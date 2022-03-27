Оккупанты готовят "референдум" в ОРЛО о вхождении в РФ
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Оккупационные власти Луганщины намерены провести "референдум" о присоединении к России.
Об этом заявил глава тамошней оккупационной администрации Леонид Пасечник, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на оппозиционное российское издание "Медуза".
"Я думаю, что в ближайшее время на территории республики будет проведен референдум, на котором народ реализует свое абсолютное конституционное право и выскажет свое мнение по поводу вступления в РФ. Я почему-то уверен, что это именно так и будет", - сказал он.
Напомним, 21 февраля президент РФ Владимир Путин признал "независимость" "ЛНР" и "ДНР". 22 февраля Госдума РФ и Совет Федерации РФ ратифицировали "договоры о дружбе и сотрудничестве" с оккупированными частями Донбасса, а также разрешили применить там российские войска.
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Если бы я был президентом США, то решил бы вопрос безопасности Украины очень просто: раз "гарантам" слабо взять на себя ответственность, то надо вернуть Украине ядерные боеголовки вместе с ракетами (поделился бы стратегическим ЯО, и пусть в кремле ****.т и сядут на жопу)!
Думаю тактичного достатньо було б
Ну, це така справа що тут важливо встигнути, бо на растові через місяць цей референдум може і не проканать.
Не могли навіть свою маячню синхронізувати?
Именно потому меня так бесит их риторика на тему "надо избегать эскалации", которая позволяет паРаше шугать наших партнёров "пальцем на красной кнопке".
Тут надежда лишь на одно - что с кацапов не снимут ни одну санкцию, пока они не выведут войска хотя бы за границы 23.02.2022 и не возместят весь нанесенный ими ущерб инфраструктуре и гражданам Украины.
ОРДЛО та Крим будуть повернуті Україні силою згідно с міжнародним правом.
І насрати тепер на роісю та її вилупків на окупованих територіях.
а московия уже от санкций не отмоется!! даже когда последнюю боеголовку за буряки отдадут, еще будет полная Кукарямба!!
дерашизация и де-милитаризация полная - даже на охотничий лук полная регистрация с лицензированием!!!
СТРАЖДАННЯ УКРАЇНИ НІКОЛИ НЕ ЗАБУДЕТЬСЯ! ВИ В АДУ З СВОЇМ ОРДЛОМ!
СВІТЛО ПЕРЕМОЖЕ!
СЛАВА УКРАЇНІ!
Присоединят к мордору. Отвалят от Киева, стянут все войска в лугандон, объявят по голубом глазу что победили. Народонаселению расскажут, что Украина напала на Мордор. Под это дело объявят мобилизацию.