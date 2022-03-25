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Британія надасть Україні антибатарейні комплекси, а Туреччина доправить іще партію "Байрактарів", - Джонсон про переговори з Ердоганом

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

джонсон

Прем'єр Великої Британії Борис Джонсон розповів про переговори з президентом Туреччини Реджепом Ердоганом щодо надання Україні військової допомоги.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Бук.Інфо, про це повідомив журналіст Ростислав Демчук.

Як зазначається, Джонсона запитали про переговори з президентом Туреччини Реджепом Ердоганом щодо надання Україні військової допомоги.

"Без особливих уточнень Борис Джонсон розповів, що вони домовилися з Ердоганом так: Британія надає Україні антибатарейні комплекси для знищення дальнобійної артилерії росіян, з якої вони розстрілюють Маріуполь. Ця британська артилерія зможе також знищувати російські кораблі на далекій відстані. А Туреччина доправить іще партію "Байрактарів" в Україну, а також потужні колісні тягачі з платформами, на які буде вантажитися британська тяжка дальнобійна артилерія і розвозитиметься на потрібні місця дислокації", - йдеться в повідомленні.

Також читайте: Військова допомога Україні, найімовірніше, не поширюватиметься на танки й літаки, - Джонсон

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+82
Кажуть цапи накопичують зброю на кораблях в Азовському морі. Треба якось ті лоханки потопити.
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25.03.2022 21:04
+59
Big thanks to Boris Johnson for supporting Ukraine!
God bless queen!
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25.03.2022 21:09
+43
Завжди красиво бачити.
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25.03.2022 21:05
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Кажуть цапи накопичують зброю на кораблях в Азовському морі. Треба якось ті лоханки потопити.
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25.03.2022 21:04 Відповісти
байрактар несет 4 ракеты. радиус около 1,5 км. мало не покажется. турки поставляют еще партию байрактаров.
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25.03.2022 21:09 Відповісти
Радіус чого? Байрактар немає зброї, яка може серйозно пошкодити великий корабель, да і ППО у москалів і на самих кораблях і в Криму, і вздовж азовського моря купа.
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25.03.2022 21:20 Відповісти
Але вони несуть невеличкі термобаричні бомбочки, котрі можуть вбивати екіпаж.
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25.03.2022 21:44 Відповісти
При довжині нормального корабля біля 100м і екіпажем 100 чоловік в різних приміщеннях на різних рівнях це дурня, як мертвому припарка. Там треба заряду хоч 100-500 кг, як в торпедах, бомбах та ПКР, 1-5 кг це комар. А імовірність знищення байрактару буде величезна.
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25.03.2022 21:49 Відповісти
Байрактари малопомітні для московських радарів, а буки іх не бачать зовсім. Термобарічний заряд по закритому приміщенню то є жахлива річ, скажімо по ходовій рубці - там кацапів багато і вікна великі.
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25.03.2022 22:13 Відповісти
треба знати які слабкі місця є у кораблів.
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25.03.2022 22:19 Відповісти
Заради цього я би не ризикував байрактаром, є де його застосувати з більшою користю і більш безпечно. Для всього свою зброя.
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25.03.2022 22:29 Відповісти
Напевно, але Байрактари насправді дешеві. Американці з них сміються, не розуміють як такими іграшками взагалі можна воювати.
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25.03.2022 22:42 Відповісти
Я би з Вами погодився, якщо би у нас їх було штук 200, а так ми на кожну одиницю молимося.
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25.03.2022 22:53 Відповісти
Наразі вони нищать цистерни з пальним і машини з ************, тобто завдають шкоди яку можна копенсувати. Натомість ходова рубка воєнного судна містить десяток спеціалістів, котрих готують роками, шкода непоправна.
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25.03.2022 23:13 Відповісти
Генштабу видніше.
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25.03.2022 23:23 Відповісти
Байрактари радари росії не помічають, поки що ні одного не знищили.))) Так що не панікуй
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26.03.2022 00:43 Відповісти
Може 150 км?
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25.03.2022 21:22 Відповісти
не знаю. может и 150. я читал что 1.5. это тактический ударный безпилотник. у израиля есть ваще непонятная штука. потолок 10 км. вес припасов до 1 тонны.
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25.03.2022 21:41 Відповісти
ну да. потрібні ракетні протикораблеьні комплекси, типу нептун.
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25.03.2022 22:18 Відповісти
сгодня 2 капут. думаю это начало.
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25.03.2022 21:16 Відповісти
зачем писать пусть сюрприз будет
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25.03.2022 21:04 Відповісти
Кацапи должни заранее сраться в портки
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25.03.2022 21:08 Відповісти
Потім, щоб зе-типили не кричали:
- НАТО нам не допомагає, навіщо нам у то НАТО?!
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25.03.2022 21:19 Відповісти
Британія і США є підписантами Будапешського меморандуму і виконують ті угоди. Все по-чесному.Забезпечують суверенітет України.
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25.03.2022 22:11 Відповісти
Скоріше..
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25.03.2022 21:04 Відповісти
Завжди красиво бачити.
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25.03.2022 21:05 Відповісти
це так прекрасно. швидше давайте, дуже треба!
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25.03.2022 21:05 Відповісти
Дякуємо, дай Бог нам разом здолати кремлівську Сатану, та загнати його назад в Пекло.
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25.03.2022 21:06 Відповісти
зачем только сообщать об этом... тихо бы поставили и мы бы тихо начали удивлять петухов....
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25.03.2022 21:06 Відповісти
Ахаха вот так новость, а я всё мучаюсь как будут морскую блокаду снимать с Одессы)))
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25.03.2022 21:08 Відповісти
Русский военный корабль идёт нах
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25.03.2022 21:09 Відповісти
Big thanks to Boris Johnson for supporting Ukraine!
God bless queen!
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25.03.2022 21:09 Відповісти
Оце діло !
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25.03.2022 21:09 Відповісти
Терміново потрібні ракети які зможуть топити те лайно що зараз ворог намагається накопичити в азовському морі, непогано було б потопити й те що біля сєвастополя разом з їб@ною ватою яка там засіла, але вроді крилаті звідти більш менш збиваються.
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25.03.2022 21:12 Відповісти
В грудні місяці обіцяли до квітня 2022 року дивізіон Нептунів поставити до ЗСУ!

