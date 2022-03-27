Оккупанты готовят "референдум" в ОРЛО о вхождении в РФ

Оккупационные власти Луганщины намерены провести "референдум" о присоединении к России.

Об этом заявил глава тамошней оккупационной администрации Леонид Пасечник, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на оппозиционное российское издание "Медуза".

"Я думаю, что в ближайшее время на территории республики будет проведен референдум, на котором народ реализует свое абсолютное конституционное право и выскажет свое мнение по поводу вступления в РФ. Я почему-то уверен, что это именно так и будет", - сказал он.

Напомним, 21 февраля президент РФ Владимир Путин признал "независимость" "ЛНР" и "ДНР". 22 февраля Госдума РФ и Совет Федерации РФ ратифицировали "договоры о дружбе и сотрудничестве" с оккупированными частями Донбасса, а также разрешили применить там российские войска.

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