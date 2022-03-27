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Окупанти готують "референдум" в ОРЛО про входження до РФ

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

лнр

Окупаційна влада Луганщини має намір провести "референдум" про приєднання до Росії.

Про це заявив голова тамтшеньої окупаційної адміністрації Леонід Пасічник, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на опозиційне російське видання "Медуза".

"Я думаю, що найближчим часом на території республіки буде проведено референдум, на якому народ реалізує своє абсолютне конституційне право та висловить свою думку щодо вступу до РФ. Я чомусь певен, що це саме так і буде", - сказав він.

Нагадаємо, 21 лютого президент РФ Володимир Путін визнав "незалежність" ОРЛО та ОРДО. 22 лютого Держдума РФ та Рада Федерації РФ ратифікували "договори про дружбу й співробітництво" з окупованими частинами Донбасу, а також дозволили застосувати там російські війська.

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Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+82
Насрати, ніякого лугандону чи кримського округу не існує, є окупована територія України, хто не звалить добровільно буде удобрювати землю.
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27.03.2022 11:57
+50
Як з 26 березня 2022 року вже не істує ніякого нагірного карабаху.
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27.03.2022 12:01
+38
Не встигнуть.
Коротко
Мордор та ***** повинен бути знищений. Крапка.
..
Слава нації
Слава ЗСУ
Смерть
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27.03.2022 11:57
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Kalbi apie Medvedevą?
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27.03.2022 16:49 Відповісти
Поэтому предлагаю пока формально не присоединили раскуарить Донецк до основания. Мы же по разъяснения роспрессы его 8 лет разбивали. Так надо подтвердить. В любом случае, даже если это реально будет в будущем мирная Украина, это место на века загажено вонючим духом и не годно для проживания свободных людей.
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27.03.2022 12:15 Відповісти
С превеликим удовольствием. Только силенок поднакопим малеха и ********* от души. Успеть бы.
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27.03.2022 12:28 Відповісти
https://vm.tiktok.com/ZMLuEMkua/
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27.03.2022 12:08 Відповісти
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27.03.2022 12:08 Відповісти
Хотят легитимизировать применение ЯО, тут с этим все понятно.
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27.03.2022 12:10 Відповісти
З них пре суцільна брехня. Однією брехнею меньше, однією більше - вже не суть.
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27.03.2022 13:27 Відповісти
Ця інформація взята з ресурсу кацапів і не є надійним, інформація пройшла через низку інформаторів, ресурс не має навиків і ресурсів для комунікації. До речі а є для цього гроші і навіщо новини з жовтої преси
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27.03.2022 12:11 Відповісти
от власне...жовта преса...
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27.03.2022 12:18 Відповісти
И как дуганчанам это поможет? Сдохнуть вне очереди?
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27.03.2022 12:11 Відповісти
У дуганчан льготы
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27.03.2022 12:12 Відповісти
Помои к помоям, как это скрепно
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27.03.2022 12:11 Відповісти
Им этот референдум нужен, чтоб нагло заявить, что "НА НИХ НАПАЛИ" и теперь можно применять ядерное оружие (чистая формальность, но ***** любит такие формальности)!
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27.03.2022 12:12 Відповісти
у сумасшедшего ******** судороги
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27.03.2022 12:14 Відповісти
Тому потрібно домовлятися про удар у відповідь за Будапештським меморандумом, інакше буде створений прецедент можливості безкарного застосування ядерної зброї ядерними країнами проти неядерних країн.
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27.03.2022 16:59 Відповісти
Про Будапештскую туалетную бумагу лучше не вспоминать, потому что проблема не в ней, а в БАРЫЖНОСТИ и ТРУСОСТИ западных политиков, а также МЕЩАНСТВЕ их избирателей!
Если бы я был президентом США, то решил бы вопрос безопасности Украины очень просто: раз "гарантам" слабо взять на себя ответственность, то надо вернуть Украине ядерные боеголовки вместе с ракетами (поделился бы стратегическим ЯО, и пусть в кремле ****.т и сядут на жопу)!
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27.03.2022 17:13 Відповісти
А шахти, персонал де взяти?
Думаю тактичного достатньо було б
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27.03.2022 17:52 Відповісти
на мобильных платформах (ракеты средней и меньшей дальности), ну тактического несколько десяток бомб и боеголовок тоже не помешает
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27.03.2022 17:58 Відповісти
Все верно только не ядерные боеголовки надо возвращать , а перед нападением надо было организовать украино-американские учения , ввести войска , корабли подогнать к украинским портам. Куйло бы не сунулся а если бы стал угрожать в ответ заявить что ядерные стратегические силы США находятся в боевой готовности и будут использованы в случае нападения на армию США. вопрос закрылся бы сам собой.
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27.03.2022 23:43 Відповісти
Шо? Апять?)))
Ну, це така справа що тут важливо встигнути, бо на растові через місяць цей референдум може і не проканать.
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27.03.2022 12:12 Відповісти
Та до сраки эти референдумы, а вот китайцам не пора ли подумать о референдуме на сибире и дальнем востоке! Японцам о принадлежности островов и пора уже вернуть Кенигсберг(калининград) истинным владельцам, а Карелию вернуть Финляндии!!!!!!
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27.03.2022 12:14 Відповісти
Тобто кацапстан визнав їм "независимость", а ці вже її не хочуть та лізуть в саму па рашу?

