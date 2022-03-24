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Україні потрібна військова допомога без обмежень, - Зеленський на саміті НАТО. ВIДЕО

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Президент України Володимир Зеленський, виступаючи на саміті НАТО, заявив, що Україні потрібна військова допомога без обмежень, як і без обмежень Російська Федерація застосовує проти України весь свій військовий арсенал.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Українська армія протистоїть уже місяць у нерівних умовах! І я вже місяць повторюю вам про одне. Щоб рятувати людей і наші міста, Україні потрібна військова допомога без обмежень. Як без обмежень Росія застосовує проти нас весь свій арсенал. Руйнує все живе. Будь-які об'єкти - від житлових будинків до церков, від складів з їжею до університетів, від мостів до лікарень", - заявив президент.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Велика Британія надасть Україні 6 тис. ракет та млн допомоги

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+19
Ось вам і відповідь від самого Зєлєнского, чи потрібне Україні НАТО. 😊
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24.03.2022 12:44
+14
Подивився повністю виступ. Зеленський дуже класно "повозив" носом по паркету НАТО... мені навіть шкода, зовсім трішки стало представників НАТО, так як вони давно про себе такого не чули А фраза: "Більше, прошу ніколи, більше не говоріть, що наша армія не відповідає стандартам НАТО" - це нокаут для НАТО!!!
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24.03.2022 12:58
+13
На НАТО, с мадьяровской швалью и с любителями нюхнуть х*йловского газку, особо расчитывать не стоит.
Нужен военный союз с США, Британией, Польшей и странами Балтии.
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24.03.2022 12:48
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Ось вам і відповідь від самого Зєлєнского, чи потрібне Україні НАТО. 😊
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24.03.2022 12:44 Відповісти
Тож ніхто не заперечує. НАТО Україні потрібно.
Але НАТІ Україна не потрібна.
Але прийде час, НАТА сама до України захоче приєднатися.
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24.03.2022 12:48 Відповісти
Клінтон ще живий, міг би нагадати про це після 2014 року, Обамі, Трампу, Байдену...
Потрібно апелювати лише до США і Великобританії, бо під їх гарантії ми віддали ядерну зброю, ці країни мають реагувати, щоб підтвердити свої слова, інакше весь світ зрозуміє, що єдина гарантія безпеки від таких монстрів, як РФ, США, Китай... це наявність ядерної зброї і у разі падіння України у всіх буде моральне право її отримати...
5 декабря 1994 года Великобритания, Россия, США и Украина подписали Будапештский меморандум. Этот документ предусматривал гарантии территориальной целостности Украины в обмен на отказ от ядерного вооружения.
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24.03.2022 12:50 Відповісти
А до Польщі, Литви, Латвії, Естонії апелювати не треба? А як щодо їх допомоги? Вона не раєкється?
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24.03.2022 13:18 Відповісти
Їх допомога добровільна дякуємо, а США та Великобританія мають перед нами зобов'язання.
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24.03.2022 13:30 Відповісти
в когда твой зелено-командувач будет с коррупцией бороться? по настоящему а не по каломойше - так кто кому должен ?
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24.03.2022 14:49 Відповісти
