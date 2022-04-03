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Спалені тіла та автомобілі на Житомирській трасі. ФОТО 18+

Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні

За 20-25 кілометрів від столиці в бік Житомира на трасі лежать тіла вбитих окупантами українців. Частину з цих людей розстріляли, а потім намагалися спалити.

Фото з Житомирської траси опублікував фотограф Стас Козлюк, пише Цензор.НЕТ.

"Ми з колегами потрапили туди випадково, просто вирішили перевірити, чи відкрита зараз траса. І ми побачили оце. Там ще на узбіччі були тіла, звалені на купу й підпалені. Але фотографувати це не піднялася рука, якщо чесно. Це мають фіксувати криміналісти", - написав він.

Фотограф пише, що намагався, але так і не зміг збагнути, навіщо окупанти чинять такі звірства.

"Цих людей вбили, а потім намагалися спалити. Деякі вбиті пострілами у голову. Одному з убитих спочатку, ймовірно, зв’язали руки. Я просто не розумію цей рівень жорстокості", - пише Козлюк.

ФОТО 18+

Спалені тіла та автомобілі на Житомирській трасі 01
Спалені тіла та автомобілі на Житомирській трасі 02
Спалені тіла та автомобілі на Житомирській трасі 03
Спалені тіла та автомобілі на Житомирській трасі 04
Спалені тіла та автомобілі на Житомирській трасі 05
Спалені тіла та автомобілі на Житомирській трасі 06
Спалені тіла та автомобілі на Житомирській трасі 07

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+120
Мирний договір?! З ким?!
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03.04.2022 10:51
+115
какие нах они животные!!!! у меня 4 собаки, лайки! ОНИ ЖИВОТНЫЕ! помогают друг другу, охраняют территорию, вместе воспитывают щенков, и дерутся тоже, и охотятся, там где едят, там не гадят. кацапье -это не из мира животных, даже не насекомые, это просто мразь, субстанция, элементы таблицы менделеева. самый гуманный способ решения этой общемировой проблемы, кастрировать и стерелизовать, закрыть железным зановесом пока не передохнут твари! или крематорий. восстановить в Мариуполе домны, и жечь ублюдков живьем!
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03.04.2022 11:06
+107
Максимально приводить засРашкинцев в такой суповой набор

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03.04.2022 10:50
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Хто "ви"? Може ти чекав? До кого ти звернувся, жертва фейсбучного спаму?
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03.04.2022 14:17 Відповісти
У кацапів є вислів "Вспомним всех поименно". Дуже влучний вислів. Кожного "вспомнім", жоден не буде забутий... Краще хай самі собі у своїж чорножопінськах могили риють заздалегідь .....
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03.04.2022 11:24 Відповісти
вы только подумайте - эти зверства здесь совершали уроды, которые уже замазаны кровью, у которых возможно крыша слегка поехала от смертей и ужасов войны + часть из них патологические убийцы..., но их родственники, которые сидят глубоко в тылу, спят в постели, имеют доступ к интернету..., как они радостно похрюкивая и повизгивая от удовольствия слушают рассказы про мародерства, убийства и замирают от предвкушения, как они будут носить, одевать и пользоваться вещами убитых людей...это дно? или еще нет?
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03.04.2022 11:25 Відповісти
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03.04.2022 11:25 Відповісти
и рассказывать будут как они защищали родину от нато...
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03.04.2022 11:29 Відповісти
я кажется где то в 14м и 15м или когда писал тут на цензоре
все их перелести что они вытворять могут (и вытворяли)
но тогда они ограничились частью донбасса и относительно тихо стало
(если сравнивать с положением дел сейчас, когда и авиаудары и артилерия по городам
каждый день работает)

