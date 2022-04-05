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військовополонені (633) Денісова (871) катування (518)

Російські окупанти піддавали катуванню українських військовополонянок, - Денісова

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

полон,звільнені

Уповноважена з прав людини Людмила Денісова оприлюднила інформацію, що російські окупанти піддавали катування українських військовополонянок

Як інформує Цензор.НЕТ, про це омбудсмен написала  в телеграмі.

Вона зазначила: "Продовжують надходити нові шокуючі свідчення про порушення РФ Женевської конвенції про поводження з військовополоненими.

Серед 86 визволених з російського полону військовослужбовців були жінки, які у неволі були піддані катуванням та жорстокому поводженню.

Жінок вивезли на територію Білорусі, а потім до СІЗО в Брянську (РФ), де жінки піддавалися катуванню та погрозам.

Полонених роздягали догола в присутності чоловіків, змушували присідати, обрізали волосся та постійно проводили допити, намагаючись зламати морально.

Декого з жінок-військовополонених примушували брати участь в зйомках пропагандистських сюжетів, вимагаючи перейти на російську мову.

Такі дії з боку РФ є порушенням статті 13 Женевської конвенції про поводження з військовополоненими, в якій наголошується на гуманному поводженні з військовополоненими. Вони завжди повинні бути захищеними, зокрема від актів насилля чи залякування, а також від образ та цікавості публіки.

Закликаю Комісію ООН з розслідування порушень прав людини під час вторгнення Росії в Україну та експертну місію, створену державами-учасницями ОБСЄ відповідно до Московського механізму, врахувати ці порушення прав військовополонених громадян України"

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росія грубо порушує Женевську конвенцію про поводження з військовополоненими, - Денісова

Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+17
Дівчатка-ми вас любимо,ми вам вклоняємось! Ви і є сама Україна!
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05.04.2022 20:28
+11
Щоб кров і катування українців були не марними, Україна має бути в НАТО з Кримом і донбасом!.. Зеля, не буть зрадником! Не підписуй капітуляцію!
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05.04.2022 20:30
+10
Мне еще об этом знакомые из Донецка, которые выехали рассказывали, как там такими же методами у них "русский мир" устанавливали, что у нас такое же будет от этих нацистов ненавидящих украинцев другое вряд ли можно было ожидать.
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05.04.2022 20:26
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Запис розмови з польщі куди на реабілітацію привезли виживших дітей з ірпеня (всі до 14 років) https://t.me/oko_xx/10705
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05.04.2022 20:22 Відповісти
Это п**здец. Кацапы все должны здохнуть. Такого нельзя простить
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05.04.2022 22:52 Відповісти
Все одно в москалів будуть нафту й газ купляти.
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05.04.2022 20:23 Відповісти
за їжу
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05.04.2022 20:39 Відповісти
Мне еще об этом знакомые из Донецка, которые выехали рассказывали, как там такими же методами у них "русский мир" устанавливали, что у нас такое же будет от этих нацистов ненавидящих украинцев другое вряд ли можно было ожидать.
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05.04.2022 20:26 Відповісти
Дівчатка-ми вас любимо,ми вам вклоняємось! Ви і є сама Україна!
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05.04.2022 20:28 Відповісти
Щоб кров і катування українців були не марними, Україна має бути в НАТО з Кримом і донбасом!.. Зеля, не буть зрадником! Не підписуй капітуляцію!
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05.04.2022 20:30 Відповісти
Твари кацапские, им за копеечку удавить что ребёнка, что беззащитных пленных..
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05.04.2022 20:31 Відповісти
Ці ****ські правозахисні організації хоч проявили якусь "стурбованість" чи вони переймаються тільки трьома орками, яким наші бійці всього навсього прострілили ноги. А могли б як "вагнерівці" в Сірії трощити кувалдою ноги. відрізати кінцівки, спалювати. Але цього наші герої не ро***ть. Прострілена нога у орка дає йому можливість отримувати потім лікарняні і знову не потрапити в Україну, але вже в якості перегною)
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05.04.2022 20:36 Відповісти
Ублюдки…….😡
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05.04.2022 21:15 Відповісти
З безбройними рашисти воюють як саранча, а як тільки потрапляють в поле зору ЗСУ, так або здаються з соплями або задвухсочуються аж гай шумить. Рашисти це біомусор,вони не можуть називатися воїнами, вони ЗЛОЧИНЦІ.
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05.04.2022 21:22 Відповісти
СЛАВА БОГУ ,что они вернулись домой!Страна ,родной дом залечит все раны..
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05.04.2022 21:55 Відповісти
 
 