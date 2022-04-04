Россия грубо нарушает Женевскую конвенцию об обращении с военнопленными, - Денисова

Украинские военные, освобожденные из плена российских оккупантов, подтвердили факты нарушения РФ Женевской конвенции об обращении с военнопленными.

Об этом сообщила уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова, информирует Цензор.НЕТ.

Денисова отметила, что украинские военнослужащие рассказали о негуманном обращении с ними в плену. "Их держали в поле, в яме, в гараже. Периодически выводили по одному: били прикладами, стреляли у уха, запугивали. Ребят с острова Змеиный, которых на буксире доставили в Севастополь, местные репортеры начали использовать для пропаганды, рассказывая о гуманной российской власти, которая организовала доставку пленных домой", – рассказала омбудсмен.

По ее словам, военнопленных вывезли в неизвестном направлении и поселили в палаточном городке при температуре воздуха минус 20 градусов, в результате чего у многих украинских военных обморожение конечностей. "К ним относились как к заключенным, морально давили, а во время прогулок во дворике спускали собаку", – добавила Денисова.

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Омбудсмен подчеркнула, что такие действия со стороны России являются нарушением статьи 13 Женевской конвенции об обращении с военнопленными, в которой отмечается гуманное обращение с военнопленными.