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22 февраля на домены .ua планируют совершить кибератаки, - Госспецсвязи

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

22 февраля на домены .ua планируют совершить кибератаки, - Госспецсвязи

Правительственная команда реагирования на компьютерные чрезвычайные происшествия Украины CERT-UA на своем сайте опубликовала предупреждение о возможных кибератаках на веб-ресурсы, размещаемые в зоне .ua.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Госспецсвязи.

Их злоумышленники планируют совершить 22 февраля.

"Просим внимательно ознакомиться и принять необходимые меры по дополнительной защите ресурсов и сетей", - говорится в сообщении.

Госспецсвязи обращается ко всем: в случае любых киберинцидентов, кибератак или подозрительных действий в отношении информационно-коммуникационных систем информировать правительственную команду реагирования на чрезвычайные происшествия Украины CERT-UA.

Также читайте: "Сценарий взят из российских методичек": глава Пентагона Остин о недавних кибератаках против Украины

Автор: Наталя Джума
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Топ комментарии
+4
забыли указать, что неизвестные планируют...всем известные неизвестные.
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21.02.2022 14:07
+4
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21.02.2022 14:10
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Пьодороф та мінцирк потім скажуть знову, що все добре і ніякі дані не втрачені ?
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21.02.2022 14:06 Ответить
забыли указать, что неизвестные планируют...всем известные неизвестные.
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21.02.2022 14:07 Ответить
а давайте ми,
привентивно ,
здійсним
атаки
на домени . ru
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21.02.2022 14:07 Ответить
вас кто-то за руку держит? Вперёд и с песней.
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21.02.2022 14:27 Ответить
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21.02.2022 14:10 Ответить
22.02.2022 - дзеркальна дата..
фуй любить такі
більш того, жириновский волав ще у грудні про "22 февраля ровно в 4 часа"
https://twitter.com/qwest__/status/1495420421142941696?t=R3yMo_vRf15kfjCZOezi5w&s=19
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21.02.2022 14:12 Ответить
Мене зараз за 15 хвилин засипали дзвінками та смс з московськими кодами, блокую, але поки що не відчипилися, також ідуть повідомлення на вайбер.
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21.02.2022 14:14 Ответить
а кіберполіція чим буде тоді займатись*? і чи взагалі вона є*? чи тільки на папірі? а дєнюшка на распіл*?
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21.02.2022 14:17 Ответить
про можливі кібератаки на вебресурси, що розміщуються в зоні .ua. Джерело: https://censor.net/ua/n3317635

Все что атаковали или планируют находится на серваках Украины, заточено под внутреннего потребителя на 99+%, диапазон откуда атакуют на 90% известен (ну нет атак с адресов мерикосов,китая и еще кучи стран), ЧТО мешает програмно (при условии толстого канала) снизить/отрезать внешние запросы при превышении +1% от среднедневного,оставив чисто внутрений (его в принципе при необходимости тоже можно фильтровать) ????
Или каналы с волосину с жопы кайманского енота как у шлюзов налоговой и ЦСК,когда при сроковой сдаче отчетов все зависает в обед? Или спецов нет, или оно нахрен никому ненадо выставлять многоуровневые защиты на сайтахвизитках типа минобороны. Зато потом героически борятся.
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21.02.2022 14:21 Ответить
Атаки начнутся раньше, если нападать решили завтра. Мне так кажется.
Научитесь уже отключать ресурсы по гео ip адресам и будет вам счастье. Соберите весь массив ip адресов и блокируйте с момент атаки. Это могут делать как магистральные провайдеры, так и админы на местах.
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21.02.2022 15:00 Ответить
завтра буде вихідний ?
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21.02.2022 15:05 Ответить
А почему сегодня не ждать эти атаки, тем более, что ожидаемое нападение завтра в 4 утра?!
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21.02.2022 15:19 Ответить
 
 