Поляки хотели помочь но и Путин сказал что будет бомбить полььские города-и поляки стушевались. Запад вобще весь стушевался-никто не хочет идти против парашки-сцут. Украине не нужно было отдавать свои ядерные ракеты под гарантии Запада которые он НЕ выполняет. Украина с оружием СССР сама себя могла защитить. Запад реально кинул Украину. Но Украина всеравно победит,мы победим!. И на 2-й день нужно воссоздаваять своя ядерное оружие и ракеты средней дальности. Спасение утопающих-в руках самих утопающих. Запад использовал Украину. Больше Украина не должна позволять себя никому использовать. Я не говорю что с=сейчас нужно ссорится с Западом,я говорю что сейчас нужно делать ВЫВОДЫ и расчитывать после войны только на себя,на свое оружие и свою армию .Запад показал себя трусливым чмом-которого неизбежно ждет крах истории. Констанинополь который перестал воевать потомучто сцал но стал торговать-он погиб точно так-же как погибнет сегодняшний сытый и зажравшийся Запад ,который сцит северных варваров из парашки. Все будет Украина!
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24.03.2022 15:16 Відповісти
бред кацапский
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24.03.2022 15:36 Відповісти
Блііін! Якщо Україна Альянсу не потрібна, то чому вій її просто не злив, а накачує озброєнням, фінансами, радниками, розвіданими, "відпускниками", інструкторами? У вас є логічне мислення?
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24.03.2022 13:17 Відповісти
каждый преследует свои интересы,и думаю интересы украины там не на первом месте-вот и все что нужно знать о нато.
Гораздо лучше конечно не нато ,а отдельный договор с сша и британнией-по типу тайваньского с сша (хоть он там довольно хитро прописан с американской стороны)
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24.03.2022 13:28 Відповісти
не трынди кацап
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24.03.2022 15:37 Відповісти
Ты будешь избирать НЕДОУМКА, который разворовал все деньги и похерил оборону, а НАТО сцыкуны???
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24.03.2022 13:28 Відповісти
Три года.
Первый год - не назначать спецпредставителя в НАТО.
Два следующих - рассказывать, шо усё нормально, блокировать программу вооружений, посылать нах страны НАТО с их информацией о нападении, заморозить трансформацию ЗСУ по стандартам НАТО....
После нападения - Начать требовать у НАТО помощь, не забывая рассказывать, шо в войне виноват Порошенко прописавший в Конституции стремление в НАТО....
Я ничего не упустил?
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24.03.2022 13:31 Відповісти
- рассказывать, шо усё нормально, блокировать программу вооружений, посылать нах страны НАТО с их информацией о нападении, заморозить трансформацию ЗСУ по стандартам НАТО
Что бы начать производить нужно сначала провести МНОЖЕСТВО тестов и пусков ! Это тебе не упаковочки соков клепать ! Да и изготовить одну ракету уходят месяцы ! Или ты хочешь как с минометом "МОЛОТ" ? Разрывался на наших позициях и от него больше постраждало наших , чем орков !
Учений за прошедшие пару лет и наших и совместных было больше чем за прошедшие годы вместе взятые !
Ну и на счет паники ! А прикинь , если бы всем обьявить ,что раша нападет через месяц , это уже 100% ! Что было бы ? Куча народу ломанулась бы за бугор , паника ,валюта в жопе , экономика в жопе ! Выехали бы большинство и семьями , куча мужиков! И ты бы ни как не остановил бы , потому что нет военного положения ! Его ты мог ввести как было 24 февраля ! И тут кацапы заходят и бомбят , остатки в панике бегут , армия без мобилизации продержалась бы неделю две и все ! ТАК ТЕБЕ ПОНЯТНО ЗРАДОФИЛ ДОЛБАНЫЙ ?
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24.03.2022 14:08 Відповісти
"Что бы начать производить нужно сначала провести МНОЖЕСТВО тестов и пусков ! Это тебе не упаковочки соков клепать ! Да и изготовить одну ракету уходят месяцы !" - так и сколько произведено за три года? С учётом того, что испытания завершены в 19м?
" Или ты хочешь как с минометом "МОЛОТ" ?" - очень хочу. У нас ведь и бронежилеты по делу Марченко и Пороха, вдруг стали хорошие и пошли в войска. Внезапно, правда?
"Разрывался на наших позициях и от него больше постраждало наших , чем орков !" - выводы госкомиссии, ваши данные не подтверждают. Это как с клистронами, Зе попиарился на "свинарчуках", и сдал каналы и агентов поставок клистронов для комплексов ПВО. Но выборы прошли, и результат действия "свинарчуков" - сбивает ракеты над Киевом.
