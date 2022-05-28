ЗСУ ліквідували командира десантно-штурмового батальйону рашистів підполковника Досягаєва. ФОТО

Збройні сили України ліквідували командира десантно-штурмового батальйону 104 десантно-штурмового полку ЗС РФ підполковника Олександра Досягаєва.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Управління стратегічних комунікацій ЗСУ.

"Олександр став найкращим у номінації "Крилата піхота" на фестивалі "Армія Росії-2021", але при зустрічі з українськими воїнами йому це не допомогло", - йдеться у повідомленні.

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