Не могли навіть свою маячню синхронізувати?
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27.03.2022 12:14 Відповісти
Из гавна в гавно.
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27.03.2022 12:15 Відповісти
***** перед 9 мая хочет сделать красивую мину при плохой игре чтобы удержаться у власти. Типо мы и не думали захватывать всю Украину а только пробивали коридор на крым и захватили весь дамбас. А потом будет давить на Запад мол снимите с меня часть санкций и я не пойду дальше на Украину. Нивкоем случае нельзя допустить ему ето сделать. Нужно мокать ***** в говно, не давая ему высунуться, пока оно в нем не утонет. Иначе дальше будет только хуже.
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27.03.2022 12:16 Відповісти
Ну, так ЗСУ можна потім процес визволення лугандонії сміливо назвати спецоперацією і звільняти територію від рашиZтів цілком легально. Благо кацапляндія прецедент уже створила, нехай у свєму ж гівні і плещиться.
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27.03.2022 12:19 Відповісти
Ну що руцкагаварящіє ви ще досі будете розмовляти на руцкам язігє?
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27.03.2022 12:21 Відповісти
Давайте-давайте, чутки ходять, шо бомбаська вата ох...Їває від цін і санкцій, змітає цукор, гречку і прокладки, знає, шо ви там дознищуєте, шо не встигли, і вже шлють вас йти за рускім корабльом.
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27.03.2022 12:21 Відповісти
а чо ми сидимо? давайте проведемо референдум про входження рашки в Монголію
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27.03.2022 12:26 Відповісти
Они хотят напугать Украину и Запад применением ЯО в случае ударов по непризнанным "территориям россии" в Донецкой, Луганской областях и АР Крым.
Именно потому меня так бесит их риторика на тему "надо избегать эскалации", которая позволяет паРаше шугать наших партнёров "пальцем на красной кнопке".
Тут надежда лишь на одно - что с кацапов не снимут ни одну санкцию, пока они не выведут войска хотя бы за границы 23.02.2022 и не возместят весь нанесенный ими ущерб инфраструктуре и гражданам Украины.
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27.03.2022 12:29 Відповісти
Плевать они хотели на эти санкции. Их эффект наступает постепенно и долго по времени. Многие страны по 20-30 лет под санкциями и все нормально у них. Отсутствие французских прокладок в магазине никак не остановит уйла.
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27.03.2022 12:42 Відповісти
Чувак, это уже совсем не тот случай. ***** зарвался со всем цивилизованным миром. На его счету многие тысяч жизней. Ему п..здец как и кацапстану. И это бесповоротно
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27.03.2022 12:51 Відповісти
Як це його ще не мобілізували
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27.03.2022 12:35 Відповісти
Тупой и еще тупее
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27.03.2022 12:38 Відповісти
До жопы хоть десять референдумов лугандонов. Вообще важно не то, что ты думаешь о себе, а то что думают ВСЕ вокруг о тебе. То есть не важно , что лугандонское быдло думает о себе.
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27.03.2022 12:45 Відповісти
проведите лучше конкурс кто лучше засадит под хвост *****.только ***** должен лично принимать участие.
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27.03.2022 12:46 Відповісти
Да пофіг вже.
ОРДЛО та Крим будуть повернуті Україні силою згідно с міжнародним правом.

І насрати тепер на роісю та її вилупків на окупованих територіях.
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27.03.2022 12:47 Відповісти
https://ngs.ru/text/politics/2022/03/27/70535303/comments/
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27.03.2022 13:07 Відповісти
ОРЛО нет такой страны чтоб просила про независимость и присоеденения к кому то
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27.03.2022 13:11 Відповісти
і нема в нас таких "рехверендурнів", щоб їм це вдалося, і ніде в світі нема, частинам нашої країни неможливо відділятися на свій розсуд навіть через референдуми, таких "референдумів" не існує
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27.03.2022 19:05 Відповісти
можно подумать там много Украинцев осталось (в границах ОРдиЛО), что б эту профанацию сорвали(((( как кремль скажет а не "они решили", лишенцы блин.

