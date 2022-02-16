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DDOS-атаку на банки та держсайти класифікуємо як інформаційно-психологічну, - РНБО

DDOS-атаку на банки та держсайти класифікуємо як інформаційно-психологічну, - РНБО

У Раді національної безпеки і оборони заявляють про психологічний та інформаційний характер DDOS-атаки на сайти банків та державних структур України 15 лютого.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це заявив заступник секретаря РНБО України Сергій Демедюк.

"Національний банк України як один із суб'єктів забезпечення кібербезпеки спрацював на відмінно, втрат у фінансовій частині у нас не було жодних… Цю DDOS-атаку ми класифікуємо як інформаційно-психологічну. Не як деструктивну, не ту, яка пошкодила інфраструктуру, а виключно спрямовану на вплив на населення: показати відсутність доступу до інформаційних електронних ресурсів, які представляє держава та фінансові установи", - пояснив він.

Нагадаємо, 15 лютого DDoS-атак зазнали сайти Міністерства оборони та Збройних сил України. Були також зафіксовані перебої в роботі вебсервісів державних Ощадбанку і ПриватБанку. Робота банківських ресурсів станом на 19:30 була відновлена. Робоча група з фахівців основних суб'єктів національної системи кібербезпеки вживає заходів для протидії та локалізації кібератаки.

Також читайте: Кібератаку на сайти держорганів, ймовірно, здійснили пов'язані з розвідкою Білорусі хакери, - Демедюк

Автор: 

кіберзлочин (810) РНБО (2278) DDOS-атака (38) Демедюк Сергій (24)


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Это было российская психическая атака
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16.02.2022 15:03 Відповісти
Ответ на психиатрическую атаку
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16.02.2022 15:32 Відповісти
За те що сайти МО та ЗСУ не були готові до DDOS атаки і підвищеного трафіку потрібно звільнити всіх причетних - вони ідіоти! Під час війни мільярди користувачів Інтернет забажають зайти на ці сайти і подивитись актуальну інформацію про перебіг бойових дій, потрібно було бути готовими до такого навантаження і розміщувати сайти на найбільш потужних веб-сервісах планети, Амазон, Азур, Клауд Фларе та інших. Це звичайний тупий прорахунок РНБОУ, особисто Данілова, який нікуя не розуміє в інформаційній безпеці, Інтернет та телекомунікаціях і на цей раз Данілова потрібно відправити к куям у відставку. Коли ти тупий, це ніби ти мертвий, ти нічого не помічаєщ, але це боляче для всіх! Під час війни такі прорахунки старшніше за злочин! Тому кчертям Данілова, досить вже ідіотизму в РНБОУ!
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16.02.2022 15:05 Відповісти
"розміщувати сайти (мін. оборони) на найбільш потужних веб-сервісах планети, Амазон, Азур, Клауд Фларе" - просто лишу це тут , ніхто нетратив час на осмислення написаної маячні.
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16.02.2022 15:16 Відповісти
Розміщення сайтів на цих найпотужніших у світі веб-сервісах потрібно для того щоб сайти справлялись з наростаючим навантаженням. Веб сервіси дозволяють миттєво розгортати тисячі нових серверів при збільшенні навантаження і перенаправляти на ці нові сервери потік користувачів. Це міжнародна практика і її потрібно вивчати і використовувати. Це я даю поради безкоштовно, бо за такі поради люди зазвичай сплачують по 20-50 тис. доларів. Розміщення на провідних веб-сервісах сайтів українських установ потрібно для того щоб до них постійно був доступ, не зважаючі на збільшений попит інформації від користувачів всього світу, або на ДДОС атаки хакерів.
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16.02.2022 15:24 Відповісти
А рахунок Амазон за додаткові веб-сервіси після дудосу в 100-200 млн. запитів ботів потім виставить. Зате не зависне (щоправда не факт).
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16.02.2022 15:31 Відповісти
А в чому проблема? Якщо проблему можна вирішити за гоші - це не проблема, це витрати! Прямий договір між Україною та власниками цих сервісів і ціна буде мізерна і сервіс буде надійний і ніхто даже не буде рипатись атакувати, бо це буде абсолютно безглуздо!
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16.02.2022 15:48 Відповісти
А почему не как теракт? Или не хочется злить будущего хозяина?
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16.02.2022 15:07 Відповісти
Короче говоря понятно:
"Никакого покушения на суверенитет - обычное хулиганство".
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16.02.2022 15:33 Відповісти
 
 