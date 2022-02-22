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ЄС залучає кіберсили швидкого реагування для підтримки України

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ЄС залучає кіберсили швидкого реагування для підтримки України

Для підтримки України залучено очолювані Литвою Кібернетичні сили швидкого реагування (КСБР) Євросоюзу.

Про це віце-міністр оборони Литви Маргіріс Абукявічюс повідомив у своєму твіттері, інформує Цензор.НЕТ.

"У відповідь на прохання України Литва, Нідерланди, Польща, Естонія, Румунія та Хорватія активують КСБР, які допоможуть відомствам країни з викликами кібернетичної безпеки", - написав він.

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ЄС залучає кіберсили швидкого реагування для підтримки України 01

КСБР діють із 2019 року, керівництво ними здійснює Литва.

Як повідомляє Міноборони Литви, кібернетична команда швидкого реагування, яка несе чергування постійно, окрім інших завдань, може бути задіяна під час серйозної кібернетичної кризи або у разі потреби посилення захисту структур Євросоюзу.
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А принципова позиція Угорщини? Чи примусили змінити?
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22.02.2022 14:50 Відповісти
Заткнули пащу кляпом.
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22.02.2022 14:51 Відповісти
А Угорщина заблокувала вступ України до "Кібер-НАТО"
Мабуть й не дуже її турбує доля угорців на Закарпатті. Як це ще інакше можна зрозуміти?
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22.02.2022 14:53 Відповісти
Орбан іде нах@р. В квітні він має переобиратись і втратити більшість. Це не посилить позиції України, але угорський політикум може виявитись зайнятим внутрішніми розбірками.
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22.02.2022 15:28 Відповісти
А никто в ЕС не хочет поинтересоваться: Куда и как потрачены десятки (если не сотни) млн. евро, которые наши европейские и американские друзья выделяли Украине с целевым назначением "на укрепление кибербезопсности"?
Теперь выясняется, что никуя нет и всё придется делать спецам из CRRT?
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22.02.2022 15:00 Відповісти
Володя , успокойся ! Все деньги работают против хакеров России . И не только деньги... 🇺🇦
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22.02.2022 15:40 Відповісти
Ну раз ты так говоришь ... тогда я спокоен. Иностранные гранты - в надёжных руках. Всё до копейки пойдёт на кибербезопасность
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22.02.2022 16:17 Відповісти
 
 