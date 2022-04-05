Прикордонники збили ворожий безпілотник на Донеччині. ФОТО

Прикордонники Державної прикордонної служби України збили ворожий безпілотник.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Держприкордонслужби.

"Сьогодні на Донеччині військовослужбовці Краматорського загону збили російський БпЛА. Ворожий безпілотник здійснював повітряну розвідку. Українці непереможні! Героям Слава", - йдеться у повідомленні.







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