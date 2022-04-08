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аеропорт (683) Миколаїв (1337)

Аеропорт Миколаєва повністю зруйнований. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Війна в Україні

У мережі з'явилося фото зруйнованого після обстрілів та боїв міжнародного аеропорту у Миколаєві.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Новости N, знімки розмістив фотограф johnniezigger.

На фото видно, що як такої будівлі аеропорту, на відновлення якої зовсім недавно було витрачено мільйони гривень, більше не існує. Також є фото інтер'єру - там суцільні уламки скла, все розбите.

Стан злітно-посадкової смуги не зафіксований на камеру, проте навряд чи він кращий.

Нагадаємо, бої у Миколаївському аеропорту проходили 7 березня – тоді загарбники змогли зайти на його територію. Наші воїни їх відбили.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ворог знаходиться на відстані, яка дозволяє обстрілювати Миколаїв за допомогою РСЗВ, - голова ОВА Кім

Аеропорт Миколаєва повністю зруйнований 01
Аеропорт Миколаєва повністю зруйнований 02
Аеропорт Миколаєва повністю зруйнований 03

Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+26
Твари кацапские, сама живут в дерьме и соседям жить не дают.
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08.04.2022 00:49
+18
Тварі кацапські! Вас чекає тільки смерть в віках! Горіти вам і на Землі і в Пеклі! Смерть, смерть і тільки смерть вам!
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08.04.2022 00:49
+15
Главное ,что Николаев не пал в рашистские руки..а новый ,ещё более красивый аэропорт обязательно будет выстроен
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08.04.2022 01:19
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Твари кацапские, сама живут в дерьме и соседям жить не дают.
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08.04.2022 00:49 Відповісти
Тварі кацапські! Вас чекає тільки смерть в віках! Горіти вам і на Землі і в Пеклі! Смерть, смерть і тільки смерть вам!
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08.04.2022 00:49 Відповісти
Ну скажим так, Чёрнобаевке досталось точно больше

Ксто не ф курсе - это Херсона еропорт.
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08.04.2022 00:54 Відповісти
Не Чорнобаївці дісталось, а кацапні, що там ошивалась.
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08.04.2022 01:20 Відповісти
Ок, чтоб быть точным: коцапне и еродрому, который всё равно не в Чернобаевке, а в киорметре за. Ну +/-

Кстате был ровно таким типичным совковым, как на фото в статье. По старой памяти из сесеер - в последние 20 лет сто раз мимо проезжал небыло никакого желания проверить. Ну терь уж точно заскочу как токо орков погонят.
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08.04.2022 01:32 Відповісти
А Чернобаевка это не украинский аэропорт? чему ты радуешся?
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08.04.2022 08:26 Відповісти
суки рашистські! горіти вам в пеклі!
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08.04.2022 01:01 Відповісти
Смерть кацапії з бункерською молю не за горами.
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08.04.2022 01:14 Відповісти
Главное ,что Николаев не пал в рашистские руки..а новый ,ещё более красивый аэропорт обязательно будет выстроен
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08.04.2022 01:19 Відповісти
Причому новий Миколаївський аеропорт буде побудований за кацапські кошти.
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08.04.2022 07:34 Відповісти
откуда у них деньги будут?
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08.04.2022 08:27 Відповісти
В європейських і американських банках, заморожено більше 300 млрд баксів орди. Після війни, всі ці гроші підуть на відшкодування збитків Україні.
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08.04.2022 10:34 Відповісти
я тебя умоляю, сколько бы бабла не дали, оно все идет в карман Бени, Ахметмену и т.д. За последние ТРИ года выстроили уже такую вертикаль коррупции, даже суды принадлежат кому-то, садят патриотов...
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08.04.2022 12:21 Відповісти
Головне щоб більш-менш цілою була злітно -посадкова смуга, а будівля терміналу -то як казав Мирон Маркевич"то таке..."😉
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08.04.2022 01:24 Відповісти
Дивлячись на руйнування та на жертви серед мирного населення, яка кінцева мета є путлера?
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08.04.2022 06:08 Відповісти
Уничтожить Украину и украинцев физически! А если не удастся (что и происходит) - то экономически: уничтожая промышленные объекты, разрушая инфраструктуру, здания и т.п.
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08.04.2022 08:39 Відповісти
Замість того аби витрачати сотні мільярдів на вєлике будівництво перед війною, можна було б витратити пару мільярдів на тактичні ракети середньої дальності від українських ракетобудівників. Таким чином, всі кацапські і бульбашські аеропорти, з яких злітали рашистські літаки і гелікоптери могли б мати такий самий вид як сьогодні Миколаївський.
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08.04.2022 07:33 Відповісти
Знайомий будівельник перед виборами нив "армія, мова віра" то другорядне. Люди їсти хочуть. Сам за все життя ні разу не працював офіційно, податків не платив.
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08.04.2022 08:14 Відповісти
Наїлись асфальту..
Мову ж на хліб не намажеш.
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08.04.2022 08:17 Відповісти
 
 