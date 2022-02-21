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22 февраля на домены .ua планируют совершить кибератаки, - Госспецсвязи
Новости Цензор.НЕТ Происшествия
Правительственная команда реагирования на компьютерные чрезвычайные происшествия Украины CERT-UA на своем сайте опубликовала предупреждение о возможных кибератаках на веб-ресурсы, размещаемые в зоне .ua.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Госспецсвязи.
Их злоумышленники планируют совершить 22 февраля.
"Просим внимательно ознакомиться и принять необходимые меры по дополнительной защите ресурсов и сетей", - говорится в сообщении.
Госспецсвязи обращается ко всем: в случае любых киберинцидентов, кибератак или подозрительных действий в отношении информационно-коммуникационных систем информировать правительственную команду реагирования на чрезвычайные происшествия Украины CERT-UA.
Топ комментарии
+4 cimbitep
показать весь комментарий21.02.2022 14:07
+4 Перехватчик
показать весь комментарий21.02.2022 14:10
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привентивно ,
здійсним
атаки
на домени . ru
фуй любить такі
більш того, жириновский волав ще у грудні про "22 февраля ровно в 4 часа"
https://twitter.com/qwest__/status/1495420421142941696?t=R3yMo_vRf15kfjCZOezi5w&s=19
Все что атаковали или планируют находится на серваках Украины, заточено под внутреннего потребителя на 99+%, диапазон откуда атакуют на 90% известен (ну нет атак с адресов мерикосов,китая и еще кучи стран), ЧТО мешает програмно (при условии толстого канала) снизить/отрезать внешние запросы при превышении +1% от среднедневного,оставив чисто внутрений (его в принципе при необходимости тоже можно фильтровать) ????
Или каналы с волосину с жопы кайманского енота как у шлюзов налоговой и ЦСК,когда при сроковой сдаче отчетов все зависает в обед? Или спецов нет, или оно нахрен никому ненадо выставлять многоуровневые защиты на сайтахвизитках типа минобороны. Зато потом героически борятся.
Научитесь уже отключать ресурсы по гео ip адресам и будет вам счастье. Соберите весь массив ip адресов и блокируйте с момент атаки. Это могут делать как магистральные провайдеры, так и админы на местах.