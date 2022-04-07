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ЗСУ знищили "елітну" мотострілецьку бригаду з Амурської області. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні

ЗСУ знищили підрозділи 38-ої омсбр армії РФ, що дислокується в селі Катеринославка Амурської області.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в Телеграмі повідомляє пресслужба Сухопутних військ ЗСУ.

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"38-а омсбр зс рф і її металобрухт. Точніше, це саме те, на що перетворюють наші захисники підрозділи і частини окупанта, якими б "елітними" вони не були", - йдеться в повідомленні під відповідними світлинами.

ЗСУ знищили елітну мотострілецьку бригаду з Амурської області 01

38-а окрема гвардійська мотострілецька Вітебська ордена Леніна, Червонопрапорна, ордена Суворова бригада — формування Сухопутних військ зс рф. Умовне найменування — Військова частина № 21720 (в/ч 21720). Скорочене найменування — 38-а омсбр. Формування входить до складу 35-ї загальновійськової армії Східного військового округу. Пункт постійної дислокації — село Катеринославка Амурської області.

ЗСУ знищили елітну мотострілецьку бригаду з Амурської області 02
ЗСУ знищили елітну мотострілецьку бригаду з Амурської області 03

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Топ коментарі
+150
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07.04.2022 20:50
+112
жодна людина по пострадала.
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07.04.2022 20:52
+41
жертв не было?
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07.04.2022 20:52
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NCG ,Классику читать надо , московская артель , одесские баранки И мне например деревья жалко , сколько еще будет природа восстанавливаться ,после этой нечести
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07.04.2022 21:19 Відповісти
з добривом швидко
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07.04.2022 22:53 Відповісти
тоже сразу за деревья подумал...
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08.04.2022 00:47 Відповісти
МОЛОДЦЫ!КРАСИВАЯ РАБОТА!
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07.04.2022 21:19 Відповісти
Шимус , класс , приятно посмотреть
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07.04.2022 21:21 Відповісти
рузге пайлот
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07.04.2022 21:32 Відповісти
это скрепная скрепа, агало говнет
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07.04.2022 21:47 Відповісти
Дьошиво і сердіто.
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07.04.2022 21:49 Відповісти
Дійсно скрєпно.
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07.04.2022 21:49 Відповісти
"...елітна мухосранська ім. говноєдова.."
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07.04.2022 21:23 Відповісти
Никогда не было и нет в Белогорской 35 ОВА элитных частей.Где там в Екатеринославске,Средне-Белой,Поздеевке,Возжаевке,Завитинске,Свободном элитные части?Там сплошная алкашня разбавленная бурятами,тувинцами и прочим нацсбродом.А про население Амурской обл общеизвестно,что там треть сидит по тюрьмам,треть готовится сесть и треть откидывается..
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07.04.2022 21:31 Відповісти
да правий, там тільки х еліти дальня авіація
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07.04.2022 23:04 Відповісти
Точечные удары...
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07.04.2022 21:31 Відповісти
высокоточечные
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07.04.2022 21:39 Відповісти
Я херею с названий их воинских частей, чего только не намешано туда, хрен выговоришь и запомнишь...
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07.04.2022 21:33 Відповісти
А я спочатку прочитав
ЗСУ знищили "елітну" мотострілецьку бригаду в Амурській області
На секунду захмарило що вже дійшли звіздюлями по москалям до амурскої області))))
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07.04.2022 21:43 Відповісти
Як прочитав то й вирішив виключити режим "стелс"?
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07.04.2022 21:54 Відповісти
Ще одні падли які базувалися поруч з моєю частиною коли я служив в 1985-86 в саперному батальоні. Белогорськ, Возжаєвка... жутке місце з мокшанськими депресивними дєрєвнями з постійно набраженими в смерть мокшами і люті морози з вітрами в зимку а влітку спека і зарості конопель куди стрибали голими по торс солдати а потім веселі бо обкурені в дупель. Гибле місце. Дика мокшандія в своїй віковій збоченості і схибленості на бухлі.
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07.04.2022 22:18 Відповісти
романтика у вас была
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08.04.2022 00:49 Відповісти
Точно шо жопа, бывал я в тех местах….
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08.04.2022 08:59 Відповісти
Прямо земля горить у свинособак під ногами!
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07.04.2022 22:32 Відповісти
ліс шкода...але відросте
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07.04.2022 22:41 Відповісти
сменили место постоянной дислокации
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07.04.2022 23:08 Відповісти
Во первых, это просто красиво, хоть и не экологично!
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07.04.2022 23:20 Відповісти
Що, вже і в Амурській області почали їх валити? Ви там якось уважніше дивіться,що кропаєте.

ЗСУ знищили підрозділи 38-ої омсбр армії РФ, що дислокується в селі Катеринославка Амурської області. Джерело: https://censor.net/ua/p3332250
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07.04.2022 23:58 Відповісти
Нє, ну треба ж бути такими вар'ятами! Шість тисяч кілометрів перти дідько знає скільки часу, щоб тут одним махом їх усіх закатрупили .
Орки - одне слово.
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08.04.2022 00:59 Відповісти
Хто там выдумал про элитную бригаду? Амурская область в рашке это такая жопа, шо из рашистских жоп - самая жопа…. Нет там ни дорог, ни инфраструктуры (кроме ж/д), сплошная пьянь и рвань живет. Много зон и тюрем. Сейчас там китайцы всем заправляют. Зимой там очень холодно и снега по пояс, сильный ветер т.к. лесов практически нет - невысокие сопки и степь. Короче гавно. Бывали знаем…
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08.04.2022 08:56 Відповісти
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