Бійці 128-ї ОГШБр ліквідували офіцера російських окупаційних військ Трошина. ФОТО

Бійці 128-ї окремої гірсько-штурмової бригади ЗСУ ліквідували офіцера 291-го полку ЗС РФ.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу бригади.

Дані ліквідованого російського окупанта:

Трошин Игорь Сергеевич, 12 червня 1998 року народження, закінчив Московское высшее общее войсковое командное училище. 24 липня 2021 року, рівно за сім місяців до вторгнення Росії в Україну, отримав військове звання лейтенант. Служив командиром взводу військової частини 65384.

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Військова частина № 65384 – це 291-й гвардійський мотострілковий орденів Александра Невського та Суворова полк — тактичне формування Сухопутних війск РФ. Входить до складу 42-ї гвардійської мотострілкової дивізії Южного воєнного округу, пункт постійної дислокації — пос. Борзой (Чеченська республіка).