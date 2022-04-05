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военнопленные (776) Денисова (993) пытки (756)

Российские оккупанты подвергали пыткам украинских женщин военнопленных, - Денисова

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

полон,звільнені

Уполномоченная по правам человека Людмила Денисова обнародовала информацию, что российские оккупанты подвергали пыткам украинских женщин военнопленных

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом омбудсмен написала в телеграм-канале.

Она отметила: "Продолжают поступать новые шокирующие свидетельства о нарушении РФ Женевской конвенции об обращении с военнопленными".

Среди 86 освобожденных из российского плена военнослужащих были женщины, которые в неволе были подвергнуты пыткам и жестокому обращению.

Женщин вывезли на территорию Беларуси, а затем в СИЗО в Брянске (РФ), где женщины подвергались пыткам и угрозам.

Пленных раздевали догола в присутствии мужчин, заставляли приседать, обрезали волосы и постоянно проводили допросы, пытаясь сломать морально.

Некоторых женщин-военнопленных заставляли участвовать в съемках пропагандистских сюжетов, требуя перейти на русский язык.

Такие действия со стороны РФ являются нарушением статьи 13 Женевской конвенции об обращении с военнопленными, в которой отмечается гуманное обращение с военнопленными. Они всегда должны быть защищены, в частности от актов насилия или устрашения, а также от обид и интереса публики.

Призываю Комиссию ООН по расследованию нарушений прав человека во время вторжения России в Украину и экспертную миссию, созданную государствами-участниками ОБСЕ в соответствии с Московским механизмом, учесть эти нарушения прав военнопленных граждан Украины".

Читайте: Российский омбудсмен Москалькова нарушает права украинских военнопленных, - Денисова
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Топ комментарии
+17
Дівчатка-ми вас любимо,ми вам вклоняємось! Ви і є сама Україна!
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05.04.2022 20:28
+11
Щоб кров і катування українців були не марними, Україна має бути в НАТО з Кримом і донбасом!.. Зеля, не буть зрадником! Не підписуй капітуляцію!
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05.04.2022 20:30
+10
Мне еще об этом знакомые из Донецка, которые выехали рассказывали, как там такими же методами у них "русский мир" устанавливали, что у нас такое же будет от этих нацистов ненавидящих украинцев другое вряд ли можно было ожидать.
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05.04.2022 20:26
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Запис розмови з польщі куди на реабілітацію привезли виживших дітей з ірпеня (всі до 14 років) https://t.me/oko_xx/10705
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05.04.2022 20:22 Ответить
Это п**здец. Кацапы все должны здохнуть. Такого нельзя простить
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05.04.2022 22:52 Ответить
Все одно в москалів будуть нафту й газ купляти.
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05.04.2022 20:23 Ответить
за їжу
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05.04.2022 20:39 Ответить
Мне еще об этом знакомые из Донецка, которые выехали рассказывали, как там такими же методами у них "русский мир" устанавливали, что у нас такое же будет от этих нацистов ненавидящих украинцев другое вряд ли можно было ожидать.
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05.04.2022 20:26 Ответить
Дівчатка-ми вас любимо,ми вам вклоняємось! Ви і є сама Україна!
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05.04.2022 20:28 Ответить
Щоб кров і катування українців були не марними, Україна має бути в НАТО з Кримом і донбасом!.. Зеля, не буть зрадником! Не підписуй капітуляцію!
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05.04.2022 20:30 Ответить
Твари кацапские, им за копеечку удавить что ребёнка, что беззащитных пленных..
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05.04.2022 20:31 Ответить
Ці ****ські правозахисні організації хоч проявили якусь "стурбованість" чи вони переймаються тільки трьома орками, яким наші бійці всього навсього прострілили ноги. А могли б як "вагнерівці" в Сірії трощити кувалдою ноги. відрізати кінцівки, спалювати. Але цього наші герої не ро***ть. Прострілена нога у орка дає йому можливість отримувати потім лікарняні і знову не потрапити в Україну, але вже в якості перегною)
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05.04.2022 20:36 Ответить
Ублюдки…….😡
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05.04.2022 21:15 Ответить
З безбройними рашисти воюють як саранча, а як тільки потрапляють в поле зору ЗСУ, так або здаються з соплями або задвухсочуються аж гай шумить. Рашисти це біомусор,вони не можуть називатися воїнами, вони ЗЛОЧИНЦІ.
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05.04.2022 21:22 Ответить
СЛАВА БОГУ ,что они вернулись домой!Страна ,родной дом залечит все раны..
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05.04.2022 21:55 Ответить
 
 