04.02.2022 17:39 Ответить
Все тому що путін пропонував розділити Україну не тільки Польщі, а й циганам, а цигани як відомо народ дуже заздрісний й жадібний, вони вже давно око на закарпаття поклали, треба з цим покінчити раз і назавжди.
показать весь комментарий
04.02.2022 18:59 Ответить
Сябры, не накідвайцеся на ўсіх вуграў. Не яны вызначаюць палітыку, а Орбан, якому прыплочваюць расейцы і гэта відавочна. Увосень перавыбары, трэба падумаць як паспрыяць прыходу да ўлады новага чалавека з сімпатыямі да Ўкраіны.
показать весь комментарий
04.02.2022 19:06 Ответить
Не мели дурниць бульбаш, орбана хто обрав і продовжує обирати? не звичайна мадярота? так само як ваша є...анута бульбашня вже тридцять років одного і того ж обирає))) а винен у цьому виключно калхозенфюрер)))
показать весь комментарий
05.02.2022 13:14 Ответить
Ну що тут скажеш... На підсосі у ***** угорці... Позорище...
показать весь комментарий
04.02.2022 19:18 Ответить
А що каже Солтенберг з приводу цієї ситуації?
показать весь комментарий
04.02.2022 19:26 Ответить
Консенсусу щодо можливого членства України в НАТО немає, - заступник генсека Джоане Джерело:
показать весь комментарий
04.02.2022 22:37 Ответить
они же сцыканули после учений на Закарпатье.просто пошли их на буй
показать весь комментарий
04.02.2022 19:38 Ответить
В студенческие годы жил я на квартире вместе с одним мадяром из Берегово. До чего ж мерзкий был тип! С тех пор к мадярам отношусь резко отрицательно.
показать весь комментарий
04.02.2022 20:57 Ответить
Під сраку всіх мадьярів із України! Тай забути про них. Немає дурнів - нема проблем!
показать весь комментарий
04.02.2022 21:22 Ответить
Жаль що колись не вирізали до ноги ординці цих сцикливо-падлючих нащадків половців. Тепер вони активно смокчуть мокшанцями до останнього сперматозоїда.
показать весь комментарий
04.02.2022 21:24 Ответить
Вони не нащадки половців, хочеш пернути, прогугли))) ханте-мансі їхні прямі родичі...
показать весь комментарий
05.02.2022 13:17 Ответить
Вован на недавней встрече с Орбаном последнему пообещал, что у кого-кого, а у Венгрии проблем с газом точно не будет. Плюс, наверняка, обещана мощная поддержка РФ Орбану на предстоящих віборах.

- Вот и ответная плата венгерской политпроститутки. И не последняя плата.

Аналогично, как, например, чешскому презу Земану, выигравшему выборы во многом благодаря России, недавно пришлось "проглотить" (уничтожить) секретный доклад чешских спецслужб о российском авторстве взрывов на военном складе в Чехии

Или, как, например, "бывший" немец Шредер, ныне в услужении Газпрома, старается в пользу СП2
показать весь комментарий
04.02.2022 21:34 Ответить
Всё по-старому,Вован всех купил и завербовал,Зеля и Ермак кроты ну и не забыть про 73%,даже скучно каждый день одно и тоже.
показать весь комментарий
04.02.2022 22:06 Ответить
А зачем напрягаться и "жрать кактус" (с) ? Не читай, всего-то делов
показать весь комментарий
04.02.2022 22:32 Ответить
Я не особо вчитывался а бегло просмотрел,только какой смысл опилки пилить,в смысле писать одно и тоже.
показать весь комментарий
04.02.2022 22:37 Ответить
одно и то же - это когда "Вован всех купил и завербовал,Зеля и Ермак кроты ну и не забыть про 73%"(с)
У избирателя память короткая. "Предьявить" что-то конкретное могут пару постующих из десяти. К примеру, вот это (тем, кому "надоело" - не напрягаться )

