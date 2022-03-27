УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
10895 відвідувачів онлайн
Новини Війна в Україні Окуповані території - Крим і Донбас
17 532 53
війна (56671) Денісова (874) Крим (12757) мобілізація (1469) кримські татари (1969)

В окупованому Криму - примусова мобілізація. Чоловіки намагаються виїхати з півострова, - Денісова

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

крим,мобілізація

Призовна кампанія мала би стартувати там у квітні, але вже зараз кримчани активно отримують повістки.

Про це повідомляє уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова, інфомрує Цензор.НЕТ.

"Кримчани вже активно отримують повістки. Аби уникнути злочинних наказів, чоловіки призовного віку намагаються виїхати з території півострова через РФ, оскільки дорога на материкову частину України закрита", - написалав вона.

Денісова зазначила, що серед мобілізованих є кримські татари, які не можуть скласти зброю через погрози застосування сили до їх рідних.

Також читайте: В ОРЛО примусово "мобілізують" чоловіків у віці до 65 років і студентів, - Денісова

Омбудсман нагадала, що примусова мобілізація заборонена міжнародним гуманітарним правом. І звернулася до світової спільноти із закликом відреагувати на цей факт.

Автор: Ольга Лузан
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+58
а шо такоє, крисчанє?
Жити як кацапи хотіли, а здихати як кацапи не хочете?
показати весь коментар
27.03.2022 12:58
+44
Ой, какая красота, крымскую вату на убой гонят. Не надо будет потом их депортировать.
показати весь коментар
27.03.2022 12:58
+31
Крымская вата радовалась, что благодаря оккупации их не затронула война. Ватный скот не понимает, что для ***** они не просто мясо, а мясо второго сорта, которое вообще не жалко кинуть на убой.
показати весь коментар
27.03.2022 13:15
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
По мосту...як тільки рашисти будували..хтось так і казав--шо будуть по ньому і втікати
показати весь коментар
27.03.2022 12:58 Відповісти
там блок посты поставили,крыс не выпускают
показати весь коментар
27.03.2022 14:15 Відповісти
а шо такоє, крисчанє?
Жити як кацапи хотіли, а здихати як кацапи не хочете?
показати весь коментар
27.03.2022 12:58 Відповісти
Фрог-клуб, альо! тут вашого перекинчика у прорив кинули...

❗️УВАГА! Спецслужби повідомляють:

«За наявною інформацією, зараз в м. Бучі перебуває капітан 1 рангу ЗС РФ Татарченко Ігор Віталійович, який в 2014 році зрадив Народу України та перейшов на службу до росії ❗️❗️❗️
У 2011-2012 рр. проходив службу на посаді командира 73 Морського Центру спеціальних операцій ВМС ЗС України).
За наявною інформацією командує підрозділами морської піхоти рашистів.

Можливо буде виходити з оточення у цивільному одязі. Перешліть будь ласка цю інфу своїм людям хто працює на північ від м. Київ. Потрібен, по можливості, живий». https://t.me/irpininteresting/4467
показати весь коментар
27.03.2022 13:14 Відповісти
Доповню фейсом цього діяча.

показати весь коментар
27.03.2022 16:22 Відповісти
воно штабний із натовською підготовкою, у 73 центрі протрималося недовго і перебігло до штабу в Севасі
закинули його під Київ яко місцевого уродженця (Вишгород)
отут його інтерв'ю від 2020 року https://zvezdaweekly-ru.translate.goog/news/202011301013-BZSUq.html?_x_tr_sl=ru&_x_tr_tl=uk&_x_tr_hl=uk&_x_tr_pto=sc
показати весь коментар
27.03.2022 17:42 Відповісти
Ой, какая красота, крымскую вату на убой гонят. Не надо будет потом их депортировать.
показати весь коментар
27.03.2022 12:58 Відповісти
Татары не вата
показати весь коментар
27.03.2022 14:05 Відповісти
А кто их заставит стрелять в Украинце? Могут сразу отказатся и оказатся в российской тюрьме,а моут уже на территории военных действий бросить оружие и сдатся-в любом случае это лучше чем умереть от украинской пули
показати весь коментар
27.03.2022 16:08 Відповісти
Они так и сделают
показати весь коментар
27.03.2022 16:40 Відповісти
Всё лягут, рано или поздно.
показати весь коментар
27.03.2022 12:58 Відповісти
ну ось і за зрадниками прийшли,карма))
показати весь коментар
27.03.2022 12:59 Відповісти
Патріоти з Криму!
Беріть зброю і мочіть окупантів в спину!
показати весь коментар
27.03.2022 13:02 Відповісти
"......кримські татари, які не можуть скласти зброю.... "С чего вдруг? сразу же прямым ходом в плен и "пропал без вести"
показати весь коментар
27.03.2022 13:03 Відповісти
Криси, це не стосується кримських татар та патріотів: " Треба вам був той ********* референдум?". Тепер ви точно криси, розбігаєтися від ********** сруцького міра.
показати весь коментар
27.03.2022 13:03 Відповісти
А как именно Денисова "звернулася до світової спільноти..."?
Когда можно ожидать отчет Денисовой о реакции "мира" на её обращение?
показати весь коментар
27.03.2022 13:08 Відповісти
це вже камні з неба?
показати весь коментар
27.03.2022 13:09 Відповісти
Не переживайте крисчанє, якщо пощастить і втратите тільки ногу, то будете мади медальку))

