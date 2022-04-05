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Прикордонники збили ворожий безпілотник на Донеччині. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні
Прикордонники Державної прикордонної служби України збили ворожий безпілотник.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Держприкордонслужби.
"Сьогодні на Донеччині військовослужбовці Краматорського загону збили російський БпЛА. Ворожий безпілотник здійснював повітряну розвідку. Українці непереможні! Героям Слава", - йдеться у повідомленні.
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Станислав Полторадня ce616d41
показати весь коментар05.04.2022 17:41 Відповісти Мені подобається 0
Недо Перепил 66a4ee92
показати весь коментар05.04.2022 21:07 Відповісти Мені подобається 0
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