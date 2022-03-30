Денисова требует от Москальковой списки принудительно вывезенных в РФ украинцев
Уполномоченная ВРУ по правам человека Людмила Денисова обратилась к российскому омбудсману Татьяне Москальковой о предоставлении списков принудительно вывезенных в РФ украинцев.
Как передает Цензор,НЕТ, об этом украинский омбудсмен проинформировала в Фейсбуке.
"Подала запрос к Уполномоченному по правам человека в РФ Татьяне Москальковой о предоставлении списков украинцев, которые были принудительно вывезены в Россию", - написала Денисова.
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