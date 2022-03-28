Представлено безпілотник Bayraktar з українським двигуном. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні
Турецький виробник дронів Baykar Makina провів презентацію прототипу нового бойового БПЛА. Перші польоти великого безпілотника мають відбутися в 2023 році.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Twitter Baycar.
Національна безпілотна бойова літальна система (MYUS) отримала назву Kızılelma. MUIS буде оснащений реактивним двигуном. Повідомляється, що новинка зможе злітати та приземлятися на флагманський десантний корабель Туреччини TCG Anadolu.
У листопаді 2021 року Baykar замовила в українського державного підприємства "Івченко-Прогрес" реактивні двигуни АІ-322Ф і АІ-25ТЛТ для проєкту Myus. За попередніми даними, максимальна швидкість нового БПЛА становитиме 800 км/год, а вантажопідйомність – щонайменше 1500 кг.
Будь ласка, зачекайте...
Цитуємо уривок:
"- Вы сами понимаете, почему началась эта война?
- Я понимаю это так, простыми словами: если бы не бомбанули мы, то украинцы бомбанули бы по нам. Бомбануть-то, наверное, надо было. Тут без вариантов. Но что-то пошло не так. Конечно, никто не ожидал такого. А сейчас, если уже столько парней полегло, то уже нельзя останавливаться. Нужно идти дальше. До победы.
- Вы понимаете, что делает Россия в Украине? За что воевал Женя?
- Я считаю, что мой сын воевал за нас, за Россию и русских. Чтобы мы могли с вами сейчас по телефону говорить, пить и кушать. Я думаю, он лег не зря там. А за нас. Чтобы мы жили долго и счастливо и чтобы у нас не было войны. Чтобы над нами не летали бомбы."
Цитуємо уривок:
"- Вы сами понимаете, почему началась эта война?
- Я понимаю это так, простыми словами: если бы не бомбанули мы, то украинцы бомбанули бы по нам. Бомбануть-то, наверное, надо было. Тут без вариантов. Но что-то пошло не так. Конечно, никто не ожидал такого. А сейчас, если уже столько парней полегло, то уже нельзя останавливаться. Нужно идти дальше. До победы.
- Вы понимаете, что делает Россия в Украине? За что воевал Женя?
- Я считаю, что мой сын воевал за нас, за Россию и русских. Чтобы мы могли с вами сейчас по телефону говорить, пить и кушать. Я думаю, он лег не зря там. А за нас. Чтобы мы жили долго и счастливо и чтобы у нас не было войны. Чтобы над нами не летали бомбы."
Цитуємо уривок:
"- Вы сами понимаете, почему началась эта война?
- Я понимаю это так, простыми словами: если бы не бомбанули мы, то украинцы бомбанули бы по нам. Бомбануть-то, наверное, надо было. Тут без вариантов. Но что-то пошло не так. Конечно, никто не ожидал такого. А сейчас, если уже столько парней полегло, то уже нельзя останавливаться. Нужно идти дальше. До победы.
- Вы понимаете, что делает Россия в Украине? За что воевал Женя?
- Я считаю, что мой сын воевал за нас, за Россию и русских. Чтобы мы могли с вами сейчас по телефону говорить, пить и кушать. Я думаю, он лег не зря там. А за нас. Чтобы мы жили долго и счастливо и чтобы у нас не было войны. Чтобы над нами не летали бомбы."
Конечно нельзя, ведь ваш кровавый бог путло хочет еще больше человеческих жертв, ведь чем больше жертв тем больше его будут любить жители кацапстана. А через пару десятков лет будут его называть эффетивным менеджером , как Сталина.
І це питання стосується не лише цієї влади яка була більш заклопотана своїм великим крадівництвом, але і попередньої, яка зараз позиціює себе як патріотична.
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Тепер русня ймовірно дасть запл крилатими по цьому підприємству.
Тепер русня ймовірно дасть запл крилатими по цьому підприємству.
зачем писать нашу компанию и что она поставляет? чтоб туда ракета завтра прилетела? Написали бы просто у украинской фирмы...
Це турки херню пишуть. Як і не війна.
зачем писать нашу компанию и что она поставляет? чтоб туда ракета завтра прилетела? Написали бы просто у украинской фирмы...