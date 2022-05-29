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Цвинтар розстріляних автомобілів в Бучі. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні
Майже за місяць після звільнення Бучі на тамтешньому "кладовищі авто" залишаються розстріляні росіянами автомобілі та понівечена військова техніка окупантів.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
Спалені та розстріляні автівки перетворилися на брухт.
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показати весь коментар29.05.2022 17:18 Відповісти Мені подобається 3
Amber
показати весь коментар29.05.2022 18:09 Відповісти Мені подобається 1
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