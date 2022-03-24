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Новини За кордономВійна в Україні
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Велика Британія (3672) війна (56511) зброя (5755) допомога (5058) ракети (2795)

Велика Британія надасть Україні 6 тис. ракет та $33 млн допомоги

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

великобритания,лондон

Велика Британія надасть Збройним силам України 6000 нової оборонної ракетної зброї та 25 млн фунтів стерлінгів (33 млн доларів). Ці гроші підуть на зарплати українським військовим.

Про це повідомив уряд Сполученого Королівства, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на "Громадське".

Ця фінансова допомога призначена для виплати зарплат українським військовим.

Новий пакет ракет більш ніж подвоює оборонну летальну допомогу від Великої Британії - загалом вона тепер становить 10 тисяч ракет. А загальна фінансова підтримка досягла 400 млн фунтів стерлінгів (528 млн доларів) - з урахуванням гуманітарної та економічної допомоги.

Велика Британія також надасть додаткові 4,1 млн фунтів стерлінгів (5,4 млн доларів) для всесвітньої служби BBC для боротьби з дезінформацією в росії та Україні. Також країна обіцяє допомогу в розслідуванні військових злочинів Міжнародним кримінальним судом.

Читайте: ЄС надає Україні 1 млрд євро на закупівлю озброєнь, - Мішель

Очікують, що прем'єр-міністр Борис Джонсон оголосить про цей новий пакет підтримки України на зустрічах лідерів НАТО та "Великої сімки" в Брюсселі 24 березня. Очільники держав також обговорять довгострокову військову, дипломатичну та гуманітарну підтримку України та посилення заходів проти росії.

