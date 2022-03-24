Військова допомога Україні, найімовірніше, не поширюватиметься на танки й літаки, - Джонсон
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Західні союзники працюють над нарощуванням летальної військової допомоги Україні, необхідної для захисту від вторгнення Росії.
Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейська правду", про це заявив прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон після саміту НАТО у Брюсселі.
Але Джонсон сказав, що ця додаткова допомога, найімовірніше, не поширюватиметься на танки та літаки - дві ключові вимоги, висунуті президентом України Володимиром Зеленським.
"З погляду логістики це дуже складно, як з бронетехнікою, так і з літаками. Ми чудово розуміємо, що він просить. Обладнання, яке ми вважаємо найціннішим на цей момент, - це ракети, які вони можуть використовувати для самозахисту", - сказав Джонсон.
Він додав, що жодна західна демократія нині не думає про те, щоб воювати на території України, і ніхто не хоче запроваджувати безпольотну зону.
Будь ласка, зачекайте...
НАТО гарантирует участие армий всех стран-членов НАТО в войне, развязанной внешним агрессором против любой страны-члена.
Мы можем получить гарантированное участие армии другой страны на нашей стороне в следующей войне против россии? И если да, то что мешает той стране принять участие в нынешней войне против россии? США и Великобритания не хотят войны против ядерной страны (россии), потому они отказываются закрыть сейчас наше небо. А кто согласился? Никто. Почему кто-то вдруг согласится это сделать в следующей войне?
И если не страны НАТО, то кто другой согласится воевать за нас против рашки? Лепшие друзья ***** Израиль и Китай? Или, может, Индия? Северная Корея?
Если нас не примут в НАТО, на нашей стороне против кацапов не будет воевать никто и никогда - ни в следующей войне, ни в нынешней, иначе уже воевали бы.
Потому у меня контрпредложение - хватит копипастить кацапскую методичку против курса Украины в НАТО.
Мы можем подписать международный договор о том, что какая-то страна даже обязана на нашей стороне воевать против любой другой страны. Но гарантий, что этот договор исполнят, у нас нет. Так можно сказать и про "Североатлантическое соглашение" (о членстве в НАТО), но "кинуть" Украину по какому-то там отдельному договору бесконечно проще, чем "кинуть" страну-члена НАТО, потому что НАТО всё-таки дорожит своей репутацией и никто на НАТО не нападал, напали как раз на Украину.
И если U24 не предполагает безусловное участие иностранных армий в войнах на нашей стороне против ядерных стран, то оно тем более не может быть заменой нашего курса в НАТО. Я бы смирился с нейтралитетом (отказ отправлять свою армию на войну за кого-либо против кого-либо) и внеблоковостью только взамен на восстановление нашего суверенитета в границах от 01.01.2014, но при этом надо ещё сохранить нашу милитаризацию и право размещать у себя неядерные ракеты с дальностью хотя бы до 1000 км и любое вооружение в любом количестве, потому что кацапы всё равно на нас нападут, если мы не будем в НАТО.
Возможно, неидеальная позиция, но я и не во власти и потому мне простительно ошибаться в политических вопросах
Да, знаю-знаю, туда понапринимали других, но это было давно, а теперь с этим строго, это ещё Кучме надо было чесаться, после 2004 двери стали закрываться. Но Столтенберг сказал, что для нас двери не закрыты.
Сначала нужно соответствовать критериям. Разобраться с коррупцией, демократизировать политические процессы, вкладываться во всесторонее развитие.
А если вдруг начнём соответствовать критериям, то тогда во многих странах-членах уже власть поменяется и неизвестно - может и примут Украину. Но точно не сейчас, так мы сейчас и не соответствуем критериям!
Да и кацапская армия как-то захватила немаленькие площади нашей земли между Херсоном и Донецком.
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