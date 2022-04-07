Наслідки варварських обстрілів Чернігівщини російськими окупантами. ФОТО

Війська РФ скинули на село Новоселівка Чернігівської області авіабомби, внаслідок чого утворились величезні вирви.

Про це у Facebook повідомив журналіст Денис Казанський, інформує Цензор.НЕТ.

"Це я стою на дні вирви від авіабомби, яку скинули на село Новоселівка під Черніговом. Село практично зруйновано авіаударами.

Росія веде з українським народом війну на знищення. І це не просто гучні слова. Досить просто поглянути на наслідки їхніх варварських обстрілів, щоб переконатися в цьому", - наголосив він.

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