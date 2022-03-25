Британія надасть Україні антибатарейні комплекси, а Туреччина доправить іще партію "Байрактарів", - Джонсон про переговори з Ердоганом

Прем'єр Великої Британії Борис Джонсон розповів про переговори з президентом Туреччини Реджепом Ердоганом щодо надання Україні військової допомоги.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Бук.Інфо, про це повідомив журналіст Ростислав Демчук.

Як зазначається, Джонсона запитали про переговори з президентом Туреччини Реджепом Ердоганом щодо надання Україні військової допомоги.

"Без особливих уточнень Борис Джонсон розповів, що вони домовилися з Ердоганом так: Британія надає Україні антибатарейні комплекси для знищення дальнобійної артилерії росіян, з якої вони розстрілюють Маріуполь. Ця британська артилерія зможе також знищувати російські кораблі на далекій відстані. А Туреччина доправить іще партію "Байрактарів" в Україну, а також потужні колісні тягачі з платформами, на які буде вантажитися британська тяжка дальнобійна артилерія і розвозитиметься на потрібні місця дислокації", - йдеться в повідомленні.

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