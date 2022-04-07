ЗСУ знищили "елітну" мотострілецьку бригаду з Амурської області. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні
ЗСУ знищили підрозділи 38-ої омсбр армії РФ, що дислокується в селі Катеринославка Амурської області.
Як передає Цензор.НЕТ, про це в Телеграмі повідомляє пресслужба Сухопутних військ ЗСУ.
"38-а омсбр зс рф і її металобрухт. Точніше, це саме те, на що перетворюють наші захисники підрозділи і частини окупанта, якими б "елітними" вони не були", - йдеться в повідомленні під відповідними світлинами.
38-а окрема гвардійська мотострілецька Вітебська ордена Леніна, Червонопрапорна, ордена Суворова бригада — формування Сухопутних військ зс рф. Умовне найменування — Військова частина № 21720 (в/ч 21720). Скорочене найменування — 38-а омсбр. Формування входить до складу 35-ї загальновійськової армії Східного військового округу. Пункт постійної дислокації — село Катеринославка Амурської області.
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ЗСУ знищили "елітну" мотострілецьку бригаду в Амурській області
На секунду захмарило що вже дійшли звіздюлями по москалям до амурскої області))))
ЗСУ знищили підрозділи 38-ої омсбр армії РФ, що дислокується в селі Катеринославка Амурської області. Джерело: https://censor.net/ua/p3332250
Орки - одне слово.