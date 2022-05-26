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Новости Фото Война
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Бойцы 128-й ОГШБр ликвидировали офицера российских оккупационных войск Трошина. ФОТО

Бойцы 128-й отдельной горно-штурмовой бригады ВСУ ликвидировали офицера 291 полка ВС РФ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу бригады.

Бойцы 128-й ОГШБр ликвидировали офицера российских оккупационных войск Трошина 01

Данные ликвидированного российского оккупанта:

Трошин Игорь Сергеевич, 12 июня 1998 года, окончил Московское высшее общее военное командное училище. 24 июля 2021 года, ровно за семь месяцев до вторжения России в Украину, получил воинское звание лейтенант. Служил командиром взвода воинской части 65384.

Бойцы 128-й ОГШБр ликвидировали офицера российских оккупационных войск Трошина 02

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Воинская часть №65384 – это 291-й гвардейский мотострелковый орденов Александра Невского и Суворова полк - тактическое формирование Сухопутных войск РФ. Входит в состав 42-й гвардейской мотострелковой дивизии Южного военного округа, пункт постоянной дислокации – пос. Борзой (Чеченская республика).

Автор: 

армия РФ (19188) потери (4381) 128 отдельная горно-пехотная бригада (155)


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Топ комментарии
+25
Поїхав за пральною машинкою, а опинився в холодильнику.
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26.05.2022 22:40
+24
Як картинно прилягло! Мабуть втомилось трішки. Земля скловатою моZZковитам!
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26.05.2022 22:37
+22
Трошина потрощено
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26.05.2022 22:59
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Трошина потрощено
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26.05.2022 22:59 Ответить
И долгих лет жизни. )
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28.05.2022 19:17 Ответить
"и каждый второй - тоже герой,
он в рай попадет вслед за тобой..."

Высоцкий "Идут по Украине солдаты группы Центр"
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26.05.2022 22:35 Ответить
какой то он усталый и грязный
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26.05.2022 22:36 Ответить
Да походу не мылся давно))
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28.05.2022 19:18 Ответить
Як картинно прилягло! Мабуть втомилось трішки. Земля скловатою моZZковитам!
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26.05.2022 22:37 Ответить
Головокружение от успехов!
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26.05.2022 23:02 Ответить
Прилёг отдохнуть. Полежит немного, потом на концерт.
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27.05.2022 01:35 Ответить
Вольнов, для тебе є "робота" ! Дай жару його свиноматці !
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26.05.2022 22:38 Ответить
Поїхав за пральною машинкою, а опинився в холодильнику.
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26.05.2022 22:40 Ответить
Так отож... Как-та нєвдобна с етім кацапом палучілось...
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26.05.2022 22:50 Ответить
чого? жарко вдівся. ватнік, вшивнік, штани ватяні, шузи на мєху молодого дєрмантіна. рєшив капітально охолонути. ))
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27.05.2022 18:43 Ответить
Как сказал один орк по телефону в РФ:
"Нас было 450, а осталось 18, нахрена такая спецоперация"
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26.05.2022 22:40 Ответить
Трошина "затрошили" В Украине)
Слава ЗСУ!!!
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26.05.2022 22:41 Ответить
Примите мои искренние "И х@й с ним!"...
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26.05.2022 22:44 Ответить
О, а ось і хороші кацапи під'їхали... Як давно я вас не бачив.
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26.05.2022 22:48 Ответить
А чего это падло нашу траву примяло?
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26.05.2022 22:48 Ответить
Дай отдохнуть ему, ещё на концерт ехать.
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27.05.2022 01:37 Ответить
увидел траву влюбился и сдох, у них одни скрепные камни на земле
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27.05.2022 14:57 Ответить
А хто йому роги зпиляв ?
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26.05.2022 22:56 Ответить
Тільки дохлий москаль мені подобається
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26.05.2022 23:06 Ответить
Optime olere occisum hostem. (Лучше всего пахнут вражьи кости) Слова римского императора Авла Вителлин
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26.05.2022 23:25 Ответить
Борзой говорите? Ну ну
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26.05.2022 23:09 Ответить
Ох і люблю я такі фотки!
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26.05.2022 23:18 Ответить
Не кричи.Ти не один такий.
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26.05.2022 23:52 Ответить
Який чудовий малюнок ,картина ,"пан наївся і приліг ,відпочити",вміють як шо хочуть,"панів "малювати
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26.05.2022 23:19 Ответить
Не пан,а крєпосной холоп. Не наївся,а українці свинцем нагодували.А він напевно хотів щі!
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26.05.2022 23:54 Ответить
Прийшов до нас , щоб здохнути , а міг би жити , тупий кацап !
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26.05.2022 23:21 Ответить
а нащо йому жити, а так став хорошим хрюцке.
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27.05.2022 07:34 Ответить
Зажмурили чучело козломордое!
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26.05.2022 23:30 Ответить
ще й падло раша-фашистське траву витоптало.... чим корівок годувати?
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27.05.2022 00:14 Ответить
Эффективного гниения!
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27.05.2022 04:16 Ответить
Зверніть увагу яким "корявим" почерком заповнено посвідчення офіцера))!! З точки зору каліграфії це жах))..
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27.05.2022 08:19 Ответить
Да и пох. Главное мамке радость))
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27.05.2022 11:36 Ответить
зато был сер. геевич. ) ка дыркин может не только его маму, его мужа, но и его самого. любил. но странною любовью.
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27.05.2022 18:37 Ответить
Наверное родители страшно радуются теперь же компенсацию получат. Каких только дебилов не нарожала так называемая «земля русская»!!!
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28.05.2022 00:06 Ответить
Вони навіть тепер подякують нам! Бо мають документальне підтвердження його смерті А так би числився "пропавшим безвісти" і батьки-б компенсацію не отримали-б ....
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29.05.2022 06:52 Ответить
Красивое, насцали ему в рот?
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28.05.2022 06:47 Ответить
Надіюся - він одружиться не встиг? Тоді премія Дарвіна йому належатиме по праву!
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29.05.2022 06:50 Ответить
Была б фамилия Трошев, можно было бы подумать что это родственник генерала Трошева, одного из руководителей второй чеченской.
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29.05.2022 18:16 Ответить
 
 