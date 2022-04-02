УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10459 відвідувачів онлайн
Новини Агресія Росії проти України Війна
13 945 6

Російський омбудсмен Москалькова порушує права українських військовополонених,- Денісова

денисова

Уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова повідомила комісії ООН із розслідування порушень прав людини під час військового вторгнення РФ в Україну й експертній місії, створеній державами-учасницями ОБСЄ, про порушення Женевської конвенції щодо українських військовослужбовців, котрі потрапили в російський полон.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Денісова написала в телеграмі. 

Вона підкреслила: "Сьогодні Омбудсменом РФ було здійснено візит до українських військових Збройних Сил України, які потрапили в полон та знаходяться в одній з військових частин Чорноморського флоту в Автономній Республіці Крим.

На опублікованих фото, які було зроблено під час візиту, не було заретушовано обличчя українців.

Третя Женевська конвенція та Додатковий протокол I стосуються захисту військовополонених чітко встановили, що до військовополонених слід ставитися гуманно за будь-яких обставин і захищати їх від будь-яких актів насильства, а також від залякування, образ та суспільної цікавості. Це включає розкриття фотографій або відеозаписів, записів допитів, приватних розмов чи особистого листування та будь-яких інших приватних даних.

Омбудсманом РФ допущено порушення вимог зазначених актів у публікації щодо свого візиту до військовополонених українців.

Прошу Комісію ООН з розслідування порушень прав людини під час військового вторгнення РФ в Україну та експертну місію, створену державами-учасницями ОБСЄ відповідно до Московського механізму, врахувати ці порушень прав громадян України посадовцями РФ, зокрема Омбудсманом Т. Москальковою.

Звертаю увагу, що під час здійснення мною 19.03.2022 візиту в одне з місць несвободи, де перебувають військовополонені Російської Федерації, порушень Україною вимог Женевської конвенції про поводження з військовополоненими не виявлено".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Денісова вимагає від Москалькової списки примусово вивезених до РФ українців

Автор: 

військовополонені (910) Денісова Людмила (883) Москалькова Тетяна (204)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Наказал же Бог фамилией..
показати весь коментар
02.04.2022 19:24 Відповісти
Татьяна Москалькова: генерал МВД на защите прав человека lol
показати весь коментар
02.04.2022 19:31 Відповісти
а вы Украинцы соблюдайте все правила, а то Запад не поймёт, и обеспокоености не будет выражать. кормите поите одевайте их, давайте мамам звонить, рузкие то не виноваты, эта путин
показати весь коментар
02.04.2022 19:37 Відповісти
Москалькова.... Фу, Ьля! Какая протифффная фамилия!
показати весь коментар
02.04.2022 20:08 Відповісти
Мусор, он и юбке мусор.
показати весь коментар
02.04.2022 21:04 Відповісти
До му-сарні вона не має відношення, якраз слідкує за тим, щоб посланнікі вєршітєлєй судєп дотримувались своїх же правил-законів! Му-сарня ненавидить її не менше ніж ти мусар-офф!
показати весь коментар
02.04.2022 21:58 Відповісти
 
 