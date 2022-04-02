Російський омбудсмен Москалькова порушує права українських військовополонених,- Денісова

Уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова повідомила комісії ООН із розслідування порушень прав людини під час військового вторгнення РФ в Україну й експертній місії, створеній державами-учасницями ОБСЄ, про порушення Женевської конвенції щодо українських військовослужбовців, котрі потрапили в російський полон.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Денісова написала в телеграмі.

Вона підкреслила: "Сьогодні Омбудсменом РФ було здійснено візит до українських військових Збройних Сил України, які потрапили в полон та знаходяться в одній з військових частин Чорноморського флоту в Автономній Республіці Крим.

На опублікованих фото, які було зроблено під час візиту, не було заретушовано обличчя українців.

Третя Женевська конвенція та Додатковий протокол I стосуються захисту військовополонених чітко встановили, що до військовополонених слід ставитися гуманно за будь-яких обставин і захищати їх від будь-яких актів насильства, а також від залякування, образ та суспільної цікавості. Це включає розкриття фотографій або відеозаписів, записів допитів, приватних розмов чи особистого листування та будь-яких інших приватних даних.

Омбудсманом РФ допущено порушення вимог зазначених актів у публікації щодо свого візиту до військовополонених українців.

Прошу Комісію ООН з розслідування порушень прав людини під час військового вторгнення РФ в Україну та експертну місію, створену державами-учасницями ОБСЄ відповідно до Московського механізму, врахувати ці порушень прав громадян України посадовцями РФ, зокрема Омбудсманом Т. Москальковою.

Звертаю увагу, що під час здійснення мною 19.03.2022 візиту в одне з місць несвободи, де перебувають військовополонені Російської Федерації, порушень Україною вимог Женевської конвенції про поводження з військовополоненими не виявлено".

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