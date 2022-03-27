В окупованому Криму - примусова мобілізація. Чоловіки намагаються виїхати з півострова, - Денісова
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Призовна кампанія мала би стартувати там у квітні, але вже зараз кримчани активно отримують повістки.
Про це повідомляє уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова, інфомрує Цензор.НЕТ.
"Кримчани вже активно отримують повістки. Аби уникнути злочинних наказів, чоловіки призовного віку намагаються виїхати з території півострова через РФ, оскільки дорога на материкову частину України закрита", - написалав вона.
Денісова зазначила, що серед мобілізованих є кримські татари, які не можуть скласти зброю через погрози застосування сили до їх рідних.
Омбудсман нагадала, що примусова мобілізація заборонена міжнародним гуманітарним правом. І звернулася до світової спільноти із закликом відреагувати на цей факт.
Топ коментарі
+58 Ла-ла-ла-ла
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Будь ласка, зачекайте...
Жити як кацапи хотіли, а здихати як кацапи не хочете?
❗️УВАГА! Спецслужби повідомляють:
«За наявною інформацією, зараз в м. Бучі перебуває капітан 1 рангу ЗС РФ Татарченко Ігор Віталійович, який в 2014 році зрадив Народу України та перейшов на службу до росії ❗️❗️❗️
У 2011-2012 рр. проходив службу на посаді командира 73 Морського Центру спеціальних операцій ВМС ЗС України).
За наявною інформацією командує підрозділами морської піхоти рашистів.
Можливо буде виходити з оточення у цивільному одязі. Перешліть будь ласка цю інфу своїм людям хто працює на північ від м. Київ. Потрібен, по можливості, живий». https://t.me/irpininteresting/4467
закинули його під Київ яко місцевого уродженця (Вишгород)
отут його інтерв'ю від 2020 року https://zvezdaweekly-ru.translate.goog/news/202011301013-BZSUq.html?_x_tr_sl=ru&_x_tr_tl=uk&_x_tr_hl=uk&_x_tr_pto=sc
Беріть зброю і мочіть окупантів в спину!
Когда можно ожидать отчет Денисовой о реакции "мира" на её обращение?
Например, для оккупационной орды там дорожа настежь открыта. Или часть вооружённых кацапов там стоит, как заградотряд, чтобы гражданские из Крыма не сбежали в материковую Украину?
И не могу не позлорадствовать - небось все те с*ки, которые сейчас сбегают, голосовали за отсоединение от Украины и "более высокое благосостояние", но любишь кататься - люби и саночки возить.
Те, кто уклоняется от мобилизации на признанной территории рф - поступают правильно, а вот уклонисты из числа крысчан ничего, кроме злорадства, не вызывают. Нефиг было голосовать за отсоединение от Украины, мрази! Теперь жрите "русский мир" лопатами.
...бегство кацапо с Крыма
А як орали "расєя,раися"
Ешьте не обляпайтесь.