"Учений за прошедшие пару лет и наших и совместных было больше чем за прошедшие годы вместе взятые !" - да? И сколько из них с НАТО?
"Ну и на счет паники ! А прикинь , если бы всем обьявить ,что раша нападет через месяц , это уже 100% ! Что было бы ? Куча народу ломанулась бы за бугор , паника ,валюта в жопе , экономика в жопе ! Выехали бы большинство и семьями , куча мужиков! И ты бы ни как не остановил бы , потому что нет военного положения ! Его ты мог ввести как было 24 февраля ! И тут кацапы заходят и бомбят , остатки в панике бегут , армия без мобилизации продержалась бы неделю две и все !" - О как? То-есть, ввести режим ЧС с запретом выезда военнообязанным, это только я могу додуматься? Тупые слуги нариду - не? А то, что "куча народа", из женщин и детей, могла выехать из Марика? Из Херсона? Пох, да. "армия без мобилизации" - ты идиот? В Киеве в тероборону хрен попадёшь, резерв на 200% заполнен. А паника, и валюта.... Паника как раз и бывает, когда нет плана действий.
ТАК ТЕБЕ ПОНЯТНО ЧЛЕНОГРАЙ ДОЛБАНЫЙ ?
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24.03.2022 14:38 Відповісти
" Или ты хочешь как с минометом "МОЛОТ" ?" - очень хочу Твои слова ублюдок ?
Держи
https://www.bbc.com/ukrainian/news-russian-44744610
Выводы комиссии?Почитай убогое ! Там еще на разных полигонах куча убитых при тестах !
Учений тебе мало ? Вот полюбуйся , только за прошлый год , только многонациональных (совместных) 8 штук , с привлечением английского и американского спецназа и заходом бомбардировщиков В-52 на цели в Крыму
https://hromadske.ua/ru/posts/v-techenie-goda-v-ukrainu-na-sovmestnye-*******-ucheniya-priedut-11-tysyach-inostrannyh-soldat-iz-ssha-velikobritanii-i-es
Ну и на счет ЧП ! Почему твой "сывочолый" не ввел за 5 лет?К тому же ЧП ввели 23 февраля , Марик до марта не был в окружении , так что выехать была неделя !С Киева , Харькова и других городов ломанулись в первый же день, через день на границе была уже очередь в 50 км , а сколько просто в западных областя переехали ? Ну и тоже ЧП ты не можешь просто так вводить , потому что тебе так кажется что могут через месяц напасть , тем более при ЧП нет обязательной мобилизации ! ТАК ЧТО ЗАВАЛИ СВОЁ ХЛЕБАЛО ШОКОЛАДНЫЙ ************ ! Ты не User -ТЫ ЛУЗЕР !
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25.03.2022 01:32 Відповісти
Ну что, начнем размазывать тебя по простыне?
"https://www.bbc.com/ukrainian/news-russian-44744610" - это что? Сборник цитат великих экспердов?
Военный эксперт и журналист Михаил Жирохов - Михайло Олександрович Жирохов (нар. 19 листопада 1974, Комсомольське, Донецька область) - український історик та журналіст. Охрененный эксперт, да.
Жданов Олег: полковник запасу ЗСУ та військовий експерт - ну этот хоть артиллерист бывший
Ныне обычный журнашлюх, никогда не имевший дела с этим минометом, незнакомого с ним, и выводы которого основаны на гадании. Цитирую - "Миномет, который прошел бы испытание, не должен был так себя вести", - говорит Жданов. И - "Ответственность должны понести производители и конструкторы, которые его разрабатывали", так конструкторы, или производители? Или и те, и другие? Или это как в его ванговании - "На думку військового експерта, Російська Федерація найближчим часом не нападе на Україну. Жданов упевнений, що у Москви «ледь вистачає сил і засобів, щоб перекривати всі конфлікти, в яких вона бере участь». Полковник запасу зазначає, що в армії РФ «не вистачає контрактників». Тому навіть у Сирії російський контингент «комплектується солдатами строкової служби».Жданов вважає, що якби Росія мала можливість напасти, вона б це вже зробила. «Але вони не можуть, оскільки ціна нападу на Україну набагато вища, ніж цілі, які ставить перед собою Росія, а саме - поглинання України». Експерт пише, що «захопивши навіть частину території, вони будуть не в змозі її утримувати» ?
Я таки просил выводы экспертизы, а не ор про "свинарчуков". Или тебе, ублюдку,
не понятно?

