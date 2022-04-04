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Россия грубо нарушает Женевскую конвенцию об обращении с военнопленными, - Денисова

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

полон,обмін

Украинские военные, освобожденные из плена российских оккупантов, подтвердили факты нарушения РФ Женевской конвенции об обращении с военнопленными.

Об этом сообщила уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова, информирует Цензор.НЕТ.

Денисова отметила, что украинские военнослужащие рассказали о негуманном обращении с ними в плену. "Их держали в поле, в яме, в гараже. Периодически выводили по одному: били прикладами, стреляли у уха, запугивали. Ребят с острова Змеиный, которых на буксире доставили в Севастополь, местные репортеры начали использовать для пропаганды, рассказывая о гуманной российской власти, которая организовала доставку пленных домой", – рассказала омбудсмен.

По ее словам, военнопленных вывезли в неизвестном направлении и поселили в палаточном городке при температуре воздуха минус 20 градусов, в результате чего у многих украинских военных обморожение конечностей. "К ним относились как к заключенным, морально давили, а во время прогулок во дворике спускали собаку", – добавила Денисова.

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Омбудсмен подчеркнула, что такие действия со стороны России являются нарушением статьи 13 Женевской конвенции об обращении с военнопленными, в которой отмечается гуманное обращение с военнопленными.
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Топ комментарии
+20
она давно вышла из конвенций и ничего не соблюдает
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04.04.2022 15:58
+10
А шо брехливі кацапські вбивці не порушили???
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04.04.2022 16:00
+10
а мы должны (на самом деле нет, если не делать фотки и видео, просто уничтожать русню на корню)
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04.04.2022 16:03
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смерть ворогам!
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04.04.2022 15:57 Ответить
она давно вышла из конвенций и ничего не соблюдает
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04.04.2022 15:58 Ответить
а мы должны (на самом деле нет, если не делать фотки и видео, просто уничтожать русню на корню)
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04.04.2022 16:03 Ответить
Я уже сотню кометов настрочил за пару лет об этом! РФ ушла из женевской конвенции в 2019году, Путин сам это подписал. А зЭ команда тупит на эту тему----и блогериы ни один это не озвучивал!!!!
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04.04.2022 16:09 Ответить
Кровавьій cccр не подписьівал Женевскую Конвенцию. И рф тоже. Более того рф никогда не бьіла членом ООН - они просто заявили, что они заняли кресло мертвого ссср, но за єто никто никогда в ООН не голосовал.
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04.04.2022 16:20 Ответить
А шо брехливі кацапські вбивці не порушили???
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04.04.2022 16:00 Ответить
Ну да а мы им чистую одежду чаёк булочки и телефон мамке позвонить.
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04.04.2022 16:03 Ответить
Ужасам которые творят здесь русские мрази нет границ. Мы вас всех расстреливаем здесь ради вашей безопасности - Думаю что Буча, Ирпень, Гостомель это еще не все зверства которые нам придется еще фиксировать - тут фактически в каждом населенном пункте расстреливали мирных сотнями.
https://www.youtube.com/watch?v=Pyc4cpnV_iw
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04.04.2022 16:04 Ответить
полонених орків на обмін віддавати тільки сліпими та без кінцівок. Але живими
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04.04.2022 16:04 Ответить
Питання в іншому - "Що ще не порущила ця клоака під назвою Расєя"?
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04.04.2022 16:06 Ответить
Рфия в 2019году вышла из женевской конвенции! Сколько можно тупить на эту тему зЭкоманде?
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04.04.2022 16:07 Ответить
легче сказать, чего она не нарушает..., но попробуй это найди...
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04.04.2022 16:07 Ответить
Мені на місці військових було б образливо, уявіть собі тебе там б'ють, залякують, а їхніх підарасів тут чайком поять. Я би цих підарів розбирав на органи для наших людей.
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04.04.2022 16:09 Ответить
РАШИЗМ = ПУТІНІЗМ =ФАШИЗМ....
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04.04.2022 16:12 Ответить
А ми повинні Конвенцію виконувати... От тільки кацапів полонених в нас бути не повинно.
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04.04.2022 16:15 Ответить
https://ria.ru/20220403/ukraina-1781469605.html

Українці ,познайомтесь ,це вже відкрита фашистська ідеологія
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04.04.2022 16:18 Ответить
Расея не имеет право на существование!!! Кацапы должны быть стёрты с лица Земли !
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04.04.2022 17:22 Ответить
 
 