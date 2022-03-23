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ЄС надає Україні 1 млрд євро на закупівлю озброєнь, - Мішель

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

nlaw

Європейський Союз вже виділив Україні мільярд євро з Європейського фонду миру. Ці кошти призначені для закупівлі озброєнь.

Про це голова Євроради Шарль Мішель заявив під час брифінгу, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "РБК-Україна".

"ЄС уже виділив Україні 1 млрд євро на закупівлю озброєнь із Європейського фонду світу", - сказав він.

Нагадаємо, нещодавно міністри закордонних справ ЄС погодилися виділити Україні додаткові 500 млн євро на військову допомогу.

Раніше стало відомо, що ЄС збільшить допомогу на озброєння для України до 1 млрд євро.

Також читайте: Україна не зможе виграти війну без наступальних озброєнь та ракет середньої дальності, - Єрмак

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+27
Дякуємо
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23.03.2022 17:32
+20
Кодова назва для кацапів: Байракторбер, Торбелін, Суперторба
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23.03.2022 17:34
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Я так понимаю уже понятно и какое вооружение будет закупаться?
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23.03.2022 17:32 Відповісти
Кодова назва для кацапів: Байракторбер, Торбелін, Суперторба
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23.03.2022 17:34 Відповісти
Минометы точно. Что то по мелочи. Боеприпасы. На ярд евро сильно не разгуляешься.
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23.03.2022 18:38 Відповісти
мабуть вже в дорозі
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23.03.2022 18:17 Відповісти
Тобі воно потрібно, що, де, коли?
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23.03.2022 18:19 Відповісти
Ты бы за ротом своим следил когда с незнакомыми людьми разговариваешь.
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23.03.2022 18:26 Відповісти
Дякуємо
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23.03.2022 17:32 Відповісти
Гарна новина!
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23.03.2022 17:35 Відповісти
Эх. Дальнобойное оружие надо+ ПВО типа С300 👍👊
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23.03.2022 17:36 Відповісти
c300 слабовато уже очень. Нужно что то по типу Патриотов или с 400
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23.03.2022 17:48 Відповісти
Может 1 миллиард группе людей что хлопнут моль и войти в мировую историю как спасители мира и пожизненное обеспечение и иммунитетом неприкосновенности .
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23.03.2022 17:46 Відповісти
Да эта группа людей сама бы кому хош миллиард выделила бы, чтобы из избавили от этой бункерный проблемы
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23.03.2022 17:51 Відповісти
Раз так.пускай проспонсируют Украинскую армию на миллиардов эдак 10. для начала. если они действительно хотят его ликвидировать как тут пишут.
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23.03.2022 18:02 Відповісти
Каких вооружений ? Автоматов и пистолетов ? А где господа ,РАКЕТЫ СРЕДНЕГО РАДИУСА ДЕЙСТВИЯ ? ГДЕ ПВО НОРМАЛЬНЫЕ ? ГДЕ АВИАЦИЯ ,ПУСТЬ И СОВЕТСКАЯ ? Ну не хотите давать даром ,так хоть ПРОДАЙТЕ !
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23.03.2022 17:38 Відповісти
А зачем тебе средний радиус? По Китаю решил зарядить?
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23.03.2022 17:50 Відповісти
А шо Мурманск ,Красноярск , Сахалин ,Якутия ,Бурятия это Китай ,или в твоих географических познаниях ******** это Ростов и Таганрог ,да и чтобы до моЦквы долетело нужна ракета среднего радиуса действия .
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23.03.2022 17:54 Відповісти
А шо там в "Мурманск ,Красноярск , Сахалин ,Якутия ,Бурятия " ? Вот мне интересно. Еще один придурок, Москву сказал. А что в Москве (и это малая дальность)? Тебе что аэропорты показать и базы где они находяться? Главное аэропорты снести, по Саратову бахнуть и по флоту, а это даже не 1000 км.

Или ты прикалываешься?
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23.03.2022 18:43 Відповісти
Та я вижу ,что тебя уже банули хорошо ,при чём по голове ,несёшь ***** ахинею ...
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23.03.2022 18:47 Відповісти
по аэродромам по чмоскве
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23.03.2022 17:54 Відповісти
Москва это малая дальность до 1000 км, и что там в москве то есть, интересно, нахер она нужна?
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23.03.2022 18:37 Відповісти
Украине на словах готовы помогать защищаться. А ракеты, которыми можно с любой точки одной страны долбануть по объекту в другой стране - это оружие не защиты, а нападения.