"Учений тебе мало ?" - ты тупой? Твое утверждение - "Учений за прошедшие пару лет и наших и совместных было больше чем за прошедшие годы вместе взятые !"? Подтверди, зебил.

"Ну и на счет ЧП ! Почему твой "сывочолый" не ввел за 5 лет?" - пытался. Вы орали, цитирую - "Порох хочет узурпировать власть", ну и с поросятами бродили

"выехать была неделя" - а зачем? Ведь браво рапортовали - "прорыв из Крыма невозможен". Шо? Мины спистили, да?

Так. "Ну и на счет ЧП ! Почему твой "сывочолый" не ввел за 5 лет?" и тут же "Ну и тоже ЧП ты не можешь просто так вводить". Ты дурак?

"С Киева , Харькова и других городов ломанулись в первый же день" - судя по твоему флажку, ты в очереди не стоял?

Юра, иди вслед за кораблём, и рояль прихвати.

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25.03.2022 03:00 Відповісти
Ну и шо ты тут накалякало УБОГОЕ? То есть если Жданов говорил до войны , что раша не нападет , а она напала и он ошибся , то и утверждения о миномете "Молот" от него тоже ошибочны ? Так? Я дал тебе ссылку на статью , где приводят его коментарий , а ниже ты хть читало ? Там и в Ровенской и Днепропетровской области и Киевской , на полигонах при тестах умирали бойцы и там нет его коментов ! Может и погибших не было ? И у матерей их сыновей не было ? А не КАЦАПЧИК ЛИ ТЫ ?
На счет учений тоже ссылка есть УБОГОЕ ! ЧИТАЙ ВЫШЕ!
Ну и когда твой "сывочолый" собирался вводить ЧП, а ему не дали ? Ссылку в студию ! А вот одратное помню ! Оно все время твердило , что при ВП в двух областях или ЧП нам запад денег не даст , потому , что воюющей стране денег ни кто не даст ! Но сегодня почемуто дают и помогают и НАМНОГО больше чем раньше! Обманывал получается твой "гетьман "?
Ну и о том , что я был в первых рядах ! МУДИЛО ,я здесь живу уже 22 года , и я и моя семья уже давно имеют гражданство этой страны !
Так что отдыхай" шоколадный заяц "!
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25.03.2022 12:27 Відповісти
Итоги.

Вопрос по ракетной программе - проигнорирован.
По миномётам - ссылки на отчёт, нет. (а он есть, от мин. обороны. но ты его не выложишь)
Помощь США, дали именно при Петре, и деньгами, и радарами, и джавами. Как и с Турцией был подписан контракт на Байрактары, и пошли первые поставки.
В чём разница между ЧП и ВП - ты не знаешь. И вдогонку - https://www.bbc.com/russian/features-50517006 "Первоначальное предложение президента Порошенко подразумевало введение военного положения на всей территории страны сроком на два месяца. Критики Порошенко заявляли, что этот шаг позволил бы президенту, имевшему мало шансов на переизбрание, перенести дату плановых выборов главы государства. Сегодня ГБР расследует инцидент в Керченском проливе и дальнейшее введение военного положения в свете возможной узурпации власти Петром Порошенко."

Дальше понятно. Мудило живущее там 22 года, будет рассказывать мне, живущему здесь всю жизнь, о происходящем в стране.
Повторяю - пшел за кораблём, мудила зеленожопый.
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25.03.2022 13:03 Відповісти
А ты имеешь отчеты от Минобороны ? Я даже не сомневаюсь какие там отчеты ! А бойцы , что на передовой , что на полигонах наверное самоубивались, или их вообще не существовало ? Так?

