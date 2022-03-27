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Новости Война в Украине Оккупированные территории - Крым и Донбасс
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война (46991) Денисова (994) Крым (26018) мобилизация (1630) крымские татары (2689)

В оккупированном Крыму принудительная мобилизация. Мужчины пытаются уехать с полуострова, - Денисова

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

крим,мобілізація

Призывная кампания должна стартовать там в апреле, но уже сейчас крымчане активно получают повестки.

Об этом сообщает уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова, сообщает Цензор.НЕТ.

"Крымчане уже активно получают повестки. Чтобы избежать преступных приказов, мужчины призывного возраста пытаются выехать с территории полуострова через РФ, поскольку дорога на материковую часть Украины закрыта", - написала она.

Денисова отметила, что среди мобилизованных есть крымские татары, которые не могут сложить оружие из-за угроз применения силы к их родным.

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Омбудсмен напомнила, что принудительная мобилизация запрещена международным гуманитарным правом. И обратилась к мировому сообществу с призывом отреагировать на этот факт.
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Топ комментарии
+58
а шо такоє, крисчанє?
Жити як кацапи хотіли, а здихати як кацапи не хочете?
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27.03.2022 12:58
+44
Ой, какая красота, крымскую вату на убой гонят. Не надо будет потом их депортировать.
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27.03.2022 12:58
+31
Крымская вата радовалась, что благодаря оккупации их не затронула война. Ватный скот не понимает, что для ***** они не просто мясо, а мясо второго сорта, которое вообще не жалко кинуть на убой.
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27.03.2022 13:15
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По мосту...як тільки рашисти будували..хтось так і казав--шо будуть по ньому і втікати
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27.03.2022 12:58 Ответить
там блок посты поставили,крыс не выпускают
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27.03.2022 14:15 Ответить
а шо такоє, крисчанє?
Жити як кацапи хотіли, а здихати як кацапи не хочете?
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27.03.2022 12:58 Ответить
Фрог-клуб, альо! тут вашого перекинчика у прорив кинули...

❗️УВАГА! Спецслужби повідомляють:

«За наявною інформацією, зараз в м. Бучі перебуває капітан 1 рангу ЗС РФ Татарченко Ігор Віталійович, який в 2014 році зрадив Народу України та перейшов на службу до росії ❗️❗️❗️
У 2011-2012 рр. проходив службу на посаді командира 73 Морського Центру спеціальних операцій ВМС ЗС України).
За наявною інформацією командує підрозділами морської піхоти рашистів.

Можливо буде виходити з оточення у цивільному одязі. Перешліть будь ласка цю інфу своїм людям хто працює на північ від м. Київ. Потрібен, по можливості, живий». https://t.me/irpininteresting/4467
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27.03.2022 13:14 Ответить
Доповню фейсом цього діяча.

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27.03.2022 16:22 Ответить
воно штабний із натовською підготовкою, у 73 центрі протрималося недовго і перебігло до штабу в Севасі
закинули його під Київ яко місцевого уродженця (Вишгород)
отут його інтерв'ю від 2020 року https://zvezdaweekly-ru.translate.goog/news/202011301013-BZSUq.html?_x_tr_sl=ru&_x_tr_tl=uk&_x_tr_hl=uk&_x_tr_pto=sc
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27.03.2022 17:42 Ответить
Ой, какая красота, крымскую вату на убой гонят. Не надо будет потом их депортировать.
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27.03.2022 12:58 Ответить
Татары не вата
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27.03.2022 14:05 Ответить
А кто их заставит стрелять в Украинце? Могут сразу отказатся и оказатся в российской тюрьме,а моут уже на территории военных действий бросить оружие и сдатся-в любом случае это лучше чем умереть от украинской пули
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27.03.2022 16:08 Ответить
Они так и сделают
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27.03.2022 16:40 Ответить
Всё лягут, рано или поздно.
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27.03.2022 12:58 Ответить
ну ось і за зрадниками прийшли,карма))
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27.03.2022 12:59 Ответить
Патріоти з Криму!
Беріть зброю і мочіть окупантів в спину!
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27.03.2022 13:02 Ответить
"......кримські татари, які не можуть скласти зброю.... "С чего вдруг? сразу же прямым ходом в плен и "пропал без вести"
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27.03.2022 13:03 Ответить
Криси, це не стосується кримських татар та патріотів: " Треба вам був той ********* референдум?". Тепер ви точно криси, розбігаєтися від ********** сруцького міра.
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27.03.2022 13:03 Ответить
А как именно Денисова "звернулася до світової спільноти..."?
Когда можно ожидать отчет Денисовой о реакции "мира" на её обращение?
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27.03.2022 13:08 Ответить
це вже камні з неба?
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27.03.2022 13:09 Ответить
Не переживайте крисчанє, якщо пощастить і втратите тільки ногу, то будете мади медальку))

