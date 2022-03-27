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Новости Война в Украине Оккупированные территории - Крым и Донбасс Война
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Оккупанты готовят "референдум" в ОРЛО о вхождении в РФ

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

лнр

Оккупационные власти Луганщины намерены провести "референдум" о присоединении к России.

Об этом заявил глава тамошней оккупационной администрации Леонид Пасечник, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на оппозиционное российское издание "Медуза".

"Я думаю, что в ближайшее время на территории республики будет проведен референдум, на котором народ реализует свое абсолютное конституционное право и выскажет свое мнение по поводу вступления в РФ. Я почему-то уверен, что это именно так и будет", - сказал он. 

Напомним, 21 февраля президент РФ Владимир Путин признал "независимость" "ЛНР" и "ДНР". 22 февраля Госдума РФ и Совет Федерации РФ ратифицировали "договоры о дружбе и сотрудничестве" с оккупированными частями Донбасса, а также разрешили применить там российские войска.

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Топ комментарии
+82
Насрати, ніякого лугандону чи кримського округу не існує, є окупована територія України, хто не звалить добровільно буде удобрювати землю.
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27.03.2022 11:57
+50
Як з 26 березня 2022 року вже не істує ніякого нагірного карабаху.
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27.03.2022 12:01
+38
Не встигнуть.
Коротко
Мордор та ***** повинен бути знищений. Крапка.
..
Слава нації
Слава ЗСУ
Смерть
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27.03.2022 11:57
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Kalbi apie Medvedevą?
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27.03.2022 16:49 Ответить
Поэтому предлагаю пока формально не присоединили раскуарить Донецк до основания. Мы же по разъяснения роспрессы его 8 лет разбивали. Так надо подтвердить. В любом случае, даже если это реально будет в будущем мирная Украина, это место на века загажено вонючим духом и не годно для проживания свободных людей.
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27.03.2022 12:15 Ответить
С превеликим удовольствием. Только силенок поднакопим малеха и ********* от души. Успеть бы.
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27.03.2022 12:28 Ответить
https://vm.tiktok.com/ZMLuEMkua/
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27.03.2022 12:08 Ответить
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27.03.2022 12:08 Ответить
Хотят легитимизировать применение ЯО, тут с этим все понятно.
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27.03.2022 12:10 Ответить
З них пре суцільна брехня. Однією брехнею меньше, однією більше - вже не суть.
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27.03.2022 13:27 Ответить
Ця інформація взята з ресурсу кацапів і не є надійним, інформація пройшла через низку інформаторів, ресурс не має навиків і ресурсів для комунікації. До речі а є для цього гроші і навіщо новини з жовтої преси
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27.03.2022 12:11 Ответить
от власне...жовта преса...
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27.03.2022 12:18 Ответить
И как дуганчанам это поможет? Сдохнуть вне очереди?
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27.03.2022 12:11 Ответить
У дуганчан льготы
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27.03.2022 12:12 Ответить
Помои к помоям, как это скрепно
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27.03.2022 12:11 Ответить
Им этот референдум нужен, чтоб нагло заявить, что "НА НИХ НАПАЛИ" и теперь можно применять ядерное оружие (чистая формальность, но ***** любит такие формальности)!
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27.03.2022 12:12 Ответить
у сумасшедшего ******** судороги
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27.03.2022 12:14 Ответить
Тому потрібно домовлятися про удар у відповідь за Будапештським меморандумом, інакше буде створений прецедент можливості безкарного застосування ядерної зброї ядерними країнами проти неядерних країн.
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27.03.2022 16:59 Ответить
Про Будапештскую туалетную бумагу лучше не вспоминать, потому что проблема не в ней, а в БАРЫЖНОСТИ и ТРУСОСТИ западных политиков, а также МЕЩАНСТВЕ их избирателей!
Если бы я был президентом США, то решил бы вопрос безопасности Украины очень просто: раз "гарантам" слабо взять на себя ответственность, то надо вернуть Украине ядерные боеголовки вместе с ракетами (поделился бы стратегическим ЯО, и пусть в кремле ****.т и сядут на жопу)!
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27.03.2022 17:13 Ответить
А шахти, персонал де взяти?
Думаю тактичного достатньо було б
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27.03.2022 17:52 Ответить
на мобильных платформах (ракеты средней и меньшей дальности), ну тактического несколько десяток бомб и боеголовок тоже не помешает
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27.03.2022 17:58 Ответить
Все верно только не ядерные боеголовки надо возвращать , а перед нападением надо было организовать украино-американские учения , ввести войска , корабли подогнать к украинским портам. Куйло бы не сунулся а если бы стал угрожать в ответ заявить что ядерные стратегические силы США находятся в боевой готовности и будут использованы в случае нападения на армию США. вопрос закрылся бы сам собой.
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27.03.2022 23:43 Ответить
Шо? Апять?)))
Ну, це така справа що тут важливо встигнути, бо на растові через місяць цей референдум може і не проканать.
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27.03.2022 12:12 Ответить
Та до сраки эти референдумы, а вот китайцам не пора ли подумать о референдуме на сибире и дальнем востоке! Японцам о принадлежности островов и пора уже вернуть Кенигсберг(калининград) истинным владельцам, а Карелию вернуть Финляндии!!!!!!
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27.03.2022 12:14 Ответить
Тобто кацапстан визнав їм "независимость", а ці вже її не хочуть та лізуть в саму па рашу?

