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Цвинтар розстріляних автомобілів в Бучі. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні

Майже за місяць після звільнення Бучі на тамтешньому "кладовищі авто" залишаються розстріляні росіянами автомобілі та понівечена військова техніка окупантів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Спалені та розстріляні автівки перетворилися на брухт.

Також дивіться: За допомогою телефонів встановлено особи деяких окупантів, які перебували на Київщині, - ЗМІ. ВIДЕО

Цвинтар розстріляних автомобілів в Бучі 01
Цвинтар розстріляних автомобілів в Бучі 02
Цвинтар розстріляних автомобілів в Бучі 03
Цвинтар розстріляних автомобілів в Бучі 04
Цвинтар розстріляних автомобілів в Бучі 05
Цвинтар розстріляних автомобілів в Бучі 06
Цвинтар розстріляних автомобілів в Бучі 07
Цвинтар розстріляних автомобілів в Бучі 08
Цвинтар розстріляних автомобілів в Бучі 09
Цвинтар розстріляних автомобілів в Бучі 10
Цвинтар розстріляних автомобілів в Бучі 11
Цвинтар розстріляних автомобілів в Бучі 12
Цвинтар розстріляних автомобілів в Бучі 13
Цвинтар розстріляних автомобілів в Бучі 14

Автор: Ольга Лузан
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в'їзд в Ірпінь поруч з кладовищем, також дуже велике звалище спалених автівок, причому складене в кілька поверхів - вражає!!!
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29.05.2022 17:18 Відповісти
Ось так потрібно спаювати орків на нашій землі 😠
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29.05.2022 18:09 Відповісти
 
 