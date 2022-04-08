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Село Новоселівка під Черніговом практично знищене авіаударами окупантів, - Казанський. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні

Російські окупанти застосували в селі Новоселівка під Черніговом килимові бомбардування, знищивши будинки до фундаменту.

Про це повідомив журналіст Денис Казанський у фейсбуку, передає Цензор.НЕТ.

"Залишки села Новоселівка під Черніговом.

Тут примірялися килимові бомбардування. Будинки знищені до фундаменту. Під завалами подекуди залишаються тіла місцевих мешканців.

Такий вигляд має геноцид українського народу", - написав Казанський.

Село Новоселівка під Черніговом практично знищене авіаударами окупантів, - Казанський 01
Село Новоселівка під Черніговом практично знищене авіаударами окупантів, - Казанський 02
Село Новоселівка під Черніговом практично знищене авіаударами окупантів, - Казанський 03
Село Новоселівка під Черніговом практично знищене авіаударами окупантів, - Казанський 04

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Село Новоселівка під Черніговом практично знищене авіаударами окупантів, - Казанський 05
Село Новоселівка під Черніговом практично знищене авіаударами окупантів, - Казанський 06

Також дивіться: Наслідки варварських обстрілів Чернігівщини російськими окупантами. ФОТО

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+1
На последнем фото Стерненко?
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08.04.2022 10:37
+1
***** думало, що в цьому селі жили нацисти, бо там розмовляли українською мовою...
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08.04.2022 11:54
+1
Нашивка СБУ на правом предплечье.
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08.04.2022 13:36
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08.04.2022 10:16 Відповісти
спам
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08.04.2022 10:41 Відповісти
сразу видно порохобота,а как же демократия и свобода слова??вот изза таких как ты вашего кумира не любят и ненавидят больше чем изза его барыжных проделок
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08.04.2022 10:57 Відповісти
У кого нет телеграм, вот ютуб:

https://www.youtube.com/watch?v=ZtA73sV-oRs
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08.04.2022 11:07 Відповісти
И какая разница между тобой и ушлепком из рашатудей?оба упоротые деграданты!!😁😁😁
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08.04.2022 12:18 Відповісти
На последнем фото Стерненко?
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08.04.2022 10:37 Відповісти
Он не хвастался что его взяли в СБУ.
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08.04.2022 11:13 Відповісти
В смысле? Я просто интересуюсь Стерненко или нет. Вроде похож на него.
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08.04.2022 11:19 Відповісти
Ага, з бородою такою....
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08.04.2022 13:36 Відповісти
Нашивка СБУ на правом предплечье.
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08.04.2022 13:36 Відповісти
Пишут про авиаудары, а самоетики в последнее время не падают как так то? Или они не заходят в зону наших ПВО?
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08.04.2022 11:19 Відповісти
Да.
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08.04.2022 11:19 Відповісти
***** думало, що в цьому селі жили нацисти, бо там розмовляли українською мовою...
показати весь коментар
08.04.2022 11:54 Відповісти
 
 