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+83
Бритам-черговий респект...
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24.03.2022 07:02
+66
Борис Джонсон -- ДЯКУЮ
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24.03.2022 07:09
+58
Вот и вся разница между Великобританией и любителями х*йловского газа
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24.03.2022 07:15
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Бритам-черговий респект...
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24.03.2022 07:02 Відповісти
Борис Джонсон -- ДЯКУЮ
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24.03.2022 07:09 Відповісти
це ще 6 000 н лавів - які так полюбилися москальському - жареному мясу )))
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24.03.2022 07:45 Відповісти
А може і якісь інші ракети )) , інтрига однако ...
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24.03.2022 09:09 Відповісти
В особенности за указание целевого назначения денег.
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24.03.2022 07:09 Відповісти
Британушка, спасибки
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24.03.2022 07:10 Відповісти
Вот и вся разница между Великобританией и любителями х*йловского газа
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24.03.2022 07:15 Відповісти
немцы говорят, что запасы фаустпатронов для нас уже закончились. Теперь смогут помочь только короваями, которые были приготовлены для встречи кацапов в Берлине.
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24.03.2022 08:15 Відповісти
Злидні, а не локомотив Європи!
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24.03.2022 10:47 Відповісти
Ну ці злидні вкладали гроші в єкономіку після 2 Св.В., а не в зброю і армію, це зрозуміти можна. Хоть так,хоть не посилають, як Ізраїль.
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24.03.2022 10:53 Відповісти
это на самом деле шикарный пульмановский вагон, загруженный под завязку балалайками и матрёшками. А локомотив, который толкал всю эту ***** вперёд, назывался Британия. А кода она отцепилась, то теперь будет толкать маневровый тепловозик Польша.
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24.03.2022 11:17 Відповісти
Це дуже і дуже круто, враховуючи ефективність застосунку зброї нашими хлопцями
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24.03.2022 07:15 Відповісти
На касапа по ракете.. чуток не так - каждого касапа на ракету..
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24.03.2022 07:18 Відповісти
дорого, забагато їм честі, пачку кацапів в бетер або танк і ракетою
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24.03.2022 08:18 Відповісти
"Апять аргличанка гадит!" Золоті слова !!!
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24.03.2022 07:23 Відповісти
Джонсона в президенти США.Про "нашого"-для чого про сумне.
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24.03.2022 07:24 Відповісти
Спочатку було смішне, потім сумне, а надалі, мабуть, буде трагічне.
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24.03.2022 07:31 Відповісти
Потім будемо розбиратися, а зараз все норм - без зради
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24.03.2022 07:42 Відповісти
Але саме смішне,що за допомогою відосиків він згуртував весь цівілізований світ.Цікаво,а хто писав йому його дебільні тексти до того?Може само?Чи Єрмак??
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24.03.2022 07:45 Відповісти
Згуртував Західний світ не "величніший" зі своїми відосиками а *****, яке кинуло світові виклик.
Ціну відосикомейкеру на Заході зрозуміли давно. Нехай вас не вводять в оману відгуки і ПіаР заяви від них для ЗМІ - це всього лиш форма міждержавної етики і вживається як складова політичної гри, оскільки немає нічого кращого.
Не тільки ж дєрьмаку & co використовувати цю гаварящу голову у своїх цілях.
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24.03.2022 08:27 Відповісти
в продовження. Західний світ не менше, а навіть і більше, згуртував героїчний спротив українського народу і ЗСУ! Без цього захід і далі плазував би перед куйлом, виражаючи стурбованість і глибоке занепокоєння. так, ввели би ще якісь санкції, але не такі тотальні, як зараз вводять.
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24.03.2022 13:14 Відповісти
США подписали с Великобританией договор, который подразумевает отмену для пошлин при торговле сталью, чугуном и алюминием. Этот шаг вызван необходимостью заместить российское сырье на ведущих мировых рынках.
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24.03.2022 07:32 Відповісти
Як на зарплатню військовослужбовцям? А як же Велике Будівництво?
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24.03.2022 07:37 Відповісти
Это ДА ,это я понимаю ..
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24.03.2022 07:44 Відповісти
о, і ВВС до Маріуполя відправити, щоб фігні не писали, а все на власні очі бачили.
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24.03.2022 07:47 Відповісти
Порівняйте Бориса Джонсона з Макроном,...."Лягушатники" хрєнови....
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24.03.2022 07:49 Відповісти
Британія дає гроші на заробітню платню військових ЗСУ які захищають не тільки державу та народ України але і бізнесову власність місцевих мільярдерів і мільйонерів.
У мене доречі питання до "найвеличнішого гєнєралісімуса" - як багато з виведених у офшор грошей він і його кагал перерахували у фонд оборони держави?
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24.03.2022 07:50 Відповісти
Та, начебто, перераховують усі, крім Коломойського з Боголюбовим та Ярославського. Ахметов, зокрема, ще у лютому виплатив авансом податки.
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24.03.2022 08:19 Відповісти
Та, начебто.
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24.03.2022 08:24 Відповісти
Вибачаюсь, це відколи сплата податку мільярдером, в Україні розглядається як пожертва і благодійність?
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24.03.2022 08:32 Відповісти
Ахметов здорово допомагає енергетика вже б накрилась мідним тазом.
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24.03.2022 08:44 Відповісти
Він сплатив авансом податки на прибутки, яких вже не отримає - Азовсталь і комбінат Ілліча - всьо. І, взагалі, йшов би ти лісом зі своїми комуняцькими замашками. Зроби ти хоч щось корисне для суспільства.
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24.03.2022 08:46 Відповісти
Енергетика це є функція однієї з його бізнес структури. Функціонування забезпечується працівниками, від робітників до курівників. Ахметов не керівник а власник який винаймає працівників.
Податок сплачений авансом був би сплачений в любому випадку. Доречі з тої заяви про податок авансом зовсім не зрозуміло - податок на прибуток компанії чи податок на прибуток власника компанії? Це дві різні речі.
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24.03.2022 08:57 Відповісти
Там мова була за 1 мільярд грвень.
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24.03.2022 10:37 Відповісти
а зять чКучми - Пінчук, хоч копійку дав?
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24.03.2022 08:47 Відповісти
так, але то дріт був, бо зять рудого таргана із бородатою бабцею- ту копійчину поділити між собою не змогли та розтягнули...
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24.03.2022 09:09 Відповісти
Дякуємо, друзі.
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24.03.2022 08:31 Відповісти
Дякую Великобританії та Єлизавнті ІІ
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24.03.2022 08:39 Відповісти
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24.03.2022 08:43 Відповісти
Без претензій, може я щось пропустив, але якось не зрозуміло чому ми до Казахстану ставимося гірше, ніж до Угорщини, Німеччини, і Франції?
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24.03.2022 09:15 Відповісти
Речь не о народе, а скорее о позиции правительств. Если бы Венгрия была бы членом ОДКБ, то возможно была бы ниже Казахстана, потому что в Казахстене ****** нет. А если бы Казахстан передал Украине все 600 своих ПЗРК "Игла", то точно поднялся бы выше Германии.
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24.03.2022 10:35 Відповісти
Передача вооружений другими странами это хорошо, но поставив промышленность на военные рейсы, как огласил давно уже Шмыгаль, подразумевает. днем и ночью , в три смены работу ВПК, в том числе выпуск своих ПЗРК ПТРК, и ДА НО НЕПТУН УЖЕ Ж .....!???
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24.03.2022 12:05 Відповісти
если вы не заметили, локомотив сошел с военных рельс еще в 19-м году, потому что "армию на хлеб не намажешь". Там же под откосом лежат чертежи всех "нептунов", "громов-2" и прочих "соколов-300". Так что теперь едем на дрезине с тем, что нам дают другие страны, за что им большая благодарность. К выпуску своих "нептунов" и ЗРК среднего и дальнего радиуса придется вернуться после окончания войны. Если конечно не застрянем на фазе переговоров нобелевского лауреата с очередным кацапским ****** на борту яхты Абрамовича.
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24.03.2022 12:46 Відповісти
Як Вам ця хохмочка з Абрамовичем?

Я і досі не розумію, що це: фейк; многоходовочка чи зрада?
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24.03.2022 12:59 Відповісти
Не обращайте внимания. Ближе к 24-му году будет еще больше трешового политкреатива.
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24.03.2022 13:21 Відповісти
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24.03.2022 13:31 Відповісти
THANK YOU
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24.03.2022 08:49 Відповісти
А ще хтось скаже, що НАТО з орками не воює?!
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24.03.2022 09:11 Відповісти
Боже, храни Королеву!!
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24.03.2022 09:36 Відповісти
God save the queen, как гаваритца. Всё-таки Брексит пошёл на пользу, ВБ и США и Австралия теперь могут нещадно лупить по оркам любыми санкциями и помогать нам. а русня всё воет - ну вы видели вы видели. это всё англо-саксы проклятые устроили
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24.03.2022 10:29 Відповісти
Ці гроші підуть на зарплати українським військовим

А куди зникли гроші з українського бюджету, який вже давно має бути перероблений для війни?
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24.03.2022 11:01 Відповісти
Библия, притчи Соломона: "Коня приготовляют на день битвы, НО ПОБЕДА - от ГОСПОДА". Народ нам до Господа Бога больше нада обращаться, у НЕГО просить Победы" ПОЧЕМУ МОЛЧИТ УПЦ. Та за это днем и ночью нада трубить!?
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24.03.2022 12:01 Відповісти
Лишь бы поставлялось не только в Киев, а и на другие направления
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24.03.2022 12:29 Відповісти
 
 