И нет. , дорогой , оно всем лапшало , с 2014 года , что нельзя вводить ВП , потому что нам ни кто кредиты не даст ! А сейчас почему то дают и несоизмеримо большие суммы чем тогда ! И ВП он пробовал ввести перед выборами и когда рашка захватила 3 лоханки возле Крыма ! А до того мы не воевали ? Нет?
Ну и на последовал . Иди отсоси чупа-чипс у своего идола ! Я хоть и живу здесь , но переодически приезжаю в Украину и имею там родственников , и вкручены , что и как ! Мудило шоколадное
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25.03.2022 21:05 Відповісти
Ты вякнул про "молот" - тебе и доказывать.
А пока держи ответ от специалиста -
Офіційно «Молот» вибухав чотири рази. Однак під час засідання комітету з питань національної безпеки і оборони 12 липня начальник центрального науково-дослідного інституту озброєння та військової техніки ЗСУ Ігор Чепков заявив, що всього з 2014 року міномети позаштатно вибухали 12 разів. При чому це були не тільки «Молоти», а й «Сані».
«З них «Молотів» було зруйновано вісім. В тому числі три було зруйновано внаслідок подвійного заряджання, було чотири наслідки передчасного спрацювання підривника й один міномет було зруйновано внаслідок бойового зіткнення. Тим часом внаслідок подвійного заряджання міномета 2Б11 («Сані» - LB.ua) відбулося чотири випадки. Тобто три проти чотирьох», - сказав Ігор Чепков.

По всем остальным пунктам, ты слился. Впрочем как и все зеленожопые, как только доходит до фактов
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25.03.2022 21:27 Відповісти
Вытяни уже свой язык из шоколадной жопы ! Ты там уже вычистил до гланд ! Простой вопрос : почему с другими минометами не было таких скандалов , даже старые советские не разрывались ?Не заряжали 2 раза?Просто сырой , не доработанный и не протестированный полностью ! Это труба в сравнении с ракетой! И чтобы она не взрывалась при пуске , летела на определенной высоте , заданную дальность и точное попадение в цель , нужно провести десятки пусков и тестов! А на изготовление каждой уходят месяцы! Это тебе ответ на вопрос сначала: где ракеты?Ну и о миномете тоже !
Это ч слился ? по каким вопросам ?
Ану ка УБЛЮДОК , докажи мне КАК ПЕТЯ ХОТЕЛ ВВЕСТИ ВП С 2014 ГОДА , НО ЕМУ НЕ ДАВАЛИ ?
Раскажи , что в прошлом году почти не было учений ?
Давай ! Хочу по слушать офигительные истории !
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26.03.2022 01:28 Відповісти
Интересно, с прочтением и пониманием печатного текста, у тебя проблемы. Скажи, а вас клонируют, или это после "сук нарида" разжижение мозга наступает? Мне просто любопытно
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26.03.2022 02:04 Відповісти
Ну и ? Где твои доказательства о том как твой шоколадный боров боролся ввести ВП с 2014 года , но ему так и не дали бедному до ноября 2018 и то на пару месяцев ?Всё что я видел от него это два позорных минска и кучу котлов !Я смотрю это тебя с прочтением проблемы !Вы такие же тупые и не пробиваемые как икацапы ! Хотя для меня вы одно и тоже
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26.03.2022 15:47 Відповісти
Так у тебя дислексия, ты ж читать читаешь, но дупля не отбиваешь в прочитанном
Я так понимаю, по теме минометов ты слился? Как и "Учений за прошедшие пару лет и наших и совместных было больше чем за прошедшие годы вместе взятые"? https://www.bbc.com/russian/features-50517006 тож не осилил?
Скажи, та тупой с рождения, или это лишняя хромосома?
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26.03.2022 18:25 Відповісти
И как? Это твоё - "было больше чем за прошедшие годы вместе взятые"? Да, "на ***" не пойду, там место забронировано тобой, и сцрусським кора блём.
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26.03.2022 19:44 Відповісти
Зеленський попросив Байдена виключити російського олігарха Абрамовича зі списку санкцій. Але мене це вже не дивує. Мене дивує, що він не запропонував замість Абрамовича внести у санкційні списки Порошенка.
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24.03.2022 12:44 Відповісти
В Ольгино новые методички.
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24.03.2022 12:46 Відповісти
"І лєнін такой маладой ..."