Все понимают, что было бы совсем неплохо подбить ту *******, которая жахнула по нам аж из Каспийского моря. И по черноморским корытам, с которых тоже стреляют, тоже было бы хорошо попасть.
Но куда пускать ракеты - в конце зависит только от наших военачальников, в которых НАТО на 100% уверенными быть не могут и не могут гарантировать, что они будут обстреливать только точки, откуда начинаются рашистские атаки (вылеты бомбардировщиков, пуски ракет).
Но главная причина - НАТО коллективно ссыт получить ядерный удар от ***** и потому в ответ на угрозы ядерными ракетами может лишь плакать и дрожащим голоском Столтенберга невнятно бормотать "в ядерной войне не может быть победителей, потому уважаемый владимир владимирович, ну пожалуйста, очень просим, не стреляйте по нам ядерными ракетами, мы вот уже истребители Украине отказались давать - всё чтобы вы не сердились, потому умоляем - не бейте по странам НАТО". Столтенберг, конечно, ничего не решает, многое зависит от Байдена, и вот Байден - тот ещё ссыкунишка вместе с Кирби. Во всём этом блRдском мире угрожать ядерным оружием может лишь *****, а в НАТО кто-то насквозь куплен (Германия, Франция, Венгрия и т.п.), а кого-то страх перед ядерным ударом парализовал настолько, что он уже не в состоянии залезть рукой и нащупать у себя такое же ядерное оружие - ничуть не хуже, чем у *****.

Раз даже вшивые истребители дать зассали (Байден зассал лично!), то уж наступательные ракеты, бьющие на тысячи километров, нам не дадут и подавно. Тут хотя бы С-300 получить - уже было бы чуть легче. Но ***** вчера пригрозило ударом по Польше - можно и С-300 в итоге не получить.
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23.03.2022 18:17 Відповісти
То что НАТО сцыт что-то там получить от ***** ,это БОООЛЬШАЯ ошибка и она из БОЛЬШОЙ может стать ФАТАЛЬНОЙ ,но чтобы это понимать нужен Рузвельт ,Эйзенхауер или Кенеди ...
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23.03.2022 18:25 Відповісти
За эти деньги можно закупить 20 железных куполов у Израиля)
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23.03.2022 17:38 Відповісти
Штаты готовы были поставлять. Евреи заблокировали. У них "особые отношения" с фашистами
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23.03.2022 17:41 Відповісти
Izrailj kstatji sovsem ramsi poputal. Oni ne hocet davatj svojo vooruzenije Ukrainje toljko iz za starogo sostava "Azova". Kotorij "denacificirovan" uzhe v 2016 i tam sluzit i evreji. Evreji-nacisti - eto vasche oksimoron. Bprochem Izrailju poslednee vremja ponjatj, chto v etoi voinje ostalisj toljko odni nacisti - Rossija.
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23.03.2022 18:28 Відповісти
Крылатые ракеты никто не даст, очень ценное это оружие, истребители в наступление не очень, если учесть что у рашки ПВО на уровне.
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23.03.2022 17:59 Відповісти
Байден против этого. Это приведёт к поражению и распаду параши.
А он и его партия против этого
1. Они боятся неконтролируемого распада с потерей контроля над ядерным оружием.
2. Провалится с треском афера "спасение климата через квоты/налоги на СО2" потому что придётся закрывать глаза на не экологическое развитие пары десятков новых государств на месте параши.
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23.03.2022 18:47 Відповісти
За эти деньги лучше кацапов перекупить. Дешевле вооружения стоят. 5к зелени пообещать, вместо 500 баксов и гроба, и побегут в плен. За 1 лярд можно так все 200к армии скупить, хотя у них столько нету на границе помоему.
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23.03.2022 17:49 Відповісти
Усім критикам: НАТО, ЕС, США. Ви повинні, зрозуміти одну єдину, неприємну істину. Ні США, ні ЕС, ні НАТО нічим нам не зобов'язані. Вони не повинні нам передавати, або продавати зброю, не повинні надавати фінансову допомогу і не повинні вводити санкції. Можливо - це неприємно, але для них, ми нічим не відрізняємось від Сирії. Україна, та Українці майже 25 років, ніяк не могли визначитись: хочемо ми в НАТО, чи ні; потрібно вступати в ЕС, чи ні; являється США для нас дружньою країною, та стратегічним союзником чи не являється. А тепер, ми вимагаємо від них допомоги.
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23.03.2022 17:54 Відповісти
Країни ЕС, та лідери окремих країн ЕС, повинні піклуватись в першу чергу, про свою країну, своїх громадян, та свою економіку, а в другу чергу про інші країни ЕС. Саме для цього їх обирали. Вони нічим нам не зобов'язані.
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23.03.2022 18:04 Відповісти
Да ты что! Это значит в США половина страны 20 лет голосовала за промоскальских кандидатов, а не Украина!
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23.03.2022 18:56 Відповісти
Це у вас комплекс меншоратості і незначущості. України виявилася дуже важливою для світу і його безпеки. раніше на Україну дивилися, як на найбіднішу країну Європи, і країну в якої ВВП до 200 млрд доларів.. Щось таке незначне, не важливе і на щось, що особливо ні на що не впливає. А тепер через війну в Україні розглядають ризики пов'язані зі світовим голодом, дефіцитом чіпів і електроніки, ядерною війною і ризиком існування світу і світового порядку, зростанням цін на всю сировину і продукцію, найбільшою міграційною кризою, руйнуванням існуючих безпекових союзів і т.д.
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23.03.2022 18:01 Відповісти
Ще б українці самі себе шанувати почали.
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23.03.2022 18:10 Відповісти
Населенню України роками прищепляли комплекс меншовартості і більшість населення не особливо цьому пручалося і не намагалося це виправити, текли за течією. А українці - це ті, що цікавилися історією, культурою, мистецтвом, займалися наукою, розвивалися по обраним напрямкам, щось робили для країни, то вони знали цінність України і її місце в цьому світі, і потенціал. Але скільки тих справніж таких українців було. Тепер може їх більше стане, почнуть більше цікавитися цими речами і цінувати Україну.
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23.03.2022 18:53 Відповісти
Треба Шарля Мішеля на місце Шмигаля,ніхто й не помітить підміни
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23.03.2022 17:56 Відповісти
В это же время ****** ЕС забашляло ***** около 12млрд долларов за газ и нефть. *********.
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23.03.2022 18:00 Відповісти
****** тут лише ви - кацапорилі портянки
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23.03.2022 18:09 Відповісти
Сподіваюся не у вигляді бабла українській владі, бо тоді ніякої зброї ніхто не побачить...
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23.03.2022 18:08 Відповісти
Главное чтобы не тянули.. каждый день на счету..
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23.03.2022 18:09 Відповісти
Ну хоть так!Надо попытаться скупить, по -дешевке, все совПВО у стран бывшего ВД..В умелых руках оно еще себя покажет..
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23.03.2022 18:20 Відповісти
Послухайте про що скавулить побита мерзота...
https://www.facebook.com/aksaray.istanbul.7/videos/765000747793684/

