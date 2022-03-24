Украине необходима военная помощь без ограничений, - Зеленский на саммите НАТО. ВИДЕО
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Президент Украины Владимир Зеленский, выступая на саммите НАТО, заявил, что Украине необходима военная помощь без ограничений, как без ограничений Российская Федерация применяет против Украины весь свой военный арсенал.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"Украинская армия противостоит уже месяц в неравных условиях! И я уже месяц повторяю вам об одном. Чтобы спасать людей и наши города, Украине нужна военная помощь без ограничений. Как без ограничений Россия применяет против нас весь свой арсенал. Разрушает все живое. Любые объекты - от жилых домов до церквей, от складов с едой до университетов, от мостов до больниц", - заявил президент.
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Пожалуйста, подождите...
Але НАТІ Україна не потрібна.
Але прийде час, НАТА сама до України захоче приєднатися.
Потрібно апелювати лише до США і Великобританії, бо під їх гарантії ми віддали ядерну зброю, ці країни мають реагувати, щоб підтвердити свої слова, інакше весь світ зрозуміє, що єдина гарантія безпеки від таких монстрів, як РФ, США, Китай... це наявність ядерної зброї і у разі падіння України у всіх буде моральне право її отримати...
5 декабря 1994 года Великобритания, Россия, США и Украина подписали Будапештский меморандум. Этот документ предусматривал гарантии территориальной целостности Украины в обмен на отказ от ядерного вооружения.
Гораздо лучше конечно не нато ,а отдельный договор с сша и британнией-по типу тайваньского с сша (хоть он там довольно хитро прописан с американской стороны)
Первый год - не назначать спецпредставителя в НАТО.
Два следующих - рассказывать, шо усё нормально, блокировать программу вооружений, посылать нах страны НАТО с их информацией о нападении, заморозить трансформацию ЗСУ по стандартам НАТО....
После нападения - Начать требовать у НАТО помощь, не забывая рассказывать, шо в войне виноват Порошенко прописавший в Конституции стремление в НАТО....
Я ничего не упустил?
Что бы начать производить нужно сначала провести МНОЖЕСТВО тестов и пусков ! Это тебе не упаковочки соков клепать ! Да и изготовить одну ракету уходят месяцы ! Или ты хочешь как с минометом "МОЛОТ" ? Разрывался на наших позициях и от него больше постраждало наших , чем орков !
Учений за прошедшие пару лет и наших и совместных было больше чем за прошедшие годы вместе взятые !
Ну и на счет паники ! А прикинь , если бы всем обьявить ,что раша нападет через месяц , это уже 100% ! Что было бы ? Куча народу ломанулась бы за бугор , паника ,валюта в жопе , экономика в жопе ! Выехали бы большинство и семьями , куча мужиков! И ты бы ни как не остановил бы , потому что нет военного положения ! Его ты мог ввести как было 24 февраля ! И тут кацапы заходят и бомбят , остатки в панике бегут , армия без мобилизации продержалась бы неделю две и все ! ТАК ТЕБЕ ПОНЯТНО ЗРАДОФИЛ ДОЛБАНЫЙ ?
" Или ты хочешь как с минометом "МОЛОТ" ?" - очень хочу. У нас ведь и бронежилеты по делу Марченко и Пороха, вдруг стали хорошие и пошли в войска. Внезапно, правда?
"Разрывался на наших позициях и от него больше постраждало наших , чем орков !" - выводы госкомиссии, ваши данные не подтверждают. Это как с клистронами, Зе попиарился на "свинарчуках", и сдал каналы и агентов поставок клистронов для комплексов ПВО. Но выборы прошли, и результат действия "свинарчуков" - сбивает ракеты над Киевом.
"Учений за прошедшие пару лет и наших и совместных было больше чем за прошедшие годы вместе взятые !" - да? И сколько из них с НАТО?
"Ну и на счет паники ! А прикинь , если бы всем обьявить ,что раша нападет через месяц , это уже 100% ! Что было бы ? Куча народу ломанулась бы за бугор , паника ,валюта в жопе , экономика в жопе ! Выехали бы большинство и семьями , куча мужиков! И ты бы ни как не остановил бы , потому что нет военного положения ! Его ты мог ввести как было 24 февраля ! И тут кацапы заходят и бомбят , остатки в панике бегут , армия без мобилизации продержалась бы неделю две и все !" - О как? То-есть, ввести режим ЧС с запретом выезда военнообязанным, это только я могу додуматься? Тупые слуги нариду - не? А то, что "куча народа", из женщин и детей, могла выехать из Марика? Из Херсона? Пох, да. "армия без мобилизации" - ты идиот? В Киеве в тероборону хрен попадёшь, резерв на 200% заполнен. А паника, и валюта.... Паника как раз и бывает, когда нет плана действий.
