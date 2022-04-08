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Аеропорт Миколаєва повністю зруйнований. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Війна в Україні
У мережі з'явилося фото зруйнованого після обстрілів та боїв міжнародного аеропорту у Миколаєві.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Новости N, знімки розмістив фотограф johnniezigger.
На фото видно, що як такої будівлі аеропорту, на відновлення якої зовсім недавно було витрачено мільйони гривень, більше не існує. Також є фото інтер'єру - там суцільні уламки скла, все розбите.
Стан злітно-посадкової смуги не зафіксований на камеру, проте навряд чи він кращий.
Нагадаємо, бої у Миколаївському аеропорту проходили 7 березня – тоді загарбники змогли зайти на його територію. Наші воїни їх відбили.
Топ коментарі
+26 Игорь Гоптарев ded417ec
показати весь коментар08.04.2022 00:49
+18 Andrii Pushkarchuk
показати весь коментар08.04.2022 00:49
+15 Shanna Castellanos 84782519
показати весь коментар08.04.2022 01:19
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Ксто не ф курсе - это Херсона еропорт.
Кстате был ровно таким типичным совковым, как на фото в статье. По старой памяти из сесеер - в последние 20 лет сто раз мимо проезжал небыло никакого желания проверить. Ну терь уж точно заскочу как токо орков погонят.
Мову ж на хліб не намажеш.