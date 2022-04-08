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Окупанти закатували письменника і журналіста Євгена Баля

Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні

Сумну звістку повідомив сьогодні представник Національної спілки письменників України Павло Кущ: "Капітан 1 рангу, письменник і журналіст Євген Баль помер після триденного катування рашистськими орками".

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це повідомляє Армія Інформ.

Письменник, автор книг "Меридіани штурмана Барка", "Фарватер не відомий", "Хроніки пса Филимона" тощо мешкав у селищі Мелекіне поблизу Маріуполя. Офіцер віддав понад 30 років службі на підводних човнах Північного та Тихоокеанського флотів, не раз ходив в автономне плавання.

З 2014 року Євген Баль активно займався волонтерством, зокрема в Приазов’ї, часто зустрічався з морпіхами, прикордонниками та іншими захисниками України.

За період російсько-української війни він написав багато художніх творів та журналістських матеріалів про гібридну війну.

До помешкання письменника рашисти прийшли 18 березня. Під час обшуку, який вони влаштували в його будинку, вони знайшли пам’ятні фото з українськими захисниками, членський квиток НСПУ та інші "докази фашизму". Три дні над ним жорстоко знущалися.

"Він підтвердив, що його добряче побили за ці три дні і є важкі ушкодження, але запевнив, що обов’язково одужає", — пригадує Павло Кущ.

Відпустили 78-річного офіцера 21 березня окупанти зі словами "нє воюєм с вєтєранамі флота СССР". Але, на жаль, Євген Баль не зміг оговтатися після нелюдських знущань — його серце зупинилося 2 квітня. До свого 79-річчя він не дожив 6 днів…

Читайте на "Цензор.НЕТ": Російські окупанти піддавали катуванню українських військовополонянок, - Денісова

Окупанти закатували письменника і журналіста Євгена Баля 01

Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+55
Слов просто нет. Ненависть к касапам растёт в геометрической прогрессии.
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08.04.2022 22:33
+49
Герої не вмирають!
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08.04.2022 22:30
+45
Уроди потворні. 80 років Людині. Знущались. Немає слів. Люта ненависть. Вічна пам"ять Герою.
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08.04.2022 22:36
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Герої не вмирають!
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08.04.2022 22:30 Відповісти
Слов просто нет. Ненависть к касапам растёт в геометрической прогрессии.
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08.04.2022 22:33 Відповісти
як і до кацапського ізика? Одна срана?
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09.04.2022 02:29 Відповісти
Уроди потворні. 80 років Людині. Знущались. Немає слів. Люта ненависть. Вічна пам"ять Герою.
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08.04.2022 22:36 Відповісти
вік не має значення. тортури та знущання на людиною будь якого віку - це злочин
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08.04.2022 22:45 Відповісти
С.У.М.
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08.04.2022 22:37 Відповісти
R.I.P
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08.04.2022 22:37 Відповісти
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08.04.2022 22:41 Відповісти
Вічна пам'ять Євгену Балю 😪😪😪
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08.04.2022 22:42 Відповісти
нелюди решісткі, щоб ви всі здохли у страшних муках.
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08.04.2022 22:44 Відповісти
та шо ж за раша/суки их выродили??? ну ничего человеческого...
.............
Герои не умирают !!! ГЕРОЇ не вмирають !!
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08.04.2022 22:47 Відповісти
Ещё один достойный человек погиб от рук этой российской нечисти. Может там, на небесах, ему будет дано право попросить у Бога наказания для всех этих нелюдей!
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08.04.2022 22:48 Відповісти
СВЕТЛАЯ ПАМЯТЬ!НИЗКИЙ ПОКЛОН!Он ушёл в лучший мир..,но оставил сильную память о себе .
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08.04.2022 22:54 Відповісти
паскудні скажені пси!!! кати криваві без совісті і жодного натяку на людскість
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08.04.2022 23:02 Відповісти
Підараси!
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08.04.2022 23:03 Відповісти
Ця нація втратила право на своє існування.
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08.04.2022 23:09 Відповісти
Всьому світу було б ліпше, якби вони взагалі не з'явились на світ Божий!
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08.04.2022 23:13 Відповісти
ЭТО МРАЗИ !!!
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09.04.2022 00:06 Відповісти
Звірина. Садисти. Нелюди.

Я хочу, щоб ви щезли назавжди: перестали існувати. Якнайшвидше.

Світла пам'ять Людині.
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09.04.2022 00:33 Відповісти
это всё от безнаказанности...
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09.04.2022 00:50 Відповісти
 
 