ТАК ТЕБЕ ПОНЯТНО ЧЛЕНОГРАЙ ДОЛБАНЫЙ ?
Держи
https://www.bbc.com/ukrainian/news-russian-44744610
Выводы комиссии?Почитай убогое ! Там еще на разных полигонах куча убитых при тестах !
Учений тебе мало ? Вот полюбуйся , только за прошлый год , только многонациональных (совместных) 8 штук , с привлечением английского и американского спецназа и заходом бомбардировщиков В-52 на цели в Крыму
https://hromadske.ua/ru/posts/v-techenie-goda-v-ukrainu-na-sovmestnye-*******-ucheniya-priedut-11-tysyach-inostrannyh-soldat-iz-ssha-velikobritanii-i-es
Ну и на счет ЧП ! Почему твой "сывочолый" не ввел за 5 лет?К тому же ЧП ввели 23 февраля , Марик до марта не был в окружении , так что выехать была неделя !С Киева , Харькова и других городов ломанулись в первый же день, через день на границе была уже очередь в 50 км , а сколько просто в западных областя переехали ? Ну и тоже ЧП ты не можешь просто так вводить , потому что тебе так кажется что могут через месяц напасть , тем более при ЧП нет обязательной мобилизации ! ТАК ЧТО ЗАВАЛИ СВОЁ ХЛЕБАЛО ШОКОЛАДНЫЙ ************ ! Ты не User -ТЫ ЛУЗЕР !
"https://www.bbc.com/ukrainian/news-russian-44744610" - это что? Сборник цитат великих экспердов?
Военный эксперт и журналист Михаил Жирохов - Михайло Олександрович Жирохов (нар. 19 листопада 1974, Комсомольське, Донецька область) - український історик та журналіст. Охрененный эксперт, да.
Жданов Олег: полковник запасу ЗСУ та військовий експерт - ну этот хоть артиллерист бывший
Ныне обычный журнашлюх, никогда не имевший дела с этим минометом, незнакомого с ним, и выводы которого основаны на гадании. Цитирую - "Миномет, который прошел бы испытание, не должен был так себя вести", - говорит Жданов. И - "Ответственность должны понести производители и конструкторы, которые его разрабатывали", так конструкторы, или производители? Или и те, и другие? Или это как в его ванговании - "На думку військового експерта, Російська Федерація найближчим часом не нападе на Україну. Жданов упевнений, що у Москви «ледь вистачає сил і засобів, щоб перекривати всі конфлікти, в яких вона бере участь». Полковник запасу зазначає, що в армії РФ «не вистачає контрактників». Тому навіть у Сирії російський контингент «комплектується солдатами строкової служби».Жданов вважає, що якби Росія мала можливість напасти, вона б це вже зробила. «Але вони не можуть, оскільки ціна нападу на Україну набагато вища, ніж цілі, які ставить перед собою Росія, а саме - поглинання України». Експерт пише, що «захопивши навіть частину території, вони будуть не в змозі її утримувати» ?
Я таки просил выводы экспертизы, а не ор про "свинарчуков". Или тебе, ублюдку,
не понятно?
"Учений тебе мало ?" - ты тупой? Твое утверждение - "Учений за прошедшие пару лет и наших и совместных было больше чем за прошедшие годы вместе взятые !"? Подтверди, зебил.
"Ну и на счет ЧП ! Почему твой "сывочолый" не ввел за 5 лет?" - пытался. Вы орали, цитирую - "Порох хочет узурпировать власть", ну и с поросятами бродили
"выехать была неделя" - а зачем? Ведь браво рапортовали - "прорыв из Крыма невозможен". Шо? Мины спистили, да?
Так. "Ну и на счет ЧП ! Почему твой "сывочолый" не ввел за 5 лет?" и тут же "Ну и тоже ЧП ты не можешь просто так вводить". Ты дурак?
"С Киева , Харькова и других городов ломанулись в первый же день" - судя по твоему флажку, ты в очереди не стоял?
Юра, иди вслед за кораблём, и рояль прихвати.
На счет учений тоже ссылка есть УБОГОЕ ! ЧИТАЙ ВЫШЕ!
Ну и когда твой "сывочолый" собирался вводить ЧП, а ему не дали ? Ссылку в студию ! А вот одратное помню ! Оно все время твердило , что при ВП в двух областях или ЧП нам запад денег не даст , потому , что воюющей стране денег ни кто не даст ! Но сегодня почемуто дают и помогают и НАМНОГО больше чем раньше! Обманывал получается твой "гетьман "?
Ну и о том , что я был в первых рядах ! МУДИЛО ,я здесь живу уже 22 года , и я и моя семья уже давно имеют гражданство этой страны !
