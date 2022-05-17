Командири "Бучанських катів": ЗМІ встановили, хто з офіцерів РФ відповідальний за геноцид на Київщині. ВIДЕО

Вдалося ідентифікувати частину командирів 64-ї мотострілецької бригади з Хабаровська. Цей підрозділ відзначився особливими звірствами під час окупації Бучі, де були жорстоко розстріляні сотні мирних жителів, багато з яких закатували до смерті.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Слідство.Інфо.

Після втечі з-під Києва частина хабаровської бригади перемістилася на Харківщину, де згодом була частково знищена Збройними силами України. А ще частина підрозділу, судячи з роликів російської пропаганди, повернулася до Хабаровська, аби взяти участь у параді до 9 травня.

Російський пропагандистський телеканал "Россия24" наприкінці квітня опублікував репортаж, як 64-а мотострілецька бригада з Хабаровська готується до військового параду до 9 травня. Один з офіцерів, який дає коментар пропагандистам, приховує своє справжнє прізвище та імʼя.

Журналісти виявили реальну сторінку російського капітана. Його звати Володимир Вікторович Ступніков. Йому 34 роки, він родом із Амурської області, але живе у Хабаровську. І дійсно служить у 64-й мотострілецькій бригаді з Хабаровська.





Майор Олександр Потапов, 41 рік. Народився у місті Смолєнськ. Після закінчення школи вступив до Військової академії протиповітряної оборони. Далі почав карʼєру в російській армії. Багато років служив на різних посадах у військових частинах Забайкалля. Потім був переведений у вже відому 64-у мотострілецьку бригаду в Хабаровськ.

















Ще один командир катів — 35-річний капітан Ілья Крячік. Родом з міста Благовєщєнськ, але проживає з родиною у Хабаровську. Навчався у військово-топографічному училищі в Санкт-Петербурзі, потім почав амрійську карʼєру.















Ще один виявлений "Слідством.Інфо" російський офіцер – капітан Олексій Абрамов, 45 років. Родом з Брянська. У 2001-му році закінчив академію протиповітряної оборони, нам навіть вдалося знайти стенд із випускниками, де було його прізвище. Потім служив у російській армії.







Підполковник Андрій Єрмішко, 50 років. Ймовірно, він служить на посаді начальника артилерії бригади. Ми знайшли сюжет пропагандистів "Россия-1" за 2017 рік, де підполковник Єрмішко давав коментар щодо підготовки до парадного салюта. Там він вказаний саме як "начальник артилерії бригади".







Капітан Сергій Бєрєжной, 33 роки. Після закінчення військового училища служив в Краснодарі, потім переїхав до Хабаровська. Ми знайшли фотографію з параду, де зображений ймовірно Бєрєжной, адже саме його курс того року марширував на цьому параді.

















Майор Сергій Борисєнко, 44 роки. Він вже тривалий час служить у 64-й мотострілецькій бригаді з Хабаровська, там же проживає разом з родиною.











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