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27.03.2022 13:11 Ответить
Главное чтобы не было войны - да крысчане?
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27.03.2022 13:11 Ответить
вибрали позор а отримали і позор і війну. так вам і треба, суки
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27.03.2022 13:25 Ответить
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27.03.2022 13:12 Ответить
«Хоч камні з неба», так, ват?…
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27.03.2022 13:13 Ответить
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27.03.2022 13:14 Ответить
Морячьок вже готує пакєтік для самоутілізації 😁
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27.03.2022 13:29 Ответить
Крымская вата радовалась, что благодаря оккупации их не затронула война. Ватный скот не понимает, что для ***** они не просто мясо, а мясо второго сорта, которое вообще не жалко кинуть на убой.
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27.03.2022 13:15 Ответить
крымчане! Вашими же камнями с неба вам же в харю! Прээлесть
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27.03.2022 13:16 Ответить
Так им предателями и надо... это как раз тот случай - с чем боролись, на то и напоролись..
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27.03.2022 13:16 Ответить
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27.03.2022 13:17 Ответить
ну вот шо палучаитца ? Диды ваивали а мы типа ни хатим ваивать ?
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27.03.2022 13:17 Ответить
... и "можем пАвтАрить" - тоже не склеивается
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27.03.2022 13:38 Ответить
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27.03.2022 13:18 Ответить
А тем временем в Одессе https://www.youtube.com/watch?v=lfRKftTzeCM
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27.03.2022 13:24 Ответить
звернули увагу? що першим ділом мобілізуються зрадники: крим, ордло, абхазія...
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27.03.2022 13:24 Ответить
Для путина это 2 сорт мяса, москва из-за них на улицу не пойдёт. Принцип империи - захватил, и захваченных гонишь дальше, захватил ещё, то гонишь самых крайних. И получается кольце образная система
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27.03.2022 13:57 Ответить
чоловіки призовного віку намагаються виїхати з території півострова через РФ, оскільки дорога на материкову частину України закрита
Например, для оккупационной орды там дорожа настежь открыта. Или часть вооружённых кацапов там стоит, как заградотряд, чтобы гражданские из Крыма не сбежали в материковую Украину?

И не могу не позлорадствовать - небось все те с*ки, которые сейчас сбегают, голосовали за отсоединение от Украины и "более высокое благосостояние", но любишь кататься - люби и саночки возить.
Те, кто уклоняется от мобилизации на признанной территории рф - поступают правильно, а вот уклонисты из числа крысчан ничего, кроме злорадства, не вызывают. Нефиг было голосовать за отсоединение от Украины, мрази! Теперь жрите "русский мир" лопатами.
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27.03.2022 13:25 Ответить
Кровавый налог предателям придётся заплатить
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27.03.2022 13:25 Ответить
Надо в Крыму еще теток и бабок пропутинских мобилизовать, таких жирных, крикливых. И в психическую их послать
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27.03.2022 13:26 Ответить
ні, всіх у яму, і бабок, і дєдок
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27.03.2022 13:31 Ответить
Родную "хавань" нужно защищать.
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27.03.2022 13:32 Ответить
Ой, ....дь, камни с нёба прилетели в говень:
...бегство кацапо с Крыма
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27.03.2022 13:36 Ответить
Вторая обезьяна крестится? Или мне кажется...
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27.03.2022 13:47 Ответить
Таких довбо**бів в першу чергу, їх нікому не шкода.

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27.03.2022 13:49 Ответить
Помнится во второй мировой Советская армия понесла крупнейшие потери в Крыму. так вот, крысчане, это тот случай, когда вы "можем повторить".
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27.03.2022 13:50 Ответить
А мостик то для населения закрыли, ******* не выйдет. Лучше камнем вниз, недорогие мыши
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27.03.2022 13:59 Ответить
Можно под мостиком вброд.
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27.03.2022 15:36 Ответить
Почнуть керченську переливати з "радості"
А як орали "расєя,раися"
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27.03.2022 14:05 Ответить
пожили, порадовались
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27.03.2022 14:13 Ответить
будь яка зрада має ціну.
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27.03.2022 14:20 Ответить
Родная гавань показала личеко.
Ешьте не обляпайтесь.
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27.03.2022 14:27 Ответить
Карма, вона така. Рузге"родіна" завжди зжере тебе. Хотіли в расєюшку маєте. Безплатний сир ... Довбні!
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27.03.2022 14:45 Ответить
Гарна новина.
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04.07.2022 15:08 Ответить
 
 