"Радіо Свобода".
Ексканцлера Німеччини Шредера висунули до ради директорів "Газпрому"
...список кандидатів вже затверджено.
Нині Шредер - голова комітету акціонерів компанії Nord Stream AG, що є оператором газопроводу "Північний потік-2"
І за сумісництвом з 2017 року є членом та головою ради директорів "Роснефти". Востаннє його переобирали на посаду голови на початку червня 2021 року.
Також читайте: Ексканцлер Німеччини Шредер звинуватив Україну у "брязканні зброєю"
Джерело: https://censor.net/ua/n3314245
показать весь комментарий
04.02.2022 23:03 Ответить
а не пора ли щих гандонів нахер вообще послати... направити туди іммігрантів прямою колоною... нехай суки здохнуть... от тоді подивимось.. А ********(якщо щось) - ТО МИ ЗАВЖДИ - ПО ПОВНІЙ ДАМО, аж пір'я политять. І курити вони будуть нашу ПИСЬКУ, а не наші контрабандні сигарети...
показать весь комментарий
04.02.2022 22:30 Ответить
Пригадалось:
"Заслуживает отдельного одобрения искрометная идея … создать международную Антанту с Венгрией для борьбы с украинской интервенцией. Проку в таком деле от сраных венгров, конечно, чуть, но это укрепило бы отношения между двумя братскими странами и в недалеком будущем создало бы для России предпосылки для спасения угнетенных народов Венгрии от Венгрии."

(В.Рыбников)
показать весь комментарий
04.02.2022 22:33 Ответить
первым делом подумалось что цитата от Жириновского...
показать весь комментарий
04.02.2022 22:37 Ответить
Ну так недаром они на днях от ***** 2 миллиарда евро получили, отрабатывают
показать весь комментарий
04.02.2022 22:36 Ответить
Вы прекрасно знаете что надо сделать чтобы Венгрия перестала вам подлянки подбрасывать,не хотите идти на уступки по Закарпатью,будут продолжаться гадости со стороны венгров,всё очень даже понятно и не сложно,только не подумайте что я вас агитирую,поступайте как хотите.
показать весь комментарий
04.02.2022 22:42 Ответить
"Кемскую Закарпатскую вoлoсть? Пусть забирают! Я-тo думал, гoспoди!
- Какже этo так, кoрмилец?
- Царь знает, чтo делает! Гoсударствo не oбеднеет!"(с)


https://www.youtube.com/watch?v=fwshLuNvnmQ
показать весь комментарий
04.02.2022 23:08 Ответить
"- Короче говоря, мадьяры - шваль,- закончил старый сапер Водичка свое повествование, на что Швейк заметил:
- Иной мадьяр не виноват в том, что он мадьяр.
- Как это не виноват? - загорячился Водичка.- Каждый из них виноват...
- Ты бы лучше подождал здесь,- сказал Швейк Водичке у подъезда дома,- я только сбегаю на второй этаж, передам письмо, получу ответ и мигом спущусь обратно.
- Оставить тебя одного? - удивился Водичка.- Плохо, брат, ты мадьяров знаешь , сколько раз я тебе говорил! С ними мы должны ухо держать востро. Я его ка-ак хрясну..."
показать весь комментарий
04.02.2022 22:47 Ответить
Отака дружба

