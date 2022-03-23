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ЄС надає Україні 1 млрд євро на закупівлю озброєнь, - Мішель
Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні
Європейський Союз вже виділив Україні мільярд євро з Європейського фонду миру. Ці кошти призначені для закупівлі озброєнь.
Про це голова Євроради Шарль Мішель заявив під час брифінгу, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "РБК-Україна".
"ЄС уже виділив Україні 1 млрд євро на закупівлю озброєнь із Європейського фонду світу", - сказав він.
Нагадаємо, нещодавно міністри закордонних справ ЄС погодилися виділити Україні додаткові 500 млн євро на військову допомогу.
Раніше стало відомо, що ЄС збільшить допомогу на озброєння для України до 1 млрд євро.
Топ коментарі
+27 Чайка Київ
показати весь коментар23.03.2022 17:32
+20 scanncode scanncode
показати весь коментар23.03.2022 17:34
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Будь ласка, зачекайте...
Или ты прикалываешься?
Все понимают, что было бы совсем неплохо подбить ту *******, которая жахнула по нам аж из Каспийского моря. И по черноморским корытам, с которых тоже стреляют, тоже было бы хорошо попасть.
Но куда пускать ракеты - в конце зависит только от наших военачальников, в которых НАТО на 100% уверенными быть не могут и не могут гарантировать, что они будут обстреливать только точки, откуда начинаются рашистские атаки (вылеты бомбардировщиков, пуски ракет).
Но главная причина - НАТО коллективно ссыт получить ядерный удар от ***** и потому в ответ на угрозы ядерными ракетами может лишь плакать и дрожащим голоском Столтенберга невнятно бормотать "в ядерной войне не может быть победителей, потому уважаемый владимир владимирович, ну пожалуйста, очень просим, не стреляйте по нам ядерными ракетами, мы вот уже истребители Украине отказались давать - всё чтобы вы не сердились, потому умоляем - не бейте по странам НАТО". Столтенберг, конечно, ничего не решает, многое зависит от Байдена, и вот Байден - тот ещё ссыкунишка вместе с Кирби. Во всём этом блRдском мире угрожать ядерным оружием может лишь *****, а в НАТО кто-то насквозь куплен (Германия, Франция, Венгрия и т.п.), а кого-то страх перед ядерным ударом парализовал настолько, что он уже не в состоянии залезть рукой и нащупать у себя такое же ядерное оружие - ничуть не хуже, чем у *****.
Раз даже вшивые истребители дать зассали (Байден зассал лично!), то уж наступательные ракеты, бьющие на тысячи километров, нам не дадут и подавно. Тут хотя бы С-300 получить - уже было бы чуть легче. Но ***** вчера пригрозило ударом по Польше - можно и С-300 в итоге не получить.
А он и его партия против этого
1. Они боятся неконтролируемого распада с потерей контроля над ядерным оружием.
2. Провалится с треском афера "спасение климата через квоты/налоги на СО2" потому что придётся закрывать глаза на не экологическое развитие пары десятков новых государств на месте параши.
https://www.facebook.com/aksaray.istanbul.7/videos/765000747793684/
І відповідно прогноз, що буде далі...
Вочевидь, що ********** обісрався в Україні по повній, і щоб уникнути втрати влади, зараз звертає злочинну аперацію і виходить з території України без всяких перемовин, та домовленостей, вони їм непотрібні, бо мета не досягнена. Своїм же рабсейским зомбакам по зомбоящику збрешуть, що мета досягнута, Україна демілітарізована, та денацифікована, понесла колосальні втрати військової техніки і нацистів, які її захищали. Про свої втрати і пірову перемогу збрешуть, збрешуть також і про те, що це Україна сама бомбардувала свої міста. Далі опускають залізну завісу, зализують рани і чекають коли світ забуде про їх злочини та зніме з них санкції.
Про відсутність та тотальний дефіцит товарів будуть брехати, як завжди, що в цьому винен Захід.
Але рабсейські зомбаки будуть носити **********а на руках, прославляючи, що він захистив їх від Америки та біндер.
Що потрібно робити нам...Не звертаючи уваги на скавуління побитої скаженої кремлівської собаки, інтегруватися з ЕС, Сполученими Штатами та вступати в їх колективну безпеку, доки ********* не оговтався. Це і буде наша Перемога та повний вихід від бажаного контролю фашистської кремлівської недоімперії.
Тарас Чмут Фонд "Повернись живим"
Мені дуже прикро, коли представники Дніпровської та Вінницької військово-цивільних адміністрацій (та інші) вимагають "відкату" у волонтерів за надання листів щодо пропуску гуманітарної допомоги через митний кордон України в умовах воєнного стану для захисників та захисниць держави.
"Тариф" - або 10% від рахунку або 100 автівок.
Пане Сергій Борзов, пане Ігор Маковцев - країна обов'язково згадає вашу "допомогу" в умовах війни. Після перемоги.
А поки нехай ваші прізвища будуть десь зафіксовані у публічній площині.
Шановний Офіс Президента України - наведіть, будь ласка, порядок з тими, кого ви призначили.
панове, прошу, підтримайте та розповсюджуйте iнформацiю про петицiю за заборону
москальського сатанату РПЦ-КДБ.
infonavigator.com.ua/novosti/zakarpatcy-obratilis-s-prosboj-zapretit-deyatelnost-upc-mp-k-prezidentu-i-vru/
потрібна допомога в розповсюдженні цієї інформації .