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24.03.2022 12:56 Відповісти
ви створюєте собі такого собі царька. Не принижуйте роль України та українців.
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24.03.2022 13:02 Відповісти
Слова Зеленского , да Байдену в уши !
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24.03.2022 12:46 Відповісти
Я запамятовал, а он уголовное дело против Байдена и Пороха закрыл? А то ведь неудобно как то
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24.03.2022 13:33 Відповісти
Против президента США никто "дел" не открьівал , а при чем здесь Порошенко ?
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24.03.2022 14:27 Відповісти
Зуб даёшь?
"22 января, через 2 дня после инаугурации президента Соединенных Штатов, было зарегистрировано два новых уголовных производства, касающиеся якобы вмешательстве в деятельность бывшего генерального прокурора Украины Шокина со стороны пятого президента Украины Порошенко и нынешнего президента Соединенных Штатов Байдена".
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24.03.2022 14:40 Відповісти
не коси под дурочка
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24.03.2022 14:47 Відповісти
На НАТО, с мадьяровской швалью и с любителями нюхнуть х*йловского газку, особо расчитывать не стоит.
Нужен военный союз с США, Британией, Польшей и странами Балтии.
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24.03.2022 12:48 Відповісти
Так)) мадярія у НАТО та ЄС то ще та карикатура)) хоча у НАТО тільки таких у останній час і беруть...)))
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24.03.2022 12:58 Відповісти
+ Туреччина.
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24.03.2022 13:13 Відповісти
Турки открыто на союз не пойдут. Даже санкции сейчас не поддержали. Хотя оружие Украине поставляют. Они и нашим и вашим.
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24.03.2022 13:38 Відповісти
Небо під контролем, ленд-ліз, другий фронт і «план Маршалла»: Порошенко пропонує міжнародний план примушення путіна до миру
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24.03.2022 12:49 Відповісти
Але ж перед цим воно казало що остыло що до НАТО...
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24.03.2022 12:55 Відповісти
Если вы прочтете статью, то там написано что он уже не просит принять в НАТО, а хотя бы помощь оружием от него.
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24.03.2022 12:59 Відповісти
Він звертається до НАТО до якого остыл, аби вони хотя бы допомогли зброєю))) ти себе чуєш разом зі своїм наріком якій місяць тому казав аби НАТО не істєріло?)) так, допомогти зброєю це ж така дурничка для НАТО))) а власну ракетну програму чого не фінансував? а дороги файні на схід аж до фронту нах..я робив до останнього? на ці запитання у тебе розуму не вистачає? лише на НАТО...
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24.03.2022 13:18 Відповісти
А как то без этого бессмысленного потока слов вы можете прочесть статью и узнать о чем же Зеленский говорит в своем выступлении на саммите нато?
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24.03.2022 14:13 Відповісти
А где его оружие?
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24.03.2022 13:21 Відповісти
В дороги закопано...
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24.03.2022 13:25 Відповісти
Хуаватить! (c) Михо
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24.03.2022 13:34 Відповісти
Какое? Ядерное?
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24.03.2022 14:14 Відповісти
Хоть какое... Как крымское направление оказалось открытым???
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24.03.2022 15:25 Відповісти
Вы хоть посмотрите на карту откуда ********* вторглись. Если что не только с юга. Так чем считаете нужным отбиться от ********* топорами?
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24.03.2022 15:36 Відповісти
Зачем мне карты? Через меня кацапы больше двух суток сплошной колонной шли... Через час после начала войны... Вообще ничего не взорвано... На этих участках их несколько лет можно было держать и они бы хрен прошли... Именно пропуск их из Крыма создал проблемы на остальных направлениях...
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24.03.2022 16:28 Відповісти
Так вы определились топорами их на юге надо было останавливать? А на севере ядерным оружием или как?
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24.03.2022 17:06 Відповісти
Они в Крыму были в походных колоннах, здесь нету где развернутся... Вот прям на дорогах их и нужно было херячить... А сейчас они расползлись по всему югу... Вообще юг пустой был... А тут всего ТРИ дороги... Четвертую успели рвануть... Две из них, больше десяти км УЗКАЯ полоска... ТРО вообще не организована была...
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24.03.2022 17:51 Відповісти
Речь шла об оружии, если у вас склероз или маразм. Так чем отбиваться надо было вы сможете определиться топорами или яо?
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24.03.2022 18:25 Відповісти
Тем что он *******... То что кацапам на складах досталось и которое они уже месяц взрывают... Сам ничего не произвел и ******* то что предшественники оставили...
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24.03.2022 19:02 Відповісти
Та что ******* топоры или яо? Разродитесь наконец.
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24.03.2022 20:19 Відповісти
А ви ще не зрозуміли як працюють "зелені"? Вкидують в маси якусь ***** і дивляться на реакцію. Якщо є сильний спротив - тоді починається "нас нє так понялі", "вирвали з контексту" і т.п. Це ще з 2019 року так триває. Так не є гуд, але краще нехай бояться зробити якусь *****, ніж тупо її реалізовують.
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24.03.2022 14:09 Відповісти
Подивився повністю виступ. Зеленський дуже класно "повозив" носом по паркету НАТО... мені навіть шкода, зовсім трішки стало представників НАТО, так як вони давно про себе такого не чули А фраза: "Більше, прошу ніколи, більше не говоріть, що наша армія не відповідає стандартам НАТО" - це нокаут для НАТО!!!
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24.03.2022 12:58 Відповісти
Це той Зеленьский, який в січні і лютому 2022р. закликав світових лідерів і ЗМІ не нагнітати паніку і не шкодити економіці України. Який в травні збирався на шашлики?
Це той герой, який закатутвав кошти в асфальт, коли світові лідери і члени НАТО попереджали його про неменучу війну?
Коли ви хвалите Зеленського, подумайте не тільки про те, що він сказав під час війни, а й про те, що він зробив і не зробив до її початку.
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24.03.2022 13:19 Відповісти
Давайте поговоримо після нашої перемоги. І якщо Ви думаєте, що я підтримував Зеленського до війни, то глибоко помиляєтесь. Про все те, що Ви написали вище, безперестанку говорив у своєму колі колег, знайомих, друзів. Але так само говорю, що його слова на адресу НАТО, сказані сьогодні, є дуже влучні. Ось і все.
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24.03.2022 14:04 Відповісти
вот хитрожопые зе-боты только правду в глаза им скажешь -так они сразу давайте потом "после пабеды" - так потом может никакого не будет ну вы твари двуличные
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24.03.2022 15:52 Відповісти
Тварь, закрой свой рот про "классно"... По твоей милости я почти месяц не знаю что с моей сестрой в Мариуполе...
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24.03.2022 13:24 Відповісти
Ты тварь расхваливаешь утырка который приказал разминировать крымское направление, отдав территорию от Николаева по Мариуполь кацапам, а я больной??? Меньше чем за полдня кацапы были уже в Херсоне и Мелитополе... КАК???
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24.03.2022 15:29 Відповісти
Десь я чув таку шутку, що український президент нагадує актрису з німецьких фільмів для дорослих та готовий прийняти в любій кількості з будь-якого боку, якщо вам не жалко. Цікаво, хто це казав?
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24.03.2022 13:00 Відповісти
Смешная шутка, обосраться просто. Но вообще согласен, зря он требует, просит...ведь куда проще просто смотреть как Украину уничтожают.
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24.03.2022 13:05 Відповісти
сейчас ему уже попросту ничего другого не остается, кроме как просить с протянутой рукой. Потому что до єтого дороги строил, не думал.
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24.03.2022 15:12 Відповісти
Фуфло мавзолейный сдохнешь раньше Ссср обосцанного Рейганом
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24.03.2022 13:27 Відповісти
О, чмо русо-фашисто намалювалось
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24.03.2022 13:35 Відповісти
"Єдине, що я від вас вимагаю після такого місяця війни.
Більше, прошу, ніколи, ніколи не говоріть нам, що наша армія не відповідає стандартам НАТО. Ми показали, на що здатні наші стандарти, і як багато ми можемо дати загальній безпеці в Європі та світі.
Але НАТО ще належить показати, що Альянс може зробити."