показать весь комментарий
04.02.2022 23:09 Ответить
В згодом реконструйованій (а це очевидна річ) Унії Европейській не має бути і не буде місця всяким францозям, фріцам,мадярам та іншим дрібнішим путінферштеєрам . То є типажі, котрі себе на довго і надійно зарекомендували себе звичайними повіями. Доведіть антиаргумент, якщо щось не так ...
показать весь комментарий
04.02.2022 23:56 Ответить
Это хорошо когда в трудную минуту проявляются искренние друзья и сторонники врага. К сторонникам путинской россии таким как Германия, Франция присоединились мадьяры.
показать весь комментарий
04.02.2022 23:56 Ответить
Дешевий газ вирішив долю України. Та це не назавжди. Головне, що ЄС зрозуміли. Допоки кремлятник окрадатиме власні території і всі кошти вкладатиме в розширення влади , допоки тих коштів хвататиме... Але цьому прийде кінець і дуже скоро
показать весь комментарий
05.02.2022 00:58 Ответить
подлая Венгрия давно не друг Украины, могут только гадить! Венгрии не место в НАТО, давно пора их выкинуть из альянса. Власть Венгрии на подсосе у кремля, служат исправно РФ.
показать весь комментарий
05.02.2022 02:42 Ответить
Просто у мадярів коротка пам'ять. За свої сьогоднішні тридцять срібняків(читай газ) завтра заплатять більше.
показать весь комментарий
05.02.2022 06:46 Ответить
Если кто-то ещё не распрощался с вредной (потому, что несбыточной) иллюзией о членстве Украины в НАТО, то сейчас - самое оно. Тем более, в Альянсе есть ещё ФРГ, Италия и Франция - гарантированно не поддерживающие членство Украины в Северо-Атлантическом блоке
показать весь комментарий
05.02.2022 08:20 Ответить
Навіщо створили ДЕБІЛЬНУ систему голосування? Що це за демократія? Який ККД такого способу прийняття рішень? Простою більшістю у дві третини такі рішення мають прийматись. Якби так було спочатку, ніякі продажні угри взагалі б не мали шансів підмахувати Росії.
показать весь комментарий
05.02.2022 10:52 Ответить
Язики кацапи та модьори можуть використати для взаємозадоволення!
показать весь комментарий
05.02.2022 13:33 Ответить
путин-*****.
РФ - нацисска фашисская страна.
Кацап- брехливьій раб *********** на швабре.
показать весь комментарий
05.02.2022 17:36 Ответить
Це недорозуміння в центрі Європи істеричне та з комплексами нікчемної величі розповсюджує сморід на всі сторони від землі, яку незаслужено займає. За "художества" які чинило це плем'я під час Другої світової війни, його слід було розчленувати та ліквідувати як державне утворення. Вже тисячу років цей балаган ворохобить навколишні народи.
показать весь комментарий
05.02.2022 13:29 Ответить
Венгерское правительство напичкано агентами расии как в Украине при Януковиче . Куда смотрит руководство НАТО непонятно
показать весь комментарий
05.02.2022 15:03 Ответить
- Короче говоря, мадьяры - шваль, - закончил старый сапер Водичка свое повествование, на что Швейк заметил:

- Иной мадьяр не виноват в том, что он мадьяр.

- Как это не виноват? - загорячился Водичка. - Каждый из них виноват, - сказанул тоже!
показать весь комментарий
05.02.2022 15:26 Ответить
Шльондри мокшанські !
показать весь комментарий
05.02.2022 16:59 Ответить
2 миллиарда евриков отрабатывать нужно как-то. Определение (проститутка) заиграло новыми гранями.
показать весь комментарий
05.02.2022 22:35 Ответить
Cyber Flag або Кибер НАТО - це дуже важливо для України. Треба докласти усіх зусиль і дипломатичного тиску щоб Україна приєдналась до цього клубу. https://www.youtube.com/watch?v=i0bqnsgKX-8 Майкл Телень з Америки роз'яснює що є що і який удар це нанесе кацапії.
показать весь комментарий
05.02.2022 23:31 Ответить
НАДО ГРАНИЦУ С НИМИ ЗАЧИСТИТЬ !!!
показать весь комментарий
06.02.2022 00:44 Ответить
НЕ СКРІЗЬ НАРОД І ВЛАДА ОДНЕ Й ТЕЖ ,ОСЬ ВИБОРИ У МАДЬЯР І ДАДУТЬ ВІДПОВІДЬ НА ЦЕ ПИТАННЯ- чи одне й теж? В Черногории парламент отправил в отставку пророссийское правительство
Больше информации на портале Антикор: https://antikor.com.ua/
показать весь комментарий
06.02.2022 08:56 Ответить
Страница 2 из 2
 
 