Так что отдыхай" шоколадный заяц "!
Вопрос по ракетной программе - проигнорирован.
По миномётам - ссылки на отчёт, нет. (а он есть, от мин. обороны. но ты его не выложишь)
Помощь США, дали именно при Петре, и деньгами, и радарами, и джавами. Как и с Турцией был подписан контракт на Байрактары, и пошли первые поставки.
В чём разница между ЧП и ВП - ты не знаешь. И вдогонку - https://www.bbc.com/russian/features-50517006 "Первоначальное предложение президента Порошенко подразумевало введение военного положения на всей территории страны сроком на два месяца. Критики Порошенко заявляли, что этот шаг позволил бы президенту, имевшему мало шансов на переизбрание, перенести дату плановых выборов главы государства. Сегодня ГБР расследует инцидент в Керченском проливе и дальнейшее введение военного положения в свете возможной узурпации власти Петром Порошенко."
Дальше понятно. Мудило живущее там 22 года, будет рассказывать мне, живущему здесь всю жизнь, о происходящем в стране.
Повторяю - пшел за кораблём, мудила зеленожопый.
И нет. , дорогой , оно всем лапшало , с 2014 года , что нельзя вводить ВП , потому что нам ни кто кредиты не даст ! А сейчас почему то дают и несоизмеримо большие суммы чем тогда ! И ВП он пробовал ввести перед выборами и когда рашка захватила 3 лоханки возле Крыма ! А до того мы не воевали ? Нет?
Ну и на последовал . Иди отсоси чупа-чипс у своего идола ! Я хоть и живу здесь , но переодически приезжаю в Украину и имею там родственников , и вкручены , что и как ! Мудило шоколадное
А пока держи ответ от специалиста -
Офіційно «Молот» вибухав чотири рази. Однак під час засідання комітету з питань національної безпеки і оборони 12 липня начальник центрального науково-дослідного інституту озброєння та військової техніки ЗСУ Ігор Чепков заявив, що всього з 2014 року міномети позаштатно вибухали 12 разів. При чому це були не тільки «Молоти», а й «Сані».
«З них «Молотів» було зруйновано вісім. В тому числі три було зруйновано внаслідок подвійного заряджання, було чотири наслідки передчасного спрацювання підривника й один міномет було зруйновано внаслідок бойового зіткнення. Тим часом внаслідок подвійного заряджання міномета 2Б11 («Сані» - LB.ua) відбулося чотири випадки. Тобто три проти чотирьох», - сказав Ігор Чепков.
По всем остальным пунктам, ты слился. Впрочем как и все зеленожопые, как только доходит до фактов
Это ч слился ? по каким вопросам ?
Ану ка УБЛЮДОК , докажи мне КАК ПЕТЯ ХОТЕЛ ВВЕСТИ ВП С 2014 ГОДА , НО ЕМУ НЕ ДАВАЛИ ?
Раскажи , что в прошлом году почти не было учений ?
Давай ! Хочу по слушать офигительные истории !
Я так понимаю, по теме минометов ты слился? Как и "Учений за прошедшие пару лет и наших и совместных было больше чем за прошедшие годы вместе взятые"? https://www.bbc.com/russian/features-50517006 тож не осилил?
Скажи, та тупой с рождения, или это лишняя хромосома?
"22 января, через 2 дня после инаугурации президента Соединенных Штатов, было зарегистрировано два новых уголовных производства, касающиеся якобы вмешательстве в деятельность бывшего генерального прокурора Украины Шокина со стороны пятого президента Украины Порошенко и нынешнего президента Соединенных Штатов Байдена".
Нужен военный союз с США, Британией, Польшей и странами Балтии.
Це той герой, який закатутвав кошти в асфальт, коли світові лідери і члени НАТО попереджали його про неменучу війну?
Коли ви хвалите Зеленського, подумайте не тільки про те, що він сказав під час війни, а й про те, що він зробив і не зробив до її початку.
Більше, прошу, ніколи, ніколи не говоріть нам, що наша армія не відповідає стандартам НАТО. Ми показали, на що здатні наші стандарти, і як багато ми можемо дати загальній безпеці в Європі та світі.
Але НАТО ще належить показати, що Альянс може зробити."
https://www.pravda.com.ua/news/2022/03/24/7334155/
Хто гучніше всіх кричить тримайте злодія?
"Ми можемо збільшити армію у два-три рази, але тоді, наприклад, не зможемо будувати дороги. Для нас це проблема" (с) Зеленський 18 лютого 2022 р.
Всім ясно що треба було в оборону вкладатись, але що ваше ниття зараз змінить? Він зараз робить все правильно, а з попередніми помилками будемо розбиратись після війни.