Денісова вимагає від Москалькової списки примусово вивезених до РФ українців

Уповноважена ВРУ з прав людини Людмила Денісова звернулася до російського омбудсмана Тетяни Москалькової щодо надання списків примусово вивезених до РФ українців.

Як передає Цензор,НЕТ, про це український омбудсмен поінформувала у Фейсбуці.

"Подала запит до Уповноваженого з прав людини у РФ Тетяни Москалькової щодо надання списків українців, які примусово були вивезені до Росії", - написала Денісова.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Офісі омбудсмена пояснили порядок дій родичів для поховання померлих в умовах війни