І відповідно прогноз, що буде далі...

Вочевидь, що ********** обісрався в Україні по повній, і щоб уникнути втрати влади, зараз звертає злочинну аперацію і виходить з території України без всяких перемовин, та домовленостей, вони їм непотрібні, бо мета не досягнена. Своїм же рабсейским зомбакам по зомбоящику збрешуть, що мета досягнута, Україна демілітарізована, та денацифікована, понесла колосальні втрати військової техніки і нацистів, які її захищали. Про свої втрати і пірову перемогу збрешуть, збрешуть також і про те, що це Україна сама бомбардувала свої міста. Далі опускають залізну завісу, зализують рани і чекають коли світ забуде про їх злочини та зніме з них санкції.

Про відсутність та тотальний дефіцит товарів будуть брехати, як завжди, що в цьому винен Захід.

Але рабсейські зомбаки будуть носити **********а на руках, прославляючи, що він захистив їх від Америки та біндер.



Що потрібно робити нам...Не звертаючи уваги на скавуління побитої скаженої кремлівської собаки, інтегруватися з ЕС, Сполученими Штатами та вступати в їх колективну безпеку, доки ********* не оговтався. Це і буде наша Перемога та повний вихід від бажаного контролю фашистської кремлівської недоімперії.
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23.03.2022 18:20 Відповісти
Swedish Defense Minister: We will provide Ukraine with 5,000 anti-tank missile systems.
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23.03.2022 18:24 Відповісти
Влада має навести порядок і розібратись зі своїми мародерами.

Тарас Чмут Фонд "Повернись живим"

Мені дуже прикро, коли представники Дніпровської та Вінницької військово-цивільних адміністрацій (та інші) вимагають "відкату" у волонтерів за надання листів щодо пропуску гуманітарної допомоги через митний кордон України в умовах воєнного стану для захисників та захисниць держави.

"Тариф" - або 10% від рахунку або 100 автівок.

Пане Сергій Борзов, пане Ігор Маковцев - країна обов'язково згадає вашу "допомогу" в умовах війни. Після перемоги.
А поки нехай ваші прізвища будуть десь зафіксовані у публічній площині.

Шановний Офіс Президента України - наведіть, будь ласка, порядок з тими, кого ви призначили.
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23.03.2022 18:25 Відповісти
Тільки гроші в руки "будівельникам" не давайте, краще озброєння і в руки Воїнів.
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23.03.2022 18:30 Відповісти

панове, прошу, підтримайте та розповсюджуйте iнформацiю про петицiю за заборону

москальського сатанату РПЦ-КДБ.

infonavigator.com.ua/novosti/zakarpatcy-obratilis-s-prosboj-zapretit-deyatelnost-upc-mp-k-prezidentu-i-vru/

потрібна допомога в розповсюдженні цієї інформації .

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23.03.2022 21:46 Відповісти
 
 