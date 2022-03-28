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безпілотник (2132) Туреччина (2256) Байрактар (159)

Представлено безпілотник Bayraktar з українським двигуном. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні

Турецький виробник дронів Baykar Makina провів презентацію прототипу нового бойового БПЛА. Перші польоти великого безпілотника мають відбутися в 2023 році.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Twitter Baycar.

Національна безпілотна бойова літальна система (MYUS) отримала назву Kızılelma. MUIS буде оснащений реактивним двигуном. Повідомляється, що новинка зможе злітати та приземлятися на флагманський десантний корабель Туреччини TCG Anadolu.

Представлено безпілотник Bayraktar з українським двигуном 01

У листопаді 2021 року Baykar замовила в українського державного підприємства "Івченко-Прогрес" реактивні двигуни АІ-322Ф і АІ-25ТЛТ для проєкту Myus. За попередніми даними, максимальна швидкість нового БПЛА становитиме 800 км/год, а вантажопідйомність – щонайменше 1500 кг.

Представлено безпілотник Bayraktar з українським двигуном 02

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Представлено безпілотник Bayraktar з українським двигуном 03

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+17
📍Інтерв'ю DW з матір'ю російського солдата, який загинув в Україні.



Цитуємо уривок:



"- Вы сами понимаете, почему началась эта война?



- Я понимаю это так, простыми словами: если бы не бомбанули мы, то украинцы бомбанули бы по нам. Бомбануть-то, наверное, надо было. Тут без вариантов. Но что-то пошло не так. Конечно, никто не ожидал такого. А сейчас, если уже столько парней полегло, то уже нельзя останавливаться. Нужно идти дальше. До победы.



- Вы понимаете, что делает Россия в Украине? За что воевал Женя?



- Я считаю, что мой сын воевал за нас, за Россию и русских. Чтобы мы могли с вами сейчас по телефону говорить, пить и кушать. Я думаю, он лег не зря там. А за нас. Чтобы мы жили долго и счастливо и чтобы у нас не было войны. Чтобы над нами не летали бомбы."
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28.03.2022 08:05
+15
Чого це вони асфаль не кладуть замість непотрібної армії і чого взагалі науку розвивають замість клоунського руху?
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28.03.2022 08:02
+11
Война началась с 2014 года с пустой казной.
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28.03.2022 09:02
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28.03.2022 07:59 Відповісти
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28.03.2022 07:59 Відповісти
good )
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28.03.2022 07:59 Відповісти
good )
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28.03.2022 07:59 Відповісти
Цікаво , а де розробляють та виробляють двигуни к цьому БПЛА...
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28.03.2022 09:40 Відповісти
Цікаво , а де розробляють та виробляють двигуни к цьому БПЛА...
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28.03.2022 09:41 Відповісти
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28.03.2022 09:57 Відповісти
А Ви з якою метою цікавитеся?
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28.03.2022 10:02 Відповісти
Чого це вони асфаль не кладуть замість непотрібної армії і чого взагалі науку розвивають замість клоунського руху?
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28.03.2022 08:02 Відповісти
📍Інтерв'ю DW з матір'ю російського солдата, який загинув в Україні.



Цитуємо уривок:



"- Вы сами понимаете, почему началась эта война?



- Я понимаю это так, простыми словами: если бы не бомбанули мы, то украинцы бомбанули бы по нам. Бомбануть-то, наверное, надо было. Тут без вариантов. Но что-то пошло не так. Конечно, никто не ожидал такого. А сейчас, если уже столько парней полегло, то уже нельзя останавливаться. Нужно идти дальше. До победы.



- Вы понимаете, что делает Россия в Украине? За что воевал Женя?



- Я считаю, что мой сын воевал за нас, за Россию и русских. Чтобы мы могли с вами сейчас по телефону говорить, пить и кушать. Я думаю, он лег не зря там. А за нас. Чтобы мы жили долго и счастливо и чтобы у нас не было войны. Чтобы над нами не летали бомбы."
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28.03.2022 08:05 Відповісти
📍Інтерв'ю DW з матір'ю російського солдата, який загинув в Україні.



Цитуємо уривок:



"- Вы сами понимаете, почему началась эта война?



- Я понимаю это так, простыми словами: если бы не бомбанули мы, то украинцы бомбанули бы по нам. Бомбануть-то, наверное, надо было. Тут без вариантов. Но что-то пошло не так. Конечно, никто не ожидал такого. А сейчас, если уже столько парней полегло, то уже нельзя останавливаться. Нужно идти дальше. До победы.



- Вы понимаете, что делает Россия в Украине? За что воевал Женя?



- Я считаю, что мой сын воевал за нас, за Россию и русских. Чтобы мы могли с вами сейчас по телефону говорить, пить и кушать. Я думаю, он лег не зря там. А за нас. Чтобы мы жили долго и счастливо и чтобы у нас не было войны. Чтобы над нами не летали бомбы."
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28.03.2022 08:05 Відповісти
Інтерв'ю DW з матір'ю російського солдата, який загинув в Україні.



Цитуємо уривок:



"- Вы сами понимаете, почему началась эта война?



- Я понимаю это так, простыми словами: если бы не бомбанули мы, то украинцы бомбанули бы по нам. Бомбануть-то, наверное, надо было. Тут без вариантов. Но что-то пошло не так. Конечно, никто не ожидал такого. А сейчас, если уже столько парней полегло, то уже нельзя останавливаться. Нужно идти дальше. До победы.