Не могли навіть свою маячню синхронізувати?
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27.03.2022 12:14 Ответить
Из гавна в гавно.
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27.03.2022 12:15 Ответить
***** перед 9 мая хочет сделать красивую мину при плохой игре чтобы удержаться у власти. Типо мы и не думали захватывать всю Украину а только пробивали коридор на крым и захватили весь дамбас. А потом будет давить на Запад мол снимите с меня часть санкций и я не пойду дальше на Украину. Нивкоем случае нельзя допустить ему ето сделать. Нужно мокать ***** в говно, не давая ему высунуться, пока оно в нем не утонет. Иначе дальше будет только хуже.
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27.03.2022 12:16 Ответить
Ну, так ЗСУ можна потім процес визволення лугандонії сміливо назвати спецоперацією і звільняти територію від рашиZтів цілком легально. Благо кацапляндія прецедент уже створила, нехай у свєму ж гівні і плещиться.
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27.03.2022 12:19 Ответить
Ну що руцкагаварящіє ви ще досі будете розмовляти на руцкам язігє?
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27.03.2022 12:21 Ответить
Давайте-давайте, чутки ходять, шо бомбаська вата ох...Їває від цін і санкцій, змітає цукор, гречку і прокладки, знає, шо ви там дознищуєте, шо не встигли, і вже шлють вас йти за рускім корабльом.
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27.03.2022 12:21 Ответить
а чо ми сидимо? давайте проведемо референдум про входження рашки в Монголію
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27.03.2022 12:26 Ответить
Они хотят напугать Украину и Запад применением ЯО в случае ударов по непризнанным "территориям россии" в Донецкой, Луганской областях и АР Крым.
Именно потому меня так бесит их риторика на тему "надо избегать эскалации", которая позволяет паРаше шугать наших партнёров "пальцем на красной кнопке".
Тут надежда лишь на одно - что с кацапов не снимут ни одну санкцию, пока они не выведут войска хотя бы за границы 23.02.2022 и не возместят весь нанесенный ими ущерб инфраструктуре и гражданам Украины.
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27.03.2022 12:29 Ответить
Плевать они хотели на эти санкции. Их эффект наступает постепенно и долго по времени. Многие страны по 20-30 лет под санкциями и все нормально у них. Отсутствие французских прокладок в магазине никак не остановит уйла.
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27.03.2022 12:42 Ответить
Чувак, это уже совсем не тот случай. ***** зарвался со всем цивилизованным миром. На его счету многие тысяч жизней. Ему п..здец как и кацапстану. И это бесповоротно
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27.03.2022 12:51 Ответить
Як це його ще не мобілізували
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27.03.2022 12:35 Ответить
Тупой и еще тупее
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27.03.2022 12:38 Ответить
До жопы хоть десять референдумов лугандонов. Вообще важно не то, что ты думаешь о себе, а то что думают ВСЕ вокруг о тебе. То есть не важно , что лугандонское быдло думает о себе.
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27.03.2022 12:45 Ответить
проведите лучше конкурс кто лучше засадит под хвост *****.только ***** должен лично принимать участие.
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27.03.2022 12:46 Ответить
Да пофіг вже.
ОРДЛО та Крим будуть повернуті Україні силою згідно с міжнародним правом.

І насрати тепер на роісю та її вилупків на окупованих територіях.
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27.03.2022 12:47 Ответить
https://ngs.ru/text/politics/2022/03/27/70535303/comments/
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27.03.2022 13:07 Ответить
ОРЛО нет такой страны чтоб просила про независимость и присоеденения к кому то
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27.03.2022 13:11 Ответить
і нема в нас таких "рехверендурнів", щоб їм це вдалося, і ніде в світі нема, частинам нашої країни неможливо відділятися на свій розсуд навіть через референдуми, таких "референдумів" не існує
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27.03.2022 19:05 Ответить
можно подумать там много Украинцев осталось (в границах ОРдиЛО), что б эту профанацию сорвали(((( как кремль скажет а не "они решили", лишенцы блин.

