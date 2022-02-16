DDOS-атаку на банки та держсайти класифікуємо як інформаційно-психологічну, - РНБО

У Раді національної безпеки і оборони заявляють про психологічний та інформаційний характер DDOS-атаки на сайти банків та державних структур України 15 лютого.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це заявив заступник секретаря РНБО України Сергій Демедюк.

"Національний банк України як один із суб'єктів забезпечення кібербезпеки спрацював на відмінно, втрат у фінансовій частині у нас не було жодних… Цю DDOS-атаку ми класифікуємо як інформаційно-психологічну. Не як деструктивну, не ту, яка пошкодила інфраструктуру, а виключно спрямовану на вплив на населення: показати відсутність доступу до інформаційних електронних ресурсів, які представляє держава та фінансові установи", - пояснив він.

Нагадаємо, 15 лютого DDoS-атак зазнали сайти Міністерства оборони та Збройних сил України. Були також зафіксовані перебої в роботі вебсервісів державних Ощадбанку і ПриватБанку. Робота банківських ресурсів станом на 19:30 була відновлена. Робоча група з фахівців основних суб'єктів національної системи кібербезпеки вживає заходів для протидії та локалізації кібератаки.

Також читайте: Кібератаку на сайти держорганів, ймовірно, здійснили пов'язані з розвідкою Білорусі хакери, - Демедюк