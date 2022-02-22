ЄС залучає кіберсили швидкого реагування для підтримки України

Для підтримки України залучено очолювані Литвою Кібернетичні сили швидкого реагування (КСБР) Євросоюзу.

Про це віце-міністр оборони Литви Маргіріс Абукявічюс повідомив у своєму твіттері, інформує Цензор.НЕТ.

"У відповідь на прохання України Литва, Нідерланди, Польща, Естонія, Румунія та Хорватія активують КСБР, які допоможуть відомствам країни з викликами кібернетичної безпеки", - написав він.

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КСБР діють із 2019 року, керівництво ними здійснює Литва.

Як повідомляє Міноборони Литви, кібернетична команда швидкого реагування, яка несе чергування постійно, окрім інших завдань, може бути задіяна під час серйозної кібернетичної кризи або у разі потреби посилення захисту структур Євросоюзу.