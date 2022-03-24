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Військова допомога Україні, найімовірніше, не поширюватиметься на танки й літаки, - Джонсон

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

джонсон

Західні союзники працюють над нарощуванням летальної військової допомоги Україні, необхідної для захисту від вторгнення Росії.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейська правду", про це заявив прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон після саміту НАТО у Брюсселі.

Але Джонсон сказав, що ця додаткова допомога, найімовірніше, не поширюватиметься на танки та літаки - дві ключові вимоги, висунуті президентом України Володимиром Зеленським.

"З погляду логістики це дуже складно, як з бронетехнікою, так і з літаками. Ми чудово розуміємо, що він просить. Обладнання, яке ми вважаємо найціннішим на цей момент, - це ракети, які вони можуть використовувати для самозахисту", - сказав Джонсон.

Він додав, що жодна західна демократія нині не думає про те, щоб воювати на території України, і ніхто не хоче запроваджувати безпольотну зону.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Україні потрібна військова допомога без обмежень, - Зеленський на саміті НАТО. ВIДЕО

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+47
Дякуємо і за ту допомогу що надаєте.
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24.03.2022 20:36
+28
тобто ракети він не відмовляє? це вже добре
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24.03.2022 20:40
+19
Боря, хто тебе тягне за язика ?
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24.03.2022 20:37
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Если бы Вы внимательно читали предыдущие мои сообщения то могли бы понять, что предложение Зеленского о создании U24 я привел в пример потому, что предыдущий комментатор говорил о том, что якобы Украина на переговорах соглашается на внеблоковый статус, хотя на самом деле речь об этом не идет. И сейчас глупо говорить об идеологии и целях данного блока.Он покуда существует на стадии идеи, с общими пока только рамочными целями, которые еще много раз могут поменяться. Пока что это не более чем заявка на то, что Украина на внеблоковость не согласна.
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25.03.2022 01:30 Відповісти
Призываю определиться с ожиданиями от того, что Зеленский подмахнёт вместо НАТО.
НАТО гарантирует участие армий всех стран-членов НАТО в войне, развязанной внешним агрессором против любой страны-члена.

Мы можем получить гарантированное участие армии другой страны на нашей стороне в следующей войне против россии? И если да, то что мешает той стране принять участие в нынешней войне против россии? США и Великобритания не хотят войны против ядерной страны (россии), потому они отказываются закрыть сейчас наше небо. А кто согласился? Никто. Почему кто-то вдруг согласится это сделать в следующей войне?

И если не страны НАТО, то кто другой согласится воевать за нас против рашки? Лепшие друзья ***** Израиль и Китай? Или, может, Индия? Северная Корея?
Если нас не примут в НАТО, на нашей стороне против кацапов не будет воевать никто и никогда - ни в следующей войне, ни в нынешней, иначе уже воевали бы.
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25.03.2022 02:00 Відповісти
Может просто хватит копипастить методику. Ну не работает она. От слова СОВСЕМ.
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25.03.2022 02:22 Відповісти
Благодаря таким дурачкам у нас вместо членства в НАТО - будапештский меморандум с "гарантиями".
Потому у меня контрпредложение - хватит копипастить кацапскую методичку против курса Украины в НАТО.
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25.03.2022 14:04 Відповісти
В чем заключается методичка и где видно что я пишу против курса Украины в НАТО. Я ЗА НАТО, большая часть украинцев ЗА НАТО, все наше правительство ЗА НАТО. Вот только вопрос а НАТО ЗА Украину и украинцев? Хотелось бы прочитать от вас именно Ваше мнение относительно данного вопроса.
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25.03.2022 15:15 Відповісти
Моя позиция - "гарантии безопасности" от каких-то мутных стран не могут быть заменой вступлению в НАТО, потому я против отказа от курса в НАТО и изменений в Конституцию.

Мы можем подписать международный договор о том, что какая-то страна даже обязана на нашей стороне воевать против любой другой страны. Но гарантий, что этот договор исполнят, у нас нет. Так можно сказать и про "Североатлантическое соглашение" (о членстве в НАТО), но "кинуть" Украину по какому-то там отдельному договору бесконечно проще, чем "кинуть" страну-члена НАТО, потому что НАТО всё-таки дорожит своей репутацией и никто на НАТО не нападал, напали как раз на Украину.

И если U24 не предполагает безусловное участие иностранных армий в войнах на нашей стороне против ядерных стран, то оно тем более не может быть заменой нашего курса в НАТО. Я бы смирился с нейтралитетом (отказ отправлять свою армию на войну за кого-либо против кого-либо) и внеблоковостью только взамен на восстановление нашего суверенитета в границах от 01.01.2014, но при этом надо ещё сохранить нашу милитаризацию и право размещать у себя неядерные ракеты с дальностью хотя бы до 1000 км и любое вооружение в любом количестве, потому что кацапы всё равно на нас нападут, если мы не будем в НАТО.

Возможно, неидеальная позиция, но я и не во власти и потому мне простительно ошибаться в политических вопросах
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25.03.2022 15:40 Відповісти
У Вас с логическим мышлением се нормально? НАТО НЕ ХОЧЕТ ПОД ЛЮБЫМ ПРЕДЛОГОМ ВСЕ ЭТО ВРЕМЯ, ЧТО МЫ ТУДА ПРОСИМСЯ, НАС ПРИНИМАТЬ. Может капсом дойдет - хз.
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25.03.2022 16:29 Відповісти
"Просимся"? А соответствовать критериям для вступления уже не нужно? Достаточно только попроситься? Это как с членством в ЕС сейчас - ну у нас же война и мы просим, потому забейте на все критерии и просто примите нас не глядя!
Да, знаю-знаю, туда понапринимали других, но это было давно, а теперь с этим строго, это ещё Кучме надо было чесаться, после 2004 двери стали закрываться. Но Столтенберг сказал, что для нас двери не закрыты.

Сначала нужно соответствовать критериям. Разобраться с коррупцией, демократизировать политические процессы, вкладываться во всесторонее развитие.
А если вдруг начнём соответствовать критериям, то тогда во многих странах-членах уже власть поменяется и неизвестно - может и примут Украину. Но точно не сейчас, так мы сейчас и не соответствуем критериям!
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25.03.2022 18:35 Відповісти
Сейчас НАТО нужно соответствовать критериям ЗСУ. Ибо они ссутся до сих пор кацапов, а наши их долбят уже месяц. И этот позор видит весь мир.
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25.03.2022 19:11 Відповісти
Они ссутся не кацапских офицеров и солдат, а кацапское ЯО и, возможно, немного ссутся гиперзвуковых ракет, против которых нет ПРО.
Да и кацапская армия как-то захватила немаленькие площади нашей земли между Херсоном и Донецком.
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26.03.2022 00:50 Відповісти
А это просто для понимания ху ис ху.
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18.03.2022
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25.03.2022 02:23 Відповісти
Будуть танки і літаки
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24.03.2022 21:24 Відповісти
Так все норм, Борисе. Невже ми українці, як москалі дозволимо збивати свої літаки і танчики при наступі на Московію. Та Хех їм.
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24.03.2022 21:56 Відповісти
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