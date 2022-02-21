22 лютого на домени .ua планують здійснити кібератаки, - Держспецзв'язку
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Урядова команда реагування на комп’ютерні надзвичайні події України CERT-UA на своєму сайті опублікувала попередження про можливі кібератаки на вебресурси, що розміщуються в зоні .ua.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Держспецзв'язку.
Їх зловмисники планують здійснити 22 лютого.
"Просимо уважно ознайомитися та вжити необхідних заходів щодо додаткового захисту ресурсів і мереж", - йдеться в повідомленні.
Держспецзв’язку звертається до всіх: у разі будь-яких кіберінцидентів, кібератак або підозрілих дій щодо інформаційно-комунікаційних систем інформувати урядову команду реагування на комп'ютерні надзвичайні події України CERT-UA.
Топ коментарі
+4 cimbitep
показати весь коментар21.02.2022 14:07
+4 Перехватчик
показати весь коментар21.02.2022 14:10
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Будь ласка, зачекайте...
привентивно ,
здійсним
атаки
на домени . ru
фуй любить такі
більш того, жириновский волав ще у грудні про "22 февраля ровно в 4 часа"
https://twitter.com/qwest__/status/1495420421142941696?t=R3yMo_vRf15kfjCZOezi5w&s=19
Все что атаковали или планируют находится на серваках Украины, заточено под внутреннего потребителя на 99+%, диапазон откуда атакуют на 90% известен (ну нет атак с адресов мерикосов,китая и еще кучи стран), ЧТО мешает програмно (при условии толстого канала) снизить/отрезать внешние запросы при превышении +1% от среднедневного,оставив чисто внутрений (его в принципе при необходимости тоже можно фильтровать) ????
Или каналы с волосину с жопы кайманского енота как у шлюзов налоговой и ЦСК,когда при сроковой сдаче отчетов все зависает в обед? Или спецов нет, или оно нахрен никому ненадо выставлять многоуровневые защиты на сайтахвизитках типа минобороны. Зато потом героически борятся.
Научитесь уже отключать ресурсы по гео ip адресам и будет вам счастье. Соберите весь массив ip адресов и блокируйте с момент атаки. Это могут делать как магистральные провайдеры, так и админы на местах.