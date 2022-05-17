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Новини Війна Різня в Бучі
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Командири "Бучанських катів": ЗМІ встановили, хто з офіцерів РФ відповідальний за геноцид на Київщині. ВIДЕО

Вдалося ідентифікувати частину командирів 64-ї мотострілецької бригади з Хабаровська. Цей підрозділ відзначився особливими звірствами під час окупації Бучі, де були жорстоко розстріляні сотні мирних жителів, багато з яких закатували до смерті.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Слідство.Інфо.

Після втечі з-під Києва частина хабаровської бригади перемістилася на Харківщину, де згодом була частково знищена Збройними силами України. А ще частина підрозділу, судячи з роликів російської пропаганди, повернулася до Хабаровська, аби взяти участь у параді до 9 травня.

Російський пропагандистський телеканал "Россия24" наприкінці квітня опублікував репортаж, як 64-а мотострілецька бригада з Хабаровська готується до військового параду до 9 травня. Один з офіцерів, який дає коментар пропагандистам, приховує своє справжнє прізвище та імʼя.

Командири Бучанських катів: ЗМІ встановили, хто з офіцерів РФ відповідальний за геноцид на Київщині 01

Журналісти виявили реальну сторінку російського капітана. Його звати Володимир Вікторович Ступніков. Йому 34 роки, він родом із Амурської області, але живе у Хабаровську. І дійсно служить у 64-й мотострілецькій бригаді з Хабаровська.

Командири Бучанських катів: ЗМІ встановили, хто з офіцерів РФ відповідальний за геноцид на Київщині 02

Командири Бучанських катів: ЗМІ встановили, хто з офіцерів РФ відповідальний за геноцид на Київщині 03
Командири Бучанських катів: ЗМІ встановили, хто з офіцерів РФ відповідальний за геноцид на Київщині 04

Майор Олександр Потапов, 41 рік. Народився у місті Смолєнськ. Після закінчення школи вступив до Військової академії протиповітряної оборони. Далі почав карʼєру в російській армії. Багато років служив на різних посадах у військових частинах Забайкалля. Потім був переведений у вже відому 64-у мотострілецьку бригаду в Хабаровськ.

Командири Бучанських катів: ЗМІ встановили, хто з офіцерів РФ відповідальний за геноцид на Київщині 05
Командири Бучанських катів: ЗМІ встановили, хто з офіцерів РФ відповідальний за геноцид на Київщині 06
Командири Бучанських катів: ЗМІ встановили, хто з офіцерів РФ відповідальний за геноцид на Київщині 07
Командири Бучанських катів: ЗМІ встановили, хто з офіцерів РФ відповідальний за геноцид на Київщині 08
Командири Бучанських катів: ЗМІ встановили, хто з офіцерів РФ відповідальний за геноцид на Київщині 09
Командири Бучанських катів: ЗМІ встановили, хто з офіцерів РФ відповідальний за геноцид на Київщині 10
Командири Бучанських катів: ЗМІ встановили, хто з офіцерів РФ відповідальний за геноцид на Київщині 11
Командири Бучанських катів: ЗМІ встановили, хто з офіцерів РФ відповідальний за геноцид на Київщині 12

Ще один командир катів — 35-річний капітан Ілья Крячік. Родом з міста Благовєщєнськ, але проживає з родиною у Хабаровську. Навчався у військово-топографічному училищі в Санкт-Петербурзі, потім почав амрійську карʼєру.

Командири Бучанських катів: ЗМІ встановили, хто з офіцерів РФ відповідальний за геноцид на Київщині 13
Командири Бучанських катів: ЗМІ встановили, хто з офіцерів РФ відповідальний за геноцид на Київщині 14
Командири Бучанських катів: ЗМІ встановили, хто з офіцерів РФ відповідальний за геноцид на Київщині 15
Командири Бучанських катів: ЗМІ встановили, хто з офіцерів РФ відповідальний за геноцид на Київщині 16
Командири Бучанських катів: ЗМІ встановили, хто з офіцерів РФ відповідальний за геноцид на Київщині 17
Командири Бучанських катів: ЗМІ встановили, хто з офіцерів РФ відповідальний за геноцид на Київщині 18
Командири Бучанських катів: ЗМІ встановили, хто з офіцерів РФ відповідальний за геноцид на Київщині 19

Ще один виявлений "Слідством.Інфо" російський офіцер – капітан Олексій Абрамов, 45 років. Родом з Брянська. У 2001-му році закінчив академію протиповітряної оборони, нам навіть вдалося знайти стенд із випускниками, де було його прізвище. Потім служив у російській армії.

Командири Бучанських катів: ЗМІ встановили, хто з офіцерів РФ відповідальний за геноцид на Київщині 20
Командири Бучанських катів: ЗМІ встановили, хто з офіцерів РФ відповідальний за геноцид на Київщині 21
Командири Бучанських катів: ЗМІ встановили, хто з офіцерів РФ відповідальний за геноцид на Київщині 22

Підполковник Андрій Єрмішко, 50 років. Ймовірно, він служить на посаді начальника артилерії бригади. Ми знайшли сюжет пропагандистів "Россия-1" за 2017 рік, де підполковник Єрмішко давав коментар щодо підготовки до парадного салюта. Там він вказаний саме як "начальник артилерії бригади".

Командири Бучанських катів: ЗМІ встановили, хто з офіцерів РФ відповідальний за геноцид на Київщині 23
Командири Бучанських катів: ЗМІ встановили, хто з офіцерів РФ відповідальний за геноцид на Київщині 24
Командири Бучанських катів: ЗМІ встановили, хто з офіцерів РФ відповідальний за геноцид на Київщині 25

Капітан Сергій Бєрєжной, 33 роки. Після закінчення військового училища служив в Краснодарі, потім переїхав до Хабаровська. Ми знайшли фотографію з параду, де зображений ймовірно Бєрєжной, адже саме його курс того року марширував на цьому параді.

Командири Бучанських катів: ЗМІ встановили, хто з офіцерів РФ відповідальний за геноцид на Київщині 26
Командири Бучанських катів: ЗМІ встановили, хто з офіцерів РФ відповідальний за геноцид на Київщині 27
Командири Бучанських катів: ЗМІ встановили, хто з офіцерів РФ відповідальний за геноцид на Київщині 28
Командири Бучанських катів: ЗМІ встановили, хто з офіцерