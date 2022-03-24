Військова допомога Україні, найімовірніше, не поширюватиметься на танки й літаки, - Джонсон

Західні союзники працюють над нарощуванням летальної військової допомоги Україні, необхідної для захисту від вторгнення Росії.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейська правду", про це заявив прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон після саміту НАТО у Брюсселі.

Але Джонсон сказав, що ця додаткова допомога, найімовірніше, не поширюватиметься на танки та літаки - дві ключові вимоги, висунуті президентом України Володимиром Зеленським.

"З погляду логістики це дуже складно, як з бронетехнікою, так і з літаками. Ми чудово розуміємо, що він просить. Обладнання, яке ми вважаємо найціннішим на цей момент, - це ракети, які вони можуть використовувати для самозахисту", - сказав Джонсон.

Він додав, що жодна західна демократія нині не думає про те, щоб воювати на території України, і ніхто не хоче запроваджувати безпольотну зону.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Україні потрібна військова допомога без обмежень, - Зеленський на саміті НАТО. ВIДЕО