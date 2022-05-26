За допомогою телефонів встановлено особи деяких окупантів, які перебували на Київщині, - ЗМІ. ВIДЕО

Журналісти отримали додаткові докази перебування конкретних окупантів у населених пунктах Київщини. Насамперед військовослужбовців скандальної 64-ї бригади з Хабаровська, а також 37-ї та 5-ї бригад з Бурятії.

Про це йдеться в матеріалі "Слідства.Інфо", інформує Цензор.НЕТ.

Окрім телефонних номерів ЗМІ отримали адреси базових станцій мобільного зв’язку, поблизу яких здійснювалися дзвінки. Переважно навколо Києва: Бучанський район, а також деякі села на півночі Київщини. Також журналісти отримали деяку інформацію про власників цих мобільних номерів і взялися за ретельніший пошук.

Це дозволило встановити особи кількох десятків російських військових з точними днями та місцями перебування на Київщині.

Зокрема, з отриманого списку телефонних номерів журналісти верифікували понад десяток окупантів із 64-ї бригади, номери телефонів яких фіксувалися у захоплених протягом березня регіонах Київщини.

"64-а мотострілецька бригада з Хабаровського краю чи не найбільше "прославилася" серед окупаційних військ. Саме ця російська бригада відзначилася особливими звірствами в Бучі: російські окупанти закатували та розстріляли сотні мирних українців. ... Як свідчать проаналізовані журналістами списки, військовослужбовці цієї бригади впродовж березня перебували у таких населених пунктах: Макарів, Наливайківка, Червона Слобода, Колонщина, Бородянка, Шпитьки й Личанка", - зазначає видання.

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