это у вас еще территория большая
а когда они заполонили всю чеченскую землю
то они много страшного натворили за это время
на страну, где население чуть больше 1млн и размером в небольшую область
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03.04.2022 11:25 Відповісти
Хто знає електронну пошту меркелихи, штанмаєра, орбана та інших підарасів, які вигодували цих звірів.
Хочу їм деякі фотки відправити. Щоб їм то до кінця життя перед очима стояло.
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03.04.2022 11:27 Відповісти
Надо , чтобы Зеленский ( как президент) обратился ОТКРЫТО К МЕРКЕЛЬ С ЭТИМИ ФОТКАМИ и спросил цуку « НЕ СТЫДНО?»
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03.04.2022 12:15 Відповісти
А йому самому не має бути стидно? Нема за що? А то меркєля- макрони можуть запитати, як питав батько Журавля!
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04.04.2022 03:11 Відповісти
Каждый должен отвечать за своё . И Меркель , и будапештские гаранты и Зе. Все, кто идут в политику , должны знать что их труд - политика. И она для людей должна быть качественной , как здание или сливочное масло( без подделок)
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04.04.2022 04:35 Відповісти
Що за маячня? Будапештські гаранти - Сполучені Штати та Велика Британія надали ще до початку широкомасштабного вторгнення. А до Меркель які питання враховуючи дії Зеленського? І що ви повелися на істеричні балачки якогось аватара з реєстрацією від 20 Березня?
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04.04.2022 11:57 Відповісти
Хочу звернути вашу увагу на подібрих пропагандонів:
https://www.youtube.com/c/MaximChronicler
допоможіть блоканути

Під виглядом незаангажованої документалістики, створюють "художньо прифарбовані" кіношка про жахіття, не показуючи хто їх чинить, але непомітно натякаючи на "укропів" (цитата із оного з відео)
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03.04.2022 11:43 Відповісти
хлопці та дівчата не лайкайте, а відправляйте скарги на Ютуб!
Я написав, що пропаганда тероризму та конкретизував в описі, що саме.
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06.04.2022 20:06 Відповісти
россияне за всё ответят.
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03.04.2022 11:43 Відповісти
Хочу таке бачити в КОЖНОМУ мацкалячому хуторі та місті!!!
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03.04.2022 11:52 Відповісти
Сейчас, л юбой мирный договор ---это капитулязия, . После такого ,какой мирный договор Сначала военный требунал в Гааге, над военными преступниками
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03.04.2022 11:57 Відповісти
Руzzкий военный корабль должен сдаться или быть уничтожен!
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04.04.2022 00:49 Відповісти
Запретить раше иметь армию !!!!!
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03.04.2022 12:10 Відповісти
Що ви тут пишете, он зараз підпишемо мирний договір з Росією да заживемо, президент так сказав, йому єрмак сказав, тому агрохімія сказав що підслухав в туалеті від арестовича коли той по телефону говорив...
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03.04.2022 12:14 Відповісти
дегенерати і садисти, їм все одно кого вбивати і за що, це їх головне занятті і єдиний смисл існування. Головне щоб не нести за це відповіальності і мати можливість познущатися так, як тільки їм їх збочена фантазія підкаже. тому путін у них завжди якийсь в президентах, бо такий президент їм надає таку можливість. їх баби якщо не можуть безпеосередньо в тому приймати участь, це все схвалюють і навіть спонукають їх ще до більших звірств. а чим вони то виправдають привентивним ударом, чи ще чимсь, неважно, це лише один з елементів уникнення відповідальності, їх президент має вимислити "пристойную причину".
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03.04.2022 12:14 Відповісти
Вычисляйте палачей среди пленных. Сделайте огромные фото их морд, предъявите их жителям, пережившим резню, ищите стукачей, за деньги и освобождение, которые покажут на палачей сослуживцев! Ищите ***!
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03.04.2022 12:20 Відповісти
так а ще перелік кацапський військових підрозділів що були в той час там, перелік їх командирів.....адреси де проживають їх родичі сами знайдем.....
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03.04.2022 12:48 Відповісти
Треба відправити ці фото канцлеру Німеччини, Макрону та угорцю Орбану. Хай подивляться що їхні партнери витворяють.
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03.04.2022 12:51 Відповісти
Раніше нозивав цих звіроподобних нелюдів просто кацапами... тепер розумію. наскільки ця назва була м,ягкою й улюлючною - правилбно називати московських фашистів і ворогів - свинособаки московітські. це новий, зачумлений підвид людей, який підлягає знищенню.
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03.04.2022 13:00 Відповісти
термін "кацап " з"явився пізніше, спочатку це був "КАСАБ" з тюкської означає ЖИВОДЕР - ОСЬ ЦЕ МИ СЬОГОДНІ ВІДЧУВАЄМО НА СВОЇЙ ШКІРІ...ЖИВОДЕРИ...ЖИВОДЕРИ ...ЖИВОДЕРИ
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03.04.2022 15:19 Відповісти
Взагалі всі кацапи то нащадки угрофінських народів які по прикладу НЄНЄЦКОГО всі зводились до САМОЄДСЬКИХ НАРОДІВ (канібалів). ГЕРОДОТ гарно описав АНДРОФАГІВ канібалів пращурів угрофінів.
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03.04.2022 18:20 Відповісти
ну и где там красный крест, оон, какая-то хрень по правам человека? или они таким не занимаются? и криминалистов тоже надо найти столько. хотя конечно есть дбр сбу и другие ненужные организации, но кажется они умеют только бабло пилить.
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03.04.2022 13:38 Відповісти
ще треба щось говорити про перемовини?шановна влада-не будь *****.
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03.04.2022 14:21 Відповісти
а гнусавый с хламидией хотят посмотреть в глаза военного преступника и убийцы? и что? обделаться?
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03.04.2022 15:25 Відповісти
меня интересует один вопрос, кто-то из этого ваЗЕлиновского Сброда создал комиссию по фиксированию преступлений ПИД,,,рашенского Фекалистана(которые будут нужны в Гааге) или опять беЗумная будет рассказывать что "спецоперации" не было....
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03.04.2022 16:26 Відповісти
Такі ж РАСЄЯНИ, НІЩО НЕ МІНЯЄТЬСЯ З РОКАМИ -

