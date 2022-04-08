"Putin=Stalin", - радянський меморіал у Берліні розписали антиросійськими гаслами. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні
Невідомі розписали об’єкти меморіалу радянським воїнам, які загинули в битві за Берлін у 1945 році, у Трептовпарку.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють користувачі соцмереж.
Декілька частин меморіального ансамблю були замащені фарбою та гаслами, в яких Путіна прирівнюють до Сталіна. Також невідомі намалювали символ "Z", який використовують російські збройні сили у війні в Україні, та свастику.
Топ коментарі
+25 Харьков Сумской
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+14 Maxim Ak-Murza
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+12 Small Jerboa
показати весь коментар08.04.2022 02:24
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Уйло нікчемний другосортний наслідувач!
Слава Богу, йому до "злого генія" Сталіна, як на вприсядки до Місяця.
як то зараз кажуть
вна роZZіє "если бы этого не сделали украинцы, то это сделали солдаты НАТО"
руZZкие в таком состоянии, что им хоть палец покажи, будут вопить "нацисты".
этих уродов может достать только голод
Но когда будет лежать на обоссаном ковре, то сразу станет похож на Сталина.
Сралін може й був такий же тупий , але тому , що він був вбивцем не тільки теоретиком як Члєнін , Троцький чи Зінов"єв . Сралін власноруч був вбивцем , він був практиком-терорістом , кримінальним авторитетом й тому переграв й Члєніна , й Троцького , й Зінов"єва з Бухаріним . Хоча кожний з переліченних був більш інтелектуально розвинутим . Але саме Сралін винайшов найбільш досконалу у світі систему залякування , вбивств й репресій й тому природно , що саме в його часи кривава Московьска імперія була найбільша в її гидотній й кривавій історії .
***** ніколи не був практиком ... Він усе робить сторонніми руками , й тому й опинився в маренні властноруч зтворенного їм же лялькового уявлення про навколошній світ ! Оточив себе виключно майстрами глибокого буріння його бупи язиками .
А Йоська кривавий навпаки був параноїком й не довіряв не тільки подозрілим вільнодумцям , але розтрілював пачками й дуполізів .
***** скорійше близчий до Івана Четвертого , при правлінні якого Московія була захопленна Кримським Ханом , а потім коли воно зконало , згагалом хто ту Москву не брав ... Росгвардія це його опричники й в ролі улюблінців цілих три опричника -- Кадирка , Шойгу й Золотов ...
так в чем тогда надругательство ?
В існуванні итого меморіалу у Берліні
намеренное совершение злодеяний и обвинение в этом противника с целью пропаганды
либо для избежания вины.
Кожний день бачу кончену залізну бабіще на співочому полі