Це Вам не дороги будувати!
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25.03.2022 22:24 Відповісти
подробно не стоить писать
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25.03.2022 21:12 Відповісти
А там подробно и не написано. Интересно о какой артилерии речь которая и корабли может уничтожать? И главное эффективно. Что-то такой не вижу на вооружении у Великобритании. Очень размытая новость.
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25.03.2022 21:22 Відповісти
скорее всего что то по типу Смерча с новыми ракетами-там до 300 км дальность может быть
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25.03.2022 21:35 Відповісти
например типа sea eagle подобные ей
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25.03.2022 21:46 Відповісти
Боже! Бережи Королеву та її підданих!
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25.03.2022 21:13 Відповісти
таке враження, що вони проводять випробування своєї техніки....дали одне, подивились....потім інше....через якийсь час ще щось дають....дали б все відразу і все
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25.03.2022 21:14 Відповісти
Дай нам все відразу, вони ж не побачать як воно працює...Орків же не залишиться)
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25.03.2022 21:22 Відповісти
Спасибо быстро хором сказали и не выеживаемся, что вы как селюки на базаре )
Правь Британия морями, боже храни Королеву. Не ожидал, что дадут тяжелое вооружение.
Турки тоже молодцы, похоже новая ось Лондон - Анкарат таки работает...
Киев и Варшава там бы тоже неплохо смотрелись.
Так вчетвером и будем кацапов бить.
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25.03.2022 21:18 Відповісти
байрактари байрактарами,але...

Ердоган відмовився передати Україні російські ЗРК С-400
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25.03.2022 21:21 Відповісти
Було б дуже хороше, якби взамін надав ще "Байрактарів" та других ПЗРК і повністю і назавжди закрив Босфор
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25.03.2022 21:25 Відповісти
"Продовжується активний морський трафік по експорту російської нафти з російських портів Чорного моря до країн Європи. Тільки за 10 днів, з 14 березня по 24 березня, через турецькі протоки пройшло 77 танкерів з російською нафтою, які перевезли 4 млн 400 тис. тонн російської нафти. Вартість цієї нафти еквівалентна вартості 440 крилатих ракет "Калібр", тобто це кривава нафта. Це можливість для Російської Федерації фінансувати продовження ракетних обстрілів України, і це треба негайно припинити", - наголосив Клименко.(с)
https://patrioty.org.ua/politic/za-10-dniv-rf-prodala-ievropi-nafty-na-sumu-rivnotsinnu-vartosti-440-krylatykh-raket--ekspert-415327.html
добре перекрили...
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25.03.2022 21:40 Відповісти
Босфор закрыт для военного флота орков.
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25.03.2022 21:52 Відповісти
Але не для торгового флоту!
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25.03.2022 22:08 Відповісти
Увы.....
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25.03.2022 22:10 Відповісти
отож
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25.03.2022 22:12 Відповісти
Що у вас там з вірменами? Пишуть, що Азербайджан почав повертати свої території, та трохи дав жару вірменскім окупантам?
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25.03.2022 23:11 Відповісти
Нормально всё, это у них всё плохо. Бегают как укушенные, не знают как спрыгнуть с кацапского корабля. Вот только похоже Пашинян уже никому не интересен, даже Макрону.
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25.03.2022 23:37 Відповісти
ну так не тупите) идите вперед аж до границы)
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26.03.2022 01:31 Відповісти
Оно может и так, но...... производство этих ракет сейчас у орков не получится поставить на поток. Начинка импортная.
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25.03.2022 22:12 Відповісти
діло не в ракетах.ракети привели як приклад, скільки коштів мутять. моглиб написати 500 танків,або місячна платня військам,або 1000 градів. вони взяли для прикладу ракети...
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26.03.2022 17:50 Відповісти
ппц, не знав.

