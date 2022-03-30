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Денисова требует от Москальковой списки принудительно вывезенных в РФ украинцев

денісова

Уполномоченная ВРУ по правам человека Людмила Денисова обратилась к российскому омбудсману Татьяне Москальковой о предоставлении списков принудительно вывезенных в РФ украинцев.

Как передает Цензор,НЕТ, об этом украинский омбудсмен проинформировала в Фейсбуке.

"Подала запрос к Уполномоченному по правам человека в РФ Татьяне Москальковой о предоставлении списков украинцев, которые были принудительно вывезены в Россию", - написала Денисова.

Также читайте: В оккупированном Крыму принудительная мобилизация. Мужчины пытаются уехать с полуострова, - Денисова

Автор: 

Денисова (996) россия (95308) Москалькова (213)


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правильно вимогає.
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30.03.2022 12:06 Ответить
Очередной геноцид украинцев происходит. И опять от кацапов!
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30.03.2022 12:13 Ответить
Москалькова - генерал "міліції" яка організує системні тортури в російських тюрмах і таборах. Яке вона має відношення до прав людини?
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30.03.2022 12:23 Ответить
а Вам хіба не дивно, що саме її призначили? ето рассія...
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30.03.2022 12:44 Ответить
Вимагати то треба, але Москалька скаже, що жодного не вивезли примусово, а виключно "спасали"
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30.03.2022 12:38 Ответить
або у всіх був ще й паспорт із куркою
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30.03.2022 13:12 Ответить
 
 