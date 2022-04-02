Российский омбудсмен Москалькова нарушает права украинских военнопленных, - Денисова

Уполномоченная Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова сообщила комиссии ООН по расследованию нарушений прав человека во время военного вторжения РФ в Украину и экспертной миссии, созданной государствами-участниками ОБСЕ, о нарушении Женевской конвенции в отношении украинских военнослужащих, попавших в плен.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Денисова написала в телеграме.

Она подчеркнула: "Сегодня Омбудсменом РФ был нанесет визит к украинским военным вооруженных сил Украины, которые попали в плен и находятся в одной из воинских частей Черноморского флота в Автономной Республике Крым.

На опубликованных фото, сделанных во время визита, не было заретушировано лицо украинцев.

Третья Женевская конвенция и Дополнительный протокол I касаются защиты военнопленных четко установили, что к военнопленным следует относиться гуманно в любых обстоятельствах и защищать их от любых актов насилия, а также от устрашения, оскорблений и общественного любопытства. Это включает раскрытие фотографий или видеозаписей, записей допросов, частных разговоров или личной переписки и других частных данных.

Омбудсманом РФ допущено нарушение требований указанных актов в публикации по поводу своего визита к военнопленным украинцам.

Прошу Комиссию ООН по расследованию нарушений прав человека во время военного вторжения РФ в Украину и экспертную миссию, созданную государствами-участниками ОБСЕ в соответствии с Московским механизмом, учесть эти нарушения прав граждан Украины должностными лицами РФ, в частности Омбудсманом Т. Москальковой.

Обращаю внимание, что во время совершения мною 19.03.2022 визита в одно из мест несвободы, где находятся военнопленные Российской Федерации, нарушений Украиной требований Женевской конвенции об обращении с военнопленными не обнаружено.

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