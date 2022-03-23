ЄС надає Україні 1 млрд євро на закупівлю озброєнь, - Мішель

Європейський Союз вже виділив Україні мільярд євро з Європейського фонду миру. Ці кошти призначені для закупівлі озброєнь.

Про це голова Євроради Шарль Мішель заявив під час брифінгу, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "РБК-Україна".

"ЄС уже виділив Україні 1 млрд євро на закупівлю озброєнь із Європейського фонду світу", - сказав він.

Нагадаємо, нещодавно міністри закордонних справ ЄС погодилися виділити Україні додаткові 500 млн євро на військову допомогу.

Раніше стало відомо, що ЄС збільшить допомогу на озброєння для України до 1 млрд євро.

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