https://www.pravda.com.ua/news/2022/03/24/7334155/
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24.03.2022 13:10 Відповісти
У НАТО есть много экономических, антикоррупционных и организационных требований и мы там многому не соотвеьствуем
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24.03.2022 13:48 Відповісти
Про корупцію нехай натовці помовчать. В Італії не має корупції? У Греції не має корупції? В Туреччині не має корупції? А хто фінансував вибори президента Франції Саркозі? Не Каддафі? А чи не канцлер Німеччини склавши повноваження пішов служити путіну? А міністерка закордонних справ Австрії хіба не у складі директорів Роснефті?
Хто гучніше всіх кричить тримайте злодія?
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24.03.2022 14:01 Відповісти
Страшно думать о будущем, когда войска свинособак оскуднеют, а санкции обанкротят местный народец упырей, то у пуйла не будет выбора и он может прекратить постепенное уничтожение украинцев, а жахнуть массово ядерным оружием или другой дрянью. И ведь никто ничего не сделает, что бы ему помешать в этом, это уже факт. Я представляю как тяжко Зеленскому, на котором такая большая ответственность, он будет продолжать бороться, но выход какой? Никто не представляет, это какой то тупик....Но будем верить в лучшее, Бог с нами. Слава Украине!
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24.03.2022 13:12 Відповісти
Бітуму вже не треба?

