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Новини Фото Війна
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Бійці 128-ї ОГШБр ліквідували офіцера російських окупаційних військ Трошина. ФОТО

Бійці 128-ї окремої гірсько-штурмової бригади ЗСУ ліквідували офіцера 291-го полку ЗС РФ.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу бригади.

Бійці 128-ї ОГШБр ліквідували офіцера російських окупаційних військ Трошина 01

Дані ліквідованого російського окупанта:

Трошин Игорь Сергеевич, 12 червня 1998 року народження, закінчив Московское высшее общее войсковое командное училище. 24 липня 2021 року, рівно за сім місяців до вторгнення Росії в Україну, отримав військове звання лейтенант. Служив командиром взводу військової частини 65384.

Бійці 128-ї ОГШБр ліквідували офіцера російських окупаційних військ Трошина 02

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Військова частина № 65384 – це 291-й гвардійський мотострілковий орденів Александра Невського та Суворова полк — тактичне формування Сухопутних війск РФ. Входить до складу 42-ї гвардійської мотострілкової дивізії Южного воєнного округу, пункт постійної дислокації — пос. Борзой (Чеченська республіка).

Автор: 

армія рф (17337) втрати (4395) 128 окрема гірсько-піхотна бригада (153)


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Топ коментарі
+25
Поїхав за пральною машинкою, а опинився в холодильнику.
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26.05.2022 22:40
+24
Як картинно прилягло! Мабуть втомилось трішки. Земля скловатою моZZковитам!
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26.05.2022 22:37
+22
Трошина потрощено
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26.05.2022 22:59
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Трошина потрощено
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26.05.2022 22:59 Відповісти
И долгих лет жизни. )
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28.05.2022 19:17 Відповісти
"и каждый второй - тоже герой,
он в рай попадет вслед за тобой..."

Высоцкий "Идут по Украине солдаты группы Центр"
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26.05.2022 22:35 Відповісти
какой то он усталый и грязный
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26.05.2022 22:36 Відповісти
Да походу не мылся давно))
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28.05.2022 19:18 Відповісти
Як картинно прилягло! Мабуть втомилось трішки. Земля скловатою моZZковитам!
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26.05.2022 22:37 Відповісти
Головокружение от успехов!
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26.05.2022 23:02 Відповісти
Прилёг отдохнуть. Полежит немного, потом на концерт.
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27.05.2022 01:35 Відповісти
Вольнов, для тебе є "робота" ! Дай жару його свиноматці !
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26.05.2022 22:38 Відповісти
Поїхав за пральною машинкою, а опинився в холодильнику.
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26.05.2022 22:40 Відповісти
Так отож... Как-та нєвдобна с етім кацапом палучілось...
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26.05.2022 22:50 Відповісти
чого? жарко вдівся. ватнік, вшивнік, штани ватяні, шузи на мєху молодого дєрмантіна. рєшив капітально охолонути. ))
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27.05.2022 18:43 Відповісти
Как сказал один орк по телефону в РФ:
"Нас было 450, а осталось 18, нахрена такая спецоперация"
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26.05.2022 22:40 Відповісти
Трошина "затрошили" В Украине)
Слава ЗСУ!!!
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26.05.2022 22:41 Відповісти
Примите мои искренние "И х@й с ним!"...
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26.05.2022 22:44 Відповісти
О, а ось і хороші кацапи під'їхали... Як давно я вас не бачив.
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26.05.2022 22:48 Відповісти
А чего это падло нашу траву примяло?
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26.05.2022 22:48 Відповісти
Дай отдохнуть ему, ещё на концерт ехать.
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27.05.2022 01:37 Відповісти
увидел траву влюбился и сдох, у них одни скрепные камни на земле
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27.05.2022 14:57 Відповісти
А хто йому роги зпиляв ?
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26.05.2022 22:56 Відповісти
Тільки дохлий москаль мені подобається
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26.05.2022 23:06 Відповісти
Optime olere occisum hostem. (Лучше всего пахнут вражьи кости) Слова римского императора Авла Вителлин
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26.05.2022 23:25 Відповісти
Борзой говорите? Ну ну
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26.05.2022 23:09 Відповісти
Ох і люблю я такі фотки!
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26.05.2022 23:18 Відповісти
Не кричи.Ти не один такий.
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26.05.2022 23:52 Відповісти
Який чудовий малюнок ,картина ,"пан наївся і приліг ,відпочити",вміють як шо хочуть,"панів "малювати
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26.05.2022 23:19 Відповісти
Не пан,а крєпосной холоп. Не наївся,а українці свинцем нагодували.А він напевно хотів щі!
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26.05.2022 23:54 Відповісти
Прийшов до нас , щоб здохнути , а міг би жити , тупий кацап !
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26.05.2022 23:21 Відповісти
а нащо йому жити, а так став хорошим хрюцке.
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27.05.2022 07:34 Відповісти
Зажмурили чучело козломордое!
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26.05.2022 23:30 Відповісти
ще й падло раша-фашистське траву витоптало.... чим корівок годувати?
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27.05.2022 00:14 Відповісти
Эффективного гниения!
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27.05.2022 04:16 Відповісти
Зверніть увагу яким "корявим" почерком заповнено посвідчення офіцера))!! З точки зору каліграфії це жах))..
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27.05.2022 08:19 Відповісти
Да и пох. Главное мамке радость))
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27.05.2022 11:36 Відповісти
зато был сер. геевич. ) ка дыркин может не только его маму, его мужа, но и его самого. любил. но странною любовью.
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27.05.2022 18:37 Відповісти
Наверное родители страшно радуются теперь же компенсацию получат. Каких только дебилов не нарожала так называемая «земля русская»!!!
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28.05.2022 00:06 Відповісти
Вони навіть тепер подякують нам! Бо мають документальне підтвердження його смерті А так би числився "пропавшим безвісти" і батьки-б компенсацію не отримали-б ....
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29.05.2022 06:52 Відповісти
Красивое, насцали ему в рот?
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28.05.2022 06:47 Відповісти
Надіюся - він одружиться не встиг? Тоді премія Дарвіна йому належатиме по праву!
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29.05.2022 06:50 Відповісти
Была б фамилия Трошев, можно было бы подумать что это родственник генерала Трошева, одного из руководителей второй чеченской.
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29.05.2022 18:16 Відповісти
 
 