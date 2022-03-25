Британія надасть Україні антибатарейні комплекси, а Туреччина доправить іще партію "Байрактарів", - Джонсон про переговори з Ердоганом
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Прем'єр Великої Британії Борис Джонсон розповів про переговори з президентом Туреччини Реджепом Ердоганом щодо надання Україні військової допомоги.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Бук.Інфо, про це повідомив журналіст Ростислав Демчук.
Як зазначається, Джонсона запитали про переговори з президентом Туреччини Реджепом Ердоганом щодо надання Україні військової допомоги.
"Без особливих уточнень Борис Джонсон розповів, що вони домовилися з Ердоганом так: Британія надає Україні антибатарейні комплекси для знищення дальнобійної артилерії росіян, з якої вони розстрілюють Маріуполь. Ця британська артилерія зможе також знищувати російські кораблі на далекій відстані. А Туреччина доправить іще партію "Байрактарів" в Україну, а також потужні колісні тягачі з платформами, на які буде вантажитися британська тяжка дальнобійна артилерія і розвозитиметься на потрібні місця дислокації", - йдеться в повідомленні.
Будь ласка, зачекайте...
- НАТО нам не допомагає, навіщо нам у то НАТО?!
God bless queen!
Це Вам не дороги будувати!
Правь Британия морями, боже храни Королеву. Не ожидал, что дадут тяжелое вооружение.
Турки тоже молодцы, похоже новая ось Лондон - Анкарат таки работает...
Киев и Варшава там бы тоже неплохо смотрелись.
Так вчетвером и будем кацапов бить.
Ердоган відмовився передати Україні російські ЗРК С-400
https://patrioty.org.ua/politic/za-10-dniv-rf-prodala-ievropi-nafty-na-sumu-rivnotsinnu-vartosti-440-krylatykh-raket--ekspert-415327.html
добре перекрили...
Нафта на нашій крові - це біда.
Бесплатно отдавать никто не просил.
***** уже списан!!!!!!!!!только оболочка...
І невже Ердоган чимось нарешті допоможе?
"Ця британська артилерія зможе також знищувати російські кораблі на далекій відстані."
Але тут ідеться про контрбатарейні комплекси. І бог знає, що за цим терміном приховується!
Кто допускает вариант с "гарантами безопасности" - среди них обязательно должна быть хоть одна из этих двух стран: Великобритания, США.
Зеленский говорил, что нужна страна с ЯО, но на любые другие страны положиться нельзя, ни на Китай, ни на Израиль, ни на Турцию. Великобритания и/или США - другое дело, лучше всего - обе эти страны.