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Прикордонники збили ворожий безпілотник на Донеччині. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні

Прикордонники Державної прикордонної служби України збили ворожий безпілотник.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Держприкордонслужби.

"Сьогодні на Донеччині військовослужбовці Краматорського загону збили російський БпЛА. Ворожий безпілотник здійснював повітряну розвідку. Українці непереможні! Героям Слава", - йдеться у повідомленні.

Прикордонники збили ворожий безпілотник на Донеччині 01
Прикордонники збили ворожий безпілотник на Донеччині 02
Прикордонники збили ворожий безпілотник на Донеччині 03

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Автор: Ірина Дашківська
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Сгорел нах.Даже запчастей никаких не взять
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05.04.2022 17:41 Відповісти
Осліпли андрофаги на едно око, і то добре.
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05.04.2022 21:07 Відповісти
 
 