- Вы понимаете, что делает Россия в Украине? За что воевал Женя?



- Я считаю, что мой сын воевал за нас, за Россию и русских. Чтобы мы могли с вами сейчас по телефону говорить, пить и кушать. Я думаю, он лег не зря там. А за нас. Чтобы мы жили долго и счастливо и чтобы у нас не было войны. Чтобы над нами не летали бомбы."
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28.03.2022 08:06 Відповісти
"А сейчас, если уже столько парней полегло, то уже нельзя останавливаться."
Конечно нельзя, ведь ваш кровавый бог путло хочет еще больше человеческих жертв, ведь чем больше жертв тем больше его будут любить жители кацапстана. А через пару десятков лет будут его называть эффетивным менеджером , как Сталина.
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28.03.2022 08:22 Відповісти
well, maybe now they understand that they are dying too, but they don't care. so the next thing they need to pay attention to is that Finland is talking about joining NATO, so the invasion has the opposite effect from what Russia wanted. why in Europe a high standard of living without war? The Russians need to think about this and realize that military force is not the solution to peaceful relations with their neighbors.
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28.03.2022 09:57 Відповісти
Роллрр
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28.03.2022 08:34 Відповісти
Ніяк не зрозумію що нам заважало до війни створювати такі БПЛА. Як я розумію у турецьких БПЛА турецького лише планер, а все інше або українське (двигун) або американське (оптика та електроніка).
І це питання стосується не лише цієї влади яка була більш заклопотана своїм великим крадівництвом, але і попередньої, яка зараз позиціює себе як патріотична.
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28.03.2022 08:46 Відповісти
Война началась с 2014 года с пустой казной.
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28.03.2022 09:02 Відповісти
Война началась в 2014 году. С пустой казной и полуразваленной армией.
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28.03.2022 09:07 Відповісти
З 14 року з війною і пустою казною, влада звільнила частину територій, відновила ракетну галузь, створила армію, яка бореться з агресором, тож, по праву, вважається патріотичною тож я більше за них, а що до сьогодні, то за Украіну!
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28.03.2022 09:49 Відповісти
І зразу в Україну на тестування
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28.03.2022 08:55 Відповісти
І зразу в Україну на тестування
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28.03.2022 08:56 Відповісти
І зразу в Україну на тестування
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28.03.2022 08:56 Відповісти
Це лише прототип. Ще невідомо, коли збудують перший живий екземпляр для тестування.
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28.03.2022 10:19 Відповісти
Отличный дизайн!!
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28.03.2022 08:59 Відповісти
Так тобі все і розкажуть.
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28.03.2022 09:08 Відповісти
агентура орков, они все "завидуют".
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28.03.2022 09:03 Відповісти
Реактивний двигун це гуд.
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28.03.2022 09:05 Відповісти
бач, як кацапи заворушилися! наче ім смоли за шкіру налили ) бо під цією новиною перше що бачиш, це зо два десятки спам-помічених та видалених коментарів ))) Що ж, саме у 23-ому році в рамках відновлення України вже актуальним буде питання про спільне виробництво байрактарів =) Слава Україні!
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28.03.2022 09:37 Відповісти
Не добавляйте 100 раз комментарий. Добавили и ждите, через 5-10 мин появится.
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28.03.2022 10:00 Відповісти
це на форумі глюки
"Сталася помилка при додаванні коментаря. Спробуйте ще раз."
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28.03.2022 11:30 Відповісти
НУ НЕ МОЖНА ЗАРАЗ ПИСАТИ ТАКУ *****

Тепер русня ймовірно дасть запл крилатими по цьому підприємству.
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28.03.2022 10:03 Відповісти
НУ НЕ МОЖНА ЗАРАЗ ПИСАТИ ТАК

Тепер русня ймовірно дасть запл крилатими по цьому підприємству.
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28.03.2022 10:03 Відповісти
"Baykar замовила в українського державного підприємства "Івченко-Прогрес" реактивні двигуни АІ-322Ф "

зачем писать нашу компанию и что она поставляет? чтоб туда ракета завтра прилетела? Написали бы просто у украинской фирмы...
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28.03.2022 10:16 Відповісти
про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Twitter Baycar. Джерело: https://censor.net/ua/p3329150
Це турки херню пишуть. Як і не війна.
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28.03.2022 11:16 Відповісти
"Baykar замовила в українського державного підприємства "Івченко-Прогрес" реактивні двигуни АІ-322Ф "

зачем писать нашу компанию и что она поставляет? чтоб туда ракета завтра прилетела? Написали бы просто у украинской фирмы...
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28.03.2022 10:16 Відповісти
Понты понты и реклама(не нужная) ща совсем.....
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28.03.2022 22:20 Відповісти
Ну всё. Теперь кацапы выкрадут тех.документацию
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28.03.2022 11:23 Відповісти
Полторы тонны,фуясе цэ как ипанёт по колонне
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28.03.2022 22:19 Відповісти
ТАК ОН ВООБЩЕ ДРУГОЙ !!!
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28.03.2022 22:35 Відповісти
Український двигун... - це ганьба, тому що повинен бути український літак з українським двигуном (і всім іншим).
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29.03.2022 01:06 Відповісти
 
 