а московия уже от санкций не отмоется!! даже когда последнюю боеголовку за буряки отдадут, еще будет полная Кукарямба!!
дерашизация и де-милитаризация полная - даже на охотничий лук полная регистрация с лицензированием!!!
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27.03.2022 13:31 Відповісти
якщо тим домбанедоказнахто треба до рашистів приєднатися - доріжка скатертиною усім, забирайтеся, нам - звільняйте нашу землю в міжнародно признаних кордонах якнайшвидше
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27.03.2022 18:44 Відповісти
У нас на лук ты вообще разрешения не получишь, т к не предусмотрено законодательством.
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27.03.2022 19:57 Відповісти
У ********** потрібно забрати все що вони окупували. Крапка.
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27.03.2022 13:55 Відповісти
Cekavo do kudovo krutitj koleso istoriji? Smolensk, Tverj NAŠ?
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27.03.2022 14:25 Відповісти
1991 рік - міжнародно визнані кордони після розпаду СРСР.
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27.03.2022 20:51 Відповісти
ОЦЯ НАВОЛОЧ П'Є КРОВ НАШИХ ДІТЕЙ!
СТРАЖДАННЯ УКРАЇНИ НІКОЛИ НЕ ЗАБУДЕТЬСЯ! ВИ В АДУ З СВОЇМ ОРДЛОМ!

СВІТЛО ПЕРЕМОЖЕ!
СЛАВА УКРАЇНІ!
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27.03.2022 18:55 Відповісти
Хитрый ход.
Присоединят к мордору. Отвалят от Киева, стянут все войска в лугандон, объявят по голубом глазу что победили. Народонаселению расскажут, что Украина напала на Мордор. Под это дело объявят мобилизацию.
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27.03.2022 20:53 Відповісти
хоть каждый день референдум,нам наср..ь,нож в спину всегда готов
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27.03.2022 20:58 Відповісти
Ч
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28.03.2022 00:28 Відповісти
Та вдавіться вже тим ордлом, там все рівно людей нема, одна тварь кацапська, за винятком 50 осіб
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28.03.2022 00:49 Відповісти
Та вдавіться вже тим ордлом, там все рівно людей нема, одна тварь кацапська, за винятком 50 осіб
показати весь коментар
28.03.2022 00:49 Відповісти
Та вдавіться вже тим ордлом, там все рівно людей нема, одна тварь кацапська, за винятком 50 осіб
показати весь коментар
28.03.2022 00:49 Відповісти
Та вдавіться вже тим ордлом, там все рівно людей нема, одна тварь кацапська, за винятком 50 осіб
показати весь коментар
28.03.2022 00:50 Відповісти
Та вдавіться вже тим ордлом, там все рівно людей нема, одна тварь кацапська, за винятком 50 осіб
показати весь коментар
28.03.2022 00:50 Відповісти
Та вдавіться вже тим ордлом, там все рівно людей нема, одна тварь кацапська, за винятком 50 осіб
показати весь коментар
28.03.2022 00:50 Відповісти
Та вдавіться вже тим ордлом, там все рівно людей нема, одна тварь кацапська, за винятком 50 осіб
показати весь коментар
28.03.2022 00:50 Відповісти
Та вдавіться вже тим ордлом, там все рівно людей нема, одна тварь кацапська, за винятком 50 осіб
показати весь коментар
28.03.2022 00:50 Відповісти
Та вдавіться вже тим ордлом, там все рівно людей нема, одна тварь кацапська, за винятком 50 осіб
показати весь коментар
28.03.2022 00:50 Відповісти
Та вдавіться вже тим ордлом, там все рівно людей нема, одна тварь кацапська, за винятком 50 осіб
показати весь коментар
28.03.2022 00:50 Відповісти
Та вдавіться вже тим ордлом, там все рівно людей нема, одна тварь кацапська, за винятком 50 осіб
показати весь коментар
28.03.2022 00:50 Відповісти
Та вдавіться вже тим ордлом, там все рівно людей нема, одна тварь кацапська, за винятком 50 осіб
показати весь коментар
28.03.2022 00:50 Відповісти
Та вдавіться вже тим ордлом, там все рівно людей нема, одна тварь кацапська, за винятком 50 осіб
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28.03.2022 00:52 Відповісти
Та вдавіться вже тим ордлом, там все рівно людей нема, одна тварь кацапська, за винятком 50 осіб
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28.03.2022 00:52 Відповісти
Маразм крепчав
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28.03.2022 10:12 Відповісти
Маразм крепчав
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28.03.2022 10:12 Відповісти
Маразм крепчав
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28.03.2022 10:12 Відповісти
Маразм крепчав
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28.03.2022 10:12 Відповісти
Маразм крепчав
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28.03.2022 10:13 Відповісти
Маразм крепчав
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28.03.2022 10:13 Відповісти
Маразм крепчав
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28.03.2022 10:13 Відповісти
Маразм крепчав
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28.03.2022 10:13 Відповісти
Маразм крепчав
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28.03.2022 10:13 Відповісти
Маразм крепчав
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28.03.2022 10:13 Відповісти
Маразм крепчав
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28.03.2022 10:13 Відповісти
Маразм крепчав
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28.03.2022 10:13 Відповісти
убогие дятлы.
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28.03.2022 10:14 Відповісти
Маразм
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28.03.2022 10:15 Відповісти
Донецьк і Луганськ це Україна, сєпарів від туда вигоним обовязково.
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28.03.2022 10:20 Відповісти
убогие черти
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28.03.2022 10:25 Відповісти
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