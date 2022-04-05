Российские оккупанты подвергали пыткам украинских женщин военнопленных, - Денисова

Уполномоченная по правам человека Людмила Денисова обнародовала информацию, что российские оккупанты подвергали пыткам украинских женщин военнопленных

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом омбудсмен написала в телеграм-канале.

Она отметила: "Продолжают поступать новые шокирующие свидетельства о нарушении РФ Женевской конвенции об обращении с военнопленными".

Среди 86 освобожденных из российского плена военнослужащих были женщины, которые в неволе были подвергнуты пыткам и жестокому обращению.

Женщин вывезли на территорию Беларуси, а затем в СИЗО в Брянске (РФ), где женщины подвергались пыткам и угрозам.

Пленных раздевали догола в присутствии мужчин, заставляли приседать, обрезали волосы и постоянно проводили допросы, пытаясь сломать морально.

Некоторых женщин-военнопленных заставляли участвовать в съемках пропагандистских сюжетов, требуя перейти на русский язык.

Такие действия со стороны РФ являются нарушением статьи 13 Женевской конвенции об обращении с военнопленными, в которой отмечается гуманное обращение с военнопленными. Они всегда должны быть защищены, в частности от актов насилия или устрашения, а также от обид и интереса публики.

Призываю Комиссию ООН по расследованию нарушений прав человека во время вторжения России в Украину и экспертную миссию, созданную государствами-участниками ОБСЕ в соответствии с Московским механизмом, учесть эти нарушения прав военнопленных граждан Украины".

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