показати весь коментар
27.03.2022 13:11 Відповісти
Главное чтобы не было войны - да крысчане?
показати весь коментар
27.03.2022 13:11 Відповісти
вибрали позор а отримали і позор і війну. так вам і треба, суки
показати весь коментар
27.03.2022 13:25 Відповісти
показати весь коментар
27.03.2022 13:12 Відповісти
«Хоч камні з неба», так, ват?…
показати весь коментар
27.03.2022 13:13 Відповісти
показати весь коментар
27.03.2022 13:14 Відповісти
Морячьок вже готує пакєтік для самоутілізації 😁
показати весь коментар
27.03.2022 13:29 Відповісти
Крымская вата радовалась, что благодаря оккупации их не затронула война. Ватный скот не понимает, что для ***** они не просто мясо, а мясо второго сорта, которое вообще не жалко кинуть на убой.
показати весь коментар
27.03.2022 13:15 Відповісти
крымчане! Вашими же камнями с неба вам же в харю! Прээлесть
показати весь коментар
27.03.2022 13:16 Відповісти
Так им предателями и надо... это как раз тот случай - с чем боролись, на то и напоролись..
показати весь коментар
27.03.2022 13:16 Відповісти
показати весь коментар
27.03.2022 13:17 Відповісти
ну вот шо палучаитца ? Диды ваивали а мы типа ни хатим ваивать ?
показати весь коментар
27.03.2022 13:17 Відповісти
... и "можем пАвтАрить" - тоже не склеивается
показати весь коментар
27.03.2022 13:38 Відповісти
показати весь коментар
27.03.2022 13:18 Відповісти
А тем временем в Одессе https://www.youtube.com/watch?v=lfRKftTzeCM
показати весь коментар
27.03.2022 13:24 Відповісти
звернули увагу? що першим ділом мобілізуються зрадники: крим, ордло, абхазія...
показати весь коментар
27.03.2022 13:24 Відповісти
Для путина это 2 сорт мяса, москва из-за них на улицу не пойдёт. Принцип империи - захватил, и захваченных гонишь дальше, захватил ещё, то гонишь самых крайних. И получается кольце образная система
показати весь коментар
27.03.2022 13:57 Відповісти
чоловіки призовного віку намагаються виїхати з території півострова через РФ, оскільки дорога на материкову частину України закрита
Например, для оккупационной орды там дорожа настежь открыта. Или часть вооружённых кацапов там стоит, как заградотряд, чтобы гражданские из Крыма не сбежали в материковую Украину?

И не могу не позлорадствовать - небось все те с*ки, которые сейчас сбегают, голосовали за отсоединение от Украины и "более высокое благосостояние", но любишь кататься - люби и саночки возить.
Те, кто уклоняется от мобилизации на признанной территории рф - поступают правильно, а вот уклонисты из числа крысчан ничего, кроме злорадства, не вызывают. Нефиг было голосовать за отсоединение от Украины, мрази! Теперь жрите "русский мир" лопатами.
показати весь коментар
27.03.2022 13:25 Відповісти
Кровавый налог предателям придётся заплатить
показати весь коментар
27.03.2022 13:25 Відповісти
Надо в Крыму еще теток и бабок пропутинских мобилизовать, таких жирных, крикливых. И в психическую их послать
показати весь коментар
27.03.2022 13:26 Відповісти
ні, всіх у яму, і бабок, і дєдок
показати весь коментар
27.03.2022 13:31 Відповісти
Родную "хавань" нужно защищать.
показати весь коментар
27.03.2022 13:32 Відповісти
Ой, ....дь, камни с нёба прилетели в говень:
...бегство кацапо с Крыма
показати весь коментар
27.03.2022 13:36 Відповісти
Вторая обезьяна крестится? Или мне кажется...
показати весь коментар
27.03.2022 13:47 Відповісти
Таких довбо**бів в першу чергу, їх нікому не шкода.

показати весь коментар
27.03.2022 13:49 Відповісти
Помнится во второй мировой Советская армия понесла крупнейшие потери в Крыму. так вот, крысчане, это тот случай, когда вы "можем повторить".
показати весь коментар
27.03.2022 13:50 Відповісти
А мостик то для населения закрыли, ******* не выйдет. Лучше камнем вниз, недорогие мыши
показати весь коментар
27.03.2022 13:59 Відповісти
Можно под мостиком вброд.
показати весь коментар
27.03.2022 15:36 Відповісти
Почнуть керченську переливати з "радості"
А як орали "расєя,раися"
показати весь коментар
27.03.2022 14:05 Відповісти
пожили, порадовались
показати весь коментар
27.03.2022 14:13 Відповісти
будь яка зрада має ціну.
показати весь коментар
27.03.2022 14:20 Відповісти
Родная гавань показала личеко.
Ешьте не обляпайтесь.
показати весь коментар
27.03.2022 14:27 Відповісти
Карма, вона така. Рузге"родіна" завжди зжере тебе. Хотіли в расєюшку маєте. Безплатний сир ... Довбні!
показати весь коментар
27.03.2022 14:45 Відповісти
Гарна новина.
показати весь коментар
04.07.2022 15:08 Відповісти
 
 