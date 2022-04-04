Росія грубо порушує Женевську конвенцію про поводження з військовополоненими, - Денісова

Українські військові, звільнені з полону російських окупантів, підтвердили факти порушення РФ Женевської конвенції про поводження з військовополоненими.

Про це повідомила уповноважений Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова, інформує Цензор.НЕТ.

Денісова наголосила, що українські військовослужбовці розповіли про негуманне поводження з ними у полоні. "Їх тримали в полі, в ямі, в гаражі. Періодично виводили по одному: били прикладами, стріляли біля вуха, залякували. Хлопців із острова Зміїний, яких на буксирі доставили до Севастополя, місцеві репортери почали використовувати для пропаганди, розповідаючи про гуманну російську владу, яка організувала доставку полонених додому", - розповіла омбудсмен.

За її словами, військовополонених вивезли у невідомому напрямку та поселили у наметовому містечку за температури повітря мінус 20 градусів, внаслідок чого у багатьох українських військових обмороження кінцівок. "До них ставилися як до ув'язнених, морально тиснули, а під час прогулянок у дворику спускали собаку", - додала Денісова.

Читайте також: Полонених нацгвардійців з ЧАЕС окупанти морять голодом та не дають води, - "Енергоатом"

Омбудсмен наголосила, що такі дії з боку Росії є порушенням статті 13 Женевської конвенції про поводження з військовополоненими, в якій наголошується на гуманному поводженні з військовополоненими.