а московия уже от санкций не отмоется!! даже когда последнюю боеголовку за буряки отдадут, еще будет полная Кукарямба!!
дерашизация и де-милитаризация полная - даже на охотничий лук полная регистрация с лицензированием!!!
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27.03.2022 13:31 Ответить
якщо тим домбанедоказнахто треба до рашистів приєднатися - доріжка скатертиною усім, забирайтеся, нам - звільняйте нашу землю в міжнародно признаних кордонах якнайшвидше
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27.03.2022 18:44 Ответить
У нас на лук ты вообще разрешения не получишь, т к не предусмотрено законодательством.
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27.03.2022 19:57 Ответить
У ********** потрібно забрати все що вони окупували. Крапка.
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27.03.2022 13:55 Ответить
Cekavo do kudovo krutitj koleso istoriji? Smolensk, Tverj NAŠ?
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27.03.2022 14:25 Ответить
1991 рік - міжнародно визнані кордони після розпаду СРСР.
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27.03.2022 20:51 Ответить
ОЦЯ НАВОЛОЧ П'Є КРОВ НАШИХ ДІТЕЙ!
СТРАЖДАННЯ УКРАЇНИ НІКОЛИ НЕ ЗАБУДЕТЬСЯ! ВИ В АДУ З СВОЇМ ОРДЛОМ!

СВІТЛО ПЕРЕМОЖЕ!
СЛАВА УКРАЇНІ!
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27.03.2022 18:55 Ответить
Хитрый ход.
Присоединят к мордору. Отвалят от Киева, стянут все войска в лугандон, объявят по голубом глазу что победили. Народонаселению расскажут, что Украина напала на Мордор. Под это дело объявят мобилизацию.
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27.03.2022 20:53 Ответить
хоть каждый день референдум,нам наср..ь,нож в спину всегда готов
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27.03.2022 20:58 Ответить
Ч
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28.03.2022 00:28 Ответить
Та вдавіться вже тим ордлом, там все рівно людей нема, одна тварь кацапська, за винятком 50 осіб
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28.03.2022 00:49 Ответить
Та вдавіться вже тим ордлом, там все рівно людей нема, одна тварь кацапська, за винятком 50 осіб
показать весь комментарий
28.03.2022 00:49 Ответить
Та вдавіться вже тим ордлом, там все рівно людей нема, одна тварь кацапська, за винятком 50 осіб
показать весь комментарий
28.03.2022 00:49 Ответить
Та вдавіться вже тим ордлом, там все рівно людей нема, одна тварь кацапська, за винятком 50 осіб
показать весь комментарий
28.03.2022 00:50 Ответить
Та вдавіться вже тим ордлом, там все рівно людей нема, одна тварь кацапська, за винятком 50 осіб
показать весь комментарий
28.03.2022 00:50 Ответить
Та вдавіться вже тим ордлом, там все рівно людей нема, одна тварь кацапська, за винятком 50 осіб
показать весь комментарий
28.03.2022 00:50 Ответить
Та вдавіться вже тим ордлом, там все рівно людей нема, одна тварь кацапська, за винятком 50 осіб
показать весь комментарий
28.03.2022 00:50 Ответить
Та вдавіться вже тим ордлом, там все рівно людей нема, одна тварь кацапська, за винятком 50 осіб
показать весь комментарий
28.03.2022 00:50 Ответить
Та вдавіться вже тим ордлом, там все рівно людей нема, одна тварь кацапська, за винятком 50 осіб
показать весь комментарий
28.03.2022 00:50 Ответить
Та вдавіться вже тим ордлом, там все рівно людей нема, одна тварь кацапська, за винятком 50 осіб
показать весь комментарий
28.03.2022 00:50 Ответить
Та вдавіться вже тим ордлом, там все рівно людей нема, одна тварь кацапська, за винятком 50 осіб
показать весь комментарий
28.03.2022 00:50 Ответить
Та вдавіться вже тим ордлом, там все рівно людей нема, одна тварь кацапська, за винятком 50 осіб
показать весь комментарий
28.03.2022 00:50 Ответить
Та вдавіться вже тим ордлом, там все рівно людей нема, одна тварь кацапська, за винятком 50 осіб
показать весь комментарий
28.03.2022 00:52 Ответить
Та вдавіться вже тим ордлом, там все рівно людей нема, одна тварь кацапська, за винятком 50 осіб
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28.03.2022 00:52 Ответить
Маразм крепчав
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28.03.2022 10:12 Ответить
Маразм крепчав
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28.03.2022 10:12 Ответить
Маразм крепчав
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28.03.2022 10:12 Ответить
Маразм крепчав
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28.03.2022 10:12 Ответить
Маразм крепчав
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28.03.2022 10:13 Ответить
Маразм крепчав
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28.03.2022 10:13 Ответить
Маразм крепчав
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28.03.2022 10:13 Ответить
Маразм крепчав
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28.03.2022 10:13 Ответить
Маразм крепчав
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28.03.2022 10:13 Ответить
Маразм крепчав
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28.03.2022 10:13 Ответить
Маразм крепчав
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28.03.2022 10:13 Ответить
Маразм крепчав
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28.03.2022 10:13 Ответить
убогие дятлы.
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28.03.2022 10:14 Ответить
Маразм
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28.03.2022 10:15 Ответить
Донецьк і Луганськ це Україна, сєпарів від туда вигоним обовязково.
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28.03.2022 10:20 Ответить
убогие черти
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28.03.2022 10:25 Ответить
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