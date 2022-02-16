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DDoS-атака на державні вебресурси триває, - Держспецзв'язок

DDoS-атака на державні вебресурси триває, - Держспецзв'язок

Наразі ситуація з DDoS-атакою на державні вебресурси контрольована, але вона триває, повідомив заступник голови Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації (Держспецзв'язку) Віктор Жора.

"Наразі ситуація повністю контрольована, проте атака триває. Наразі середні показники потужності атаки, які фіксує система захищеного доступу мережі інтернет Держспецзв'язку досягають десятків Гбіт/с", - повідомив він під час брифінгу в середу, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Інтерфакс-Україна.

За його словами, Держспецзв'язку фіксує цілий перелік технологій атак на вебресурси, зокрема SYN-ACK Flood, UDP-Flood, а також BGP hijacking та DNS Amplification.

Він також зазначив, що різноманітність систем атак свідчить про скоординованість того, що відбувається, водночас Україна повністю справляється із запобіганням діям зловмисників.

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Як у свою чергу заявив директор департаменту безпеки Національного банку України Ігор Коновалов, атака на сайт Ощадбанку також триває.

"З ранку DDoS-атака продовжилася, але банки були до цього вже готові. Станом на 12:00 Приватбанк відновився повністю, а Ощадбанк відновився десь півгодини тому. Жодних витоків коштів не було", - зазначив він.

Як повідомлялося, починаючи з другої половини дня 15 лютого 2022 року спостерігалася потужна DDoS-атака на низку інформаційних ресурсів України.

DDoS-атака- організація великої кількості запитів до сервера, що перевищує можливість сервера або відповідного інтернет-каналу, щоб зробити ресурси недоступними для користувачів.

Автор: 

кіберзлочин (810) хакер (1346) Держспецзв’язок (351) DDOS-атака (38) кібербезпека (1161)


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Топ коментарі
+2
Ваву Гундоса Термосовича попереджали всі світові лідери і серед перших були США і Англія і була можливість випросити якусь новітню техніку, чи технологіх боротьби з кібератаками, але Воно ходило і кричало на кожному куті, що американці нагнітають паніку. Ну що, підготувався? Нагнітали паніку ямириканці?
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16.02.2022 15:40
+2
Они не новостники додосили, а госсайты. А вообще цензор имеет долгую историю Ддоса и думаю простые атаки его не возьмут.
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16.02.2022 15:48
+1
Вумний, так справляються ж. Ти що читати не вмієш, чи розумієш якось по-своєму?
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16.02.2022 15:45
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Ваву Гундоса Термосовича попереджали всі світові лідери і серед перших були США і Англія і була можливість випросити якусь новітню техніку, чи технологіх боротьби з кібератаками, але Воно ходило і кричало на кожному куті, що американці нагнітають паніку. Ну що, підготувався? Нагнітали паніку ямириканці?
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16.02.2022 15:40 Відповісти
Вумний, так справляються ж. Ти що читати не вмієш, чи розумієш якось по-своєму?
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16.02.2022 15:45 Відповісти
вже 2022 рік, а досі краще DDoS-а не придумали...
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16.02.2022 15:40 Відповісти
Цікаво, а чому на Цензор такої атаки не було ?
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16.02.2022 15:47 Відповісти
Они не новостники додосили, а госсайты. А вообще цензор имеет долгую историю Ддоса и думаю простые атаки его не возьмут.
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16.02.2022 15:48 Відповісти
Делаем вывод - у нас все не так плохо с киберзащитой, по сравнению с теми же американцами, у которых не так давно нефтепровод внутри страны "положили".
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16.02.2022 15:52 Відповісти
Была вчера теория, что цель вчерашних атак засунуть нам червя в сервера, который сработает позже. Я не знаю правда ли это. Но это то что произошло в США.
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16.02.2022 15:55 Відповісти
Я уверен, что этот опыт Штатов уже изучен и взят на заметку. У нас сейчас очень неплохие спецы в этой области.
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16.02.2022 16:28 Відповісти
Це відбувається постійно.
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16.02.2022 19:28 Відповісти
Ваву Гундоса Термосовича попереджали всі світові лідери і серед перших були США і Англія і була можливість випросити якусь новітню техніку, чи технологіх боротьби з кібератаками, але Воно ходило і кричало на кожному куті, що американці нагнітають паніку. Ну що, підготувався? Нагнітали паніку ямириканці?
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16.02.2022 16:55 Відповісти
отключить Козляндию от интернета, это даже лучше, чем отключить от свифта.
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16.02.2022 17:19 Відповісти
 
 