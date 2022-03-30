Денісова вимагає від Москалькової списки примусово вивезених до РФ українців
Уповноважена ВРУ з прав людини Людмила Денісова звернулася до російського омбудсмана Тетяни Москалькової щодо надання списків примусово вивезених до РФ українців.
Як передає Цензор,НЕТ, про це український омбудсмен поінформувала у Фейсбуці.
"Подала запит до Уповноваженого з прав людини у РФ Тетяни Москалькової щодо надання списків українців, які примусово були вивезені до Росії", - написала Денісова.
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Solsky Wasyl
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