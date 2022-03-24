Велика Британія надасть Україні 6 тис. ракет та $33 млн допомоги
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Велика Британія надасть Збройним силам України 6000 нової оборонної ракетної зброї та 25 млн фунтів стерлінгів (33 млн доларів). Ці гроші підуть на зарплати українським військовим.
Про це повідомив уряд Сполученого Королівства, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на "Громадське".
Ця фінансова допомога призначена для виплати зарплат українським військовим.
Новий пакет ракет більш ніж подвоює оборонну летальну допомогу від Великої Британії - загалом вона тепер становить 10 тисяч ракет. А загальна фінансова підтримка досягла 400 млн фунтів стерлінгів (528 млн доларів) - з урахуванням гуманітарної та економічної допомоги.
Велика Британія також надасть додаткові 4,1 млн фунтів стерлінгів (5,4 млн доларів) для всесвітньої служби BBC для боротьби з дезінформацією в росії та Україні. Також країна обіцяє допомогу в розслідуванні військових злочинів Міжнародним кримінальним судом.
Очікують, що прем'єр-міністр Борис Джонсон оголосить про цей новий пакет підтримки України на зустрічах лідерів НАТО та "Великої сімки" в Брюсселі 24 березня. Очільники держав також обговорять довгострокову військову, дипломатичну та гуманітарну підтримку України та посилення заходів проти росії.
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Ціну відосикомейкеру на Заході зрозуміли давно. Нехай вас не вводять в оману відгуки і ПіаР заяви від них для ЗМІ - це всього лиш форма міждержавної етики і вживається як складова політичної гри, оскільки немає нічого кращого.
Не тільки ж дєрьмаку & co використовувати цю гаварящу голову у своїх цілях.
У мене доречі питання до "найвеличнішого гєнєралісімуса" - як багато з виведених у офшор грошей він і його кагал перерахували у фонд оборони держави?
Податок сплачений авансом був би сплачений в любому випадку. Доречі з тої заяви про податок авансом зовсім не зрозуміло - податок на прибуток компанії чи податок на прибуток власника компанії? Це дві різні речі.
Я і досі не розумію, що це: фейк; многоходовочка чи зрада?
А куди зникли гроші з українського бюджету, який вже давно має бути перероблений для війни?