Бойцы 128-й ОГШБр ликвидировали офицера российских оккупационных войск Трошина. ФОТО

Бойцы 128-й отдельной горно-штурмовой бригады ВСУ ликвидировали офицера 291 полка ВС РФ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу бригады.

Данные ликвидированного российского оккупанта:

Трошин Игорь Сергеевич, 12 июня 1998 года, окончил Московское высшее общее военное командное училище. 24 июля 2021 года, ровно за семь месяцев до вторжения России в Украину, получил воинское звание лейтенант. Служил командиром взвода воинской части 65384.

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Воинская часть №65384 – это 291-й гвардейский мотострелковый орденов Александра Невского и Суворова полк - тактическое формирование Сухопутных войск РФ. Входит в состав 42-й гвардейской мотострелковой дивизии Южного военного округа, пункт постоянной дислокации – пос. Борзой (Чеченская республика).