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03.04.2022 18:17 Відповісти
А мы мирный договор , с ними, как агрохимик нашептал. ..
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03.04.2022 19:21 Відповісти
Гівно гівном, а таке географічне положення країни. Кожен правитель України має це пам'ятати і робити відповідні висновки. Японія он страждає від землетрусів - але яка розвинута країна.
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03.04.2022 21:17 Відповісти
До речі, а в Росії навпаки, говорять, що це нацисти вбивають українців, а асвабадітєлі рятують. І нічого ти їм не докажеш.
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03.04.2022 21:20 Відповісти
Геноцид в Буче: создадут ли в Украине свой "отряд возмездия" и как нам поможет опыт Израиля

https://telegraf.com.ua/ukraina/2022-04-03/5701368-genotsid-v-buche-sozdadut-li-v-ukraine-svoy-otryad-vozmezdiya-i-kak-nam-pomozhet-opyt-izrailya
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03.04.2022 21:37 Відповісти
Пора уже давно создать не один отряд возмездия за преступления рабсейских фашистов, который уже совершал бы акты возмездия, может тогда и не было такой бесчеловечной войны, зло караться должно в самом зародыше иначе миллионы жертв..История ничему не учит.
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04.04.2022 00:46 Відповісти
Зеленський ПОВИНЕН І ЗОБОВ'ЯЗАНИЙ своєю посадою Президента України на найближчій асамблеї ООН "стукати черевиком по трибуні ООН", і показати фотографії закатованих українців усім представникам світу, і вимагати негайного виключення паРаші з радбезу ООН, поставити питання реформування ООН, створення суду над воєнними злочинцями паРаші й видачі їх для покарання.
РЕАЛЬНА віддача від діяльності Кислиці в ООН на сьогодні по коефіцієнту корисний дії дорівнює ПАРОВОЗУ. Чому не залучений Валерій Чалий, як патріотичний професіонал-дипломат, до розробки міжнародних документів з питань покарання РФії?!!
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03.04.2022 22:45 Відповісти
Не забудем и никогда не простим.
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04.04.2022 01:00 Відповісти
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