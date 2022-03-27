Окупанти готують "референдум" в ОРЛО про входження до РФ
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Окупаційна влада Луганщини має намір провести "референдум" про приєднання до Росії.
Про це заявив голова тамтшеньої окупаційної адміністрації Леонід Пасічник, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на опозиційне російське видання "Медуза".
"Я думаю, що найближчим часом на території республіки буде проведено референдум, на якому народ реалізує своє абсолютне конституційне право та висловить свою думку щодо вступу до РФ. Я чомусь певен, що це саме так і буде", - сказав він.
Нагадаємо, 21 лютого президент РФ Володимир Путін визнав "незалежність" ОРЛО та ОРДО. 22 лютого Держдума РФ та Рада Федерації РФ ратифікували "договори про дружбу й співробітництво" з окупованими частинами Донбасу, а також дозволили застосувати там російські війська.
Будь ласка, зачекайте...
Если бы я был президентом США, то решил бы вопрос безопасности Украины очень просто: раз "гарантам" слабо взять на себя ответственность, то надо вернуть Украине ядерные боеголовки вместе с ракетами (поделился бы стратегическим ЯО, и пусть в кремле ****.т и сядут на жопу)!
Думаю тактичного достатньо було б
Ну, це така справа що тут важливо встигнути, бо на растові через місяць цей референдум може і не проканать.
Не могли навіть свою маячню синхронізувати?
Именно потому меня так бесит их риторика на тему "надо избегать эскалации", которая позволяет паРаше шугать наших партнёров "пальцем на красной кнопке".
Тут надежда лишь на одно - что с кацапов не снимут ни одну санкцию, пока они не выведут войска хотя бы за границы 23.02.2022 и не возместят весь нанесенный ими ущерб инфраструктуре и гражданам Украины.
ОРДЛО та Крим будуть повернуті Україні силою згідно с міжнародним правом.
І насрати тепер на роісю та її вилупків на окупованих територіях.
а московия уже от санкций не отмоется!! даже когда последнюю боеголовку за буряки отдадут, еще будет полная Кукарямба!!
дерашизация и де-милитаризация полная - даже на охотничий лук полная регистрация с лицензированием!!!
СТРАЖДАННЯ УКРАЇНИ НІКОЛИ НЕ ЗАБУДЕТЬСЯ! ВИ В АДУ З СВОЇМ ОРДЛОМ!
СВІТЛО ПЕРЕМОЖЕ!
СЛАВА УКРАЇНІ!
Присоединят к мордору. Отвалят от Киева, стянут все войска в лугандон, объявят по голубом глазу что победили. Народонаселению расскажут, что Украина напала на Мордор. Под это дело объявят мобилизацию.