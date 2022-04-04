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Росія грубо порушує Женевську конвенцію про поводження з військовополоненими, - Денісова

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

полон,обмін

Українські військові, звільнені з полону російських окупантів, підтвердили факти порушення РФ Женевської конвенції про поводження з військовополоненими.

Про це повідомила уповноважений Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова, інформує Цензор.НЕТ.

Денісова наголосила, що українські військовослужбовці розповіли про негуманне поводження з ними у полоні. "Їх тримали в полі, в ямі, в гаражі. Періодично виводили по одному: били прикладами, стріляли біля вуха, залякували. Хлопців із острова Зміїний, яких на буксирі доставили до Севастополя, місцеві репортери почали використовувати для пропаганди, розповідаючи про гуманну російську владу, яка організувала доставку полонених додому", - розповіла омбудсмен.

За її словами, військовополонених вивезли у невідомому напрямку та поселили у наметовому містечку за температури повітря мінус 20 градусів, внаслідок чого у багатьох українських військових обмороження кінцівок. "До них ставилися як до ув'язнених, морально тиснули, а під час прогулянок у дворику спускали собаку", - додала Денісова.

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Омбудсмен наголосила, що такі дії з боку Росії є порушенням статті 13 Женевської конвенції про поводження з військовополоненими, в якій наголошується на гуманному поводженні з військовополоненими.

Автор: Володимир Янченко
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Топ коментарі
+20
она давно вышла из конвенций и ничего не соблюдает
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04.04.2022 15:58
+10
А шо брехливі кацапські вбивці не порушили???
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04.04.2022 16:00
+10
а мы должны (на самом деле нет, если не делать фотки и видео, просто уничтожать русню на корню)
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04.04.2022 16:03
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04.04.2022 15:57 Відповісти
она давно вышла из конвенций и ничего не соблюдает
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04.04.2022 15:58 Відповісти
а мы должны (на самом деле нет, если не делать фотки и видео, просто уничтожать русню на корню)
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04.04.2022 16:03 Відповісти
Я уже сотню кометов настрочил за пару лет об этом! РФ ушла из женевской конвенции в 2019году, Путин сам это подписал. А зЭ команда тупит на эту тему----и блогериы ни один это не озвучивал!!!!
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04.04.2022 16:09 Відповісти
Кровавьій cccр не подписьівал Женевскую Конвенцию. И рф тоже. Более того рф никогда не бьіла членом ООН - они просто заявили, что они заняли кресло мертвого ссср, но за єто никто никогда в ООН не голосовал.
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04.04.2022 16:20 Відповісти
А шо брехливі кацапські вбивці не порушили???
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04.04.2022 16:00 Відповісти
Ну да а мы им чистую одежду чаёк булочки и телефон мамке позвонить.
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04.04.2022 16:03 Відповісти
Ужасам которые творят здесь русские мрази нет границ. Мы вас всех расстреливаем здесь ради вашей безопасности - Думаю что Буча, Ирпень, Гостомель это еще не все зверства которые нам придется еще фиксировать - тут фактически в каждом населенном пункте расстреливали мирных сотнями.
https://www.youtube.com/watch?v=Pyc4cpnV_iw
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04.04.2022 16:04 Відповісти
полонених орків на обмін віддавати тільки сліпими та без кінцівок. Але живими
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04.04.2022 16:04 Відповісти
Питання в іншому - "Що ще не порущила ця клоака під назвою Расєя"?
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04.04.2022 16:06 Відповісти
Рфия в 2019году вышла из женевской конвенции! Сколько можно тупить на эту тему зЭкоманде?
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04.04.2022 16:07 Відповісти
легче сказать, чего она не нарушает..., но попробуй это найди...
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04.04.2022 16:07 Відповісти
Мені на місці військових було б образливо, уявіть собі тебе там б'ють, залякують, а їхніх підарасів тут чайком поять. Я би цих підарів розбирав на органи для наших людей.
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04.04.2022 16:09 Відповісти
РАШИЗМ = ПУТІНІЗМ =ФАШИЗМ....
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04.04.2022 16:12 Відповісти
А ми повинні Конвенцію виконувати... От тільки кацапів полонених в нас бути не повинно.
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04.04.2022 16:15 Відповісти
https://ria.ru/20220403/ukraina-1781469605.html

Українці ,познайомтесь ,це вже відкрита фашистська ідеологія
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04.04.2022 16:18 Відповісти
Расея не имеет право на существование!!! Кацапы должны быть стёрты с лица Земли !
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04.04.2022 17:22 Відповісти
 
 