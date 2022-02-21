22 лютого на домени .ua планують здійснити кібератаки, - Держспецзв'язку

Урядова команда реагування на комп’ютерні надзвичайні події України CERT-UA на своєму сайті опублікувала попередження про можливі кібератаки на вебресурси, що розміщуються в зоні .ua.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Держспецзв'язку.

Їх зловмисники планують здійснити 22 лютого.

"Просимо уважно ознайомитися та вжити необхідних заходів щодо додаткового захисту ресурсів і мереж", - йдеться в повідомленні.

Держспецзв’язку звертається до всіх: у разі будь-яких кіберінцидентів, кібератак або підозрілих дій щодо інформаційно-комунікаційних систем інформувати урядову команду реагування на комп'ютерні надзвичайні події України CERT-UA.

Також читайте: DDoS-атака на державні вебресурси триває, - Держспецзв'язок