Денисова требует от Москальковой списки принудительно вывезенных в РФ украинцев

Уполномоченная ВРУ по правам человека Людмила Денисова обратилась к российскому омбудсману Татьяне Москальковой о предоставлении списков принудительно вывезенных в РФ украинцев.

Как передает Цензор,НЕТ, об этом украинский омбудсмен проинформировала в Фейсбуке.

"Подала запрос к Уполномоченному по правам человека в РФ Татьяне Москальковой о предоставлении списков украинцев, которые были принудительно вывезены в Россию", - написала Денисова.

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