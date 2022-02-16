DDoS-атака на державні вебресурси триває, - Держспецзв'язок

Наразі ситуація з DDoS-атакою на державні вебресурси контрольована, але вона триває, повідомив заступник голови Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації (Держспецзв'язку) Віктор Жора.

"Наразі ситуація повністю контрольована, проте атака триває. Наразі середні показники потужності атаки, які фіксує система захищеного доступу мережі інтернет Держспецзв'язку досягають десятків Гбіт/с", - повідомив він під час брифінгу в середу, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Інтерфакс-Україна.

За його словами, Держспецзв'язку фіксує цілий перелік технологій атак на вебресурси, зокрема SYN-ACK Flood, UDP-Flood, а також BGP hijacking та DNS Amplification.

Він також зазначив, що різноманітність систем атак свідчить про скоординованість того, що відбувається, водночас Україна повністю справляється із запобіганням діям зловмисників.

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Як у свою чергу заявив директор департаменту безпеки Національного банку України Ігор Коновалов, атака на сайт Ощадбанку також триває.

"З ранку DDoS-атака продовжилася, але банки були до цього вже готові. Станом на 12:00 Приватбанк відновився повністю, а Ощадбанк відновився десь півгодини тому. Жодних витоків коштів не було", - зазначив він.

Як повідомлялося, починаючи з другої половини дня 15 лютого 2022 року спостерігалася потужна DDoS-атака на низку інформаційних ресурсів України.

DDoS-атака- організація великої кількості запитів до сервера, що перевищує можливість сервера або відповідного інтернет-каналу, щоб зробити ресурси недоступними для користувачів.