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Денісова вимагає від Москалькової списки примусово вивезених до РФ українців

денісова

Уповноважена ВРУ з прав людини Людмила Денісова звернулася до російського омбудсмана Тетяни Москалькової щодо надання списків примусово вивезених до РФ українців.

Як передає Цензор,НЕТ, про це український омбудсмен поінформувала у Фейсбуці.

"Подала запит до Уповноваженого з прав людини у РФ Тетяни Москалькової щодо надання списків українців, які примусово були вивезені до Росії", - написала Денісова.

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Автор: 

Денісова (883) росія (64846) Москалькова (204)


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правильно вимогає.
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30.03.2022 12:06 Відповісти
Очередной геноцид украинцев происходит. И опять от кацапов!
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30.03.2022 12:13 Відповісти
Москалькова - генерал "міліції" яка організує системні тортури в російських тюрмах і таборах. Яке вона має відношення до прав людини?
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30.03.2022 12:23 Відповісти
а Вам хіба не дивно, що саме її призначили? ето рассія...
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30.03.2022 12:44 Відповісти
Вимагати то треба, але Москалька скаже, що жодного не вивезли примусово, а виключно "спасали"
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30.03.2022 12:38 Відповісти
або у всіх був ще й паспорт із куркою
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30.03.2022 13:12 Відповісти
 
 