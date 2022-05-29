Цвинтар розстріляних автомобілів в Бучі. ФОТОрепортаж

Майже за місяць після звільнення Бучі на тамтешньому "кладовищі авто" залишаються розстріляні росіянами автомобілі та понівечена військова техніка окупантів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Спалені та розстріляні автівки перетворилися на брухт.

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