"Ми можемо збільшити армію у два-три рази, але тоді, наприклад, не зможемо будувати дороги. Для нас це проблема" (с) Зеленський 18 лютого 2022 р.
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24.03.2022 13:13 Відповісти
Да заїбали ви вже зі своїми дорогами, чесно, під кожною новиною.
Всім ясно що треба було в оборону вкладатись, але що ваше ниття зараз змінить? Він зараз робить все правильно, а з попередніми помилками будемо розбиратись після війни.
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24.03.2022 14:12 Відповісти
Ослаблення Кремля полягає не у санкціях, а у повному провалі війні. Кремль щоденно заробляє більше мільярда долларів на експорті нафти і газу. ЩОДЕННО 1.2 МІЛЬЯРДИ, попри всі санкції. Плюс фінансово-політична допомога Китаю. Тільки військова поразка могла б завдати кремлядям критичного удару, а не санкції. Акцентом на санкції, без постачання важкого озброєння, захід програє і українську демократію і своє місце у світовому порядку.
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24.03.2022 13:19 Відповісти
дурачек ватный твой кремль зарабатыает 1 мдрд а тратит 20-ть в день это еще ранненые и убитые не посчитаны на выплаты
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24.03.2022 15:54 Відповісти
Зелямойский победит и НАТО и РАБссию...карта в чувака выше крыши
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24.03.2022 13:24 Відповісти
Та ні більше зелених дуполизів
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24.03.2022 15:12 Відповісти
Без розкриття планів глобократів по відриву південних областей України від північних у окреме державне утворення з репресійним терором і вигнанням українського населення, змінити запланований сценарій війни і домогтися поставок важкої зброї неможливо. Якщо мене перестануть банити, я скажу що тут до чого, і що заважає поставкам зброї.
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24.03.2022 14:25 Відповісти
 
 