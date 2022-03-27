В оккупированном Крыму принудительная мобилизация. Мужчины пытаются уехать с полуострова, - Денисова
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Призывная кампания должна стартовать там в апреле, но уже сейчас крымчане активно получают повестки.
Об этом сообщает уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова, сообщает Цензор.НЕТ.
"Крымчане уже активно получают повестки. Чтобы избежать преступных приказов, мужчины призывного возраста пытаются выехать с территории полуострова через РФ, поскольку дорога на материковую часть Украины закрыта", - написала она.
Денисова отметила, что среди мобилизованных есть крымские татары, которые не могут сложить оружие из-за угроз применения силы к их родным.
Омбудсмен напомнила, что принудительная мобилизация запрещена международным гуманитарным правом. И обратилась к мировому сообществу с призывом отреагировать на этот факт.
Пожалуйста, подождите...
Жити як кацапи хотіли, а здихати як кацапи не хочете?
❗️УВАГА! Спецслужби повідомляють:
«За наявною інформацією, зараз в м. Бучі перебуває капітан 1 рангу ЗС РФ Татарченко Ігор Віталійович, який в 2014 році зрадив Народу України та перейшов на службу до росії ❗️❗️❗️
У 2011-2012 рр. проходив службу на посаді командира 73 Морського Центру спеціальних операцій ВМС ЗС України).
За наявною інформацією командує підрозділами морської піхоти рашистів.
Можливо буде виходити з оточення у цивільному одязі. Перешліть будь ласка цю інфу своїм людям хто працює на північ від м. Київ. Потрібен, по можливості, живий». https://t.me/irpininteresting/4467
закинули його під Київ яко місцевого уродженця (Вишгород)
отут його інтерв'ю від 2020 року https://zvezdaweekly-ru.translate.goog/news/202011301013-BZSUq.html?_x_tr_sl=ru&_x_tr_tl=uk&_x_tr_hl=uk&_x_tr_pto=sc
Беріть зброю і мочіть окупантів в спину!
Когда можно ожидать отчет Денисовой о реакции "мира" на её обращение?
Например, для оккупационной орды там дорожа настежь открыта. Или часть вооружённых кацапов там стоит, как заградотряд, чтобы гражданские из Крыма не сбежали в материковую Украину?
И не могу не позлорадствовать - небось все те с*ки, которые сейчас сбегают, голосовали за отсоединение от Украины и "более высокое благосостояние", но любишь кататься - люби и саночки возить.
Те, кто уклоняется от мобилизации на признанной территории рф - поступают правильно, а вот уклонисты из числа крысчан ничего, кроме злорадства, не вызывают. Нефиг было голосовать за отсоединение от Украины, мрази! Теперь жрите "русский мир" лопатами.
...бегство кацапо с Крыма
А як орали "расєя,раися"
Ешьте не обляпайтесь.