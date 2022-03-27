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Під час виконання бойового завдання на Чернігівщині загинув боєць Добровольчого батальйону "Карпатська Січ" Ярослав Бойко. ВІДЕО+ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні

Під час виконання бойового завдання на Чернігівщині загинув боєць Добровольчого батальйону "Карпатська Січ" Бойко Ярослав, позивний Яр.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Добровольчий батальйон "ОДЧ Карпатська Січ" у фейсбуку, Бойко Ярослав Петрович народився 12.12.1981 року у с. Велика Вовнянка Таращанського р-ну Київської обл.

"Група з трьох бійців, яку очолював Яр, виконала бойове завдання з розвідки місцевості: визначили передовий рубіж сил противника та передали інформацію про формування та місцезнаходження колони ворога.

Повертаючись із завдання, відбувся прямий контакт з бойовим супроводженням колони московитів. Розвідгрупа вступила в бій з переважаючими силами супротивника.

Друг Яр загинув, як справжній Воїн та справжній Герой, зі зброєю в руках захищаючи свою землю", - йдеться в повідомленні.

У воїна залишилася дружина і двоє дітей - дочка 7 років та син 6 років.

Під час виконання бойового завдання на Чернігівщині загинув боєць Добровольчого батальйону Карпатська Січ Ярослав Бойко 01

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Під час визволення Лук’янівки загинув боєць полку "Азов" Денис Котенко з позивним Шкіпер. ФОТО

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+44
Жоден герой полеглий за волю України не повинен бути забутий.Пам'ятаймо...
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27.03.2022 13:41
+38
Вечная память Герою!
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27.03.2022 13:40
+24
Украіна сумує за нашими Героями ....😪😪😪
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27.03.2022 13:42
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Вечная память Герою!
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27.03.2022 13:40 Відповісти
Жоден герой полеглий за волю України не повинен бути забутий.Пам'ятаймо...
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27.03.2022 13:41 Відповісти
Украіна сумує за нашими Героями ....😪😪😪
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27.03.2022 13:42 Відповісти
Спасибо, брат мы отомстим!
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27.03.2022 13:43 Відповісти
Каждое имя будет наравне с великим титанами прошлого - СЛАВА Киевской Руси, Галицко-Волынскому Княжеству, Запорожцам, УНР + ЗУНР, УПА. их имена будут легендами, гордостью будущих веков. а мокшандия ****** будет сраться от слов Азов, Айдар, Правый Сектор еще столетия, если выживет, надеюсь не выживет ни одна москальская тварь
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27.03.2022 13:48 Відповісти
Пам'ятаймо...
Помстімося!
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27.03.2022 13:51 Відповісти
Господи! Куди ти дивишся. Гинуть найкращі.
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27.03.2022 13:55 Відповісти
Святая память Героям Украины. Оркам лютая смерть
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27.03.2022 13:56 Відповісти
Слава герою!
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27.03.2022 14:16 Відповісти
Vi4na Slava i Pam'yat' tobi,Ukrains'kiy Voine !
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27.03.2022 14:18 Відповісти
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27.03.2022 14:53 Відповісти
Павшому Герою України тричі СЛАВА СЛАВА СЛАВА !!!🇺🇦🇺🇦
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27.03.2022 15:10 Відповісти
Вічна пам'ять! Герої не вмирають!
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27.03.2022 15:21 Відповісти
Вічна память Герою. Царство Небесне.
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27.03.2022 15:27 Відповісти
 
 