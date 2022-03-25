Британия предоставит Украине антибатарейные комплексы, а Турция доставит еще партию "Байрактаров", - Джонсон о переговорах с Эрдоганом
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Премьер Великобритании Борис Джонсон рассказал о переговорах с президентом Турции Реджепом Эрдоганом о предоставлении Украине военной помощи.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Бук.Інфо, сообщил журналист Ростислав Демчук.
Как говорится, Джонсона спросили о переговорах с президентом Турции Реджепом Эрдоганом о предоставлении Украине военной помощи.
"Без особых уточнений Борис Джонсон рассказал, что они договорились с Эрдоганом так: Британия предоставляет Украине антибатарейные комплексы для уничтожения дальнобойной артиллерии россиян, из которой они расстреливают Мариуполь. Эта британская артиллерия сможет также уничтожать российские корабли на далеком расстоянии". "Байрактаров" в Украину, а также мощные колесные тягачи с платформами, на которые будет грузиться британская тяжелая дальнобойная артиллерия и будет развозиться на нужные места дислокации", - говорится в сообщении.
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- НАТО нам не допомагає, навіщо нам у то НАТО?!
God bless queen!
Це Вам не дороги будувати!
Правь Британия морями, боже храни Королеву. Не ожидал, что дадут тяжелое вооружение.
Турки тоже молодцы, похоже новая ось Лондон - Анкарат таки работает...
Киев и Варшава там бы тоже неплохо смотрелись.
Так вчетвером и будем кацапов бить.
Ердоган відмовився передати Україні російські ЗРК С-400
https://patrioty.org.ua/politic/za-10-dniv-rf-prodala-ievropi-nafty-na-sumu-rivnotsinnu-vartosti-440-krylatykh-raket--ekspert-415327.html
добре перекрили...
Нафта на нашій крові - це біда.
Бесплатно отдавать никто не просил.
***** уже списан!!!!!!!!!только оболочка...
І невже Ердоган чимось нарешті допоможе?
"Ця британська артилерія зможе також знищувати російські кораблі на далекій відстані."
Але тут ідеться про контрбатарейні комплекси. І бог знає, що за цим терміном приховується!
Кто допускает вариант с "гарантами безопасности" - среди них обязательно должна быть хоть одна из этих двух стран: Великобритания, США.
Зеленский говорил, что нужна страна с ЯО, но на любые другие страны положиться нельзя, ни на Китай, ни на Израиль, ни на Турцию. Великобритания и/или США - другое дело, лучше всего - обе эти страны.