Нафта на нашій крові - це біда.
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25.03.2022 23:21 Відповісти
Вірте в ЗСУ!Україна переможе!
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25.03.2022 21:30 Відповісти
ну, скажімо так - він с-400 купив. не хоче давати - його справа. а наш красень - чому не купив? ну, не с-400, ще щось?
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25.03.2022 22:14 Відповісти
Ему взамен США предложили Patriot.
Бесплатно отдавать никто не просил.
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25.03.2022 23:51 Відповісти
https://www.unian.ua/politics/erdogan-vidmovivsya-peredati-ukrajini-rosiyski-zrk-s-400-novini-ukrajina-11758972.html
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25.03.2022 21:22 Відповісти
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25.03.2022 21:22 Відповісти
Нафіга ви турків підставляєте розголосом? Вони попереднього разу ледь випавдались. Наступного разу не дадуть нічого
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25.03.2022 21:23 Відповісти
Уже непередкем подставлять!!!!
***** уже списан!!!!!!!!!только оболочка...
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25.03.2022 21:42 Відповісти
Эрдогану глубоко начихать, говорят об этом или нет. Да и Джонсон не дурень, значит так и задумано.
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25.03.2022 22:14 Відповісти
Це офіційна інфа, нема тут розголосу. Тож, якщо правда, це суперовий буст! Орки ся повсеряють тепер
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25.03.2022 21:27 Відповісти
Прямо цей Джонсон нащадок Бандери. Справа Бандери живе.
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25.03.2022 21:27 Відповісти
Антибатарейні комплекси дальньої дії, це вже серйозно. Головне не підпускати до них зелену шоблу.
І невже Ердоган чимось нарешті допоможе?
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25.03.2022 21:51 Відповісти
Подивився по посиланню в новині, він говорив про дрони, ппо та засоби проти важкої артилерії, про кораблі й транспорт не чув, що за засоби він не уточнював, можливо то про американські дрони.
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25.03.2022 22:02 Відповісти
Аууууу...... эксперты. Антибатарейные комплексы - это РЛСы. И в данном случае речь идет о AN/TPQ-36 кстати говоря производства США.
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25.03.2022 22:05 Відповісти
Насколько помню в 2015/2016 /не помню точно/ одна такая батарея как минимум, была поставлена. У британцев других на вооружении вроде нет.
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25.03.2022 22:08 Відповісти
Та я не проти таких РЛС:

"Ця британська артилерія зможе також знищувати російські кораблі на далекій відстані."
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25.03.2022 22:11 Відповісти
РЛС отслеживают ракетные пуски и сопровождают цели. Они не стреляют. Проще говоря, средство управления огнем.
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25.03.2022 22:24 Відповісти
Я знаю, що таке Контрбатарейні радари!

Але тут ідеться про контрбатарейні комплекси. І бог знає, що за цим терміном приховується!
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25.03.2022 22:32 Відповісти
Це лайк!
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25.03.2022 22:13 Відповісти
Еще 30 000 россиян сгорят в огне!
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25.03.2022 22:14 Відповісти
ствольна артилерія, скоріше за все + радари
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25.03.2022 23:26 Відповісти
САУ AS-90 Braveheart
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26.03.2022 00:10 Відповісти
Джонсону - огромный респект, а вот Эрдоган - себе на уме и "и нашим, и вашим", с его закупкой С-400 вместо Patriot и последующим отказом всё-таки заменить С-400 на Patriot.

Кто допускает вариант с "гарантами безопасности" - среди них обязательно должна быть хоть одна из этих двух стран: Великобритания, США.
Зеленский говорил, что нужна страна с ЯО, но на любые другие страны положиться нельзя, ни на Китай, ни на Израиль, ни на Турцию. Великобритания и/или США - другое дело, лучше всего - обе эти страны.
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25.03.2022 23:46 Відповісти
вери гуд.
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26.03.2022 05:57 Відповісти
Этот, лохматый Джонсон, мне все больше нравится! Боже храни королеву!
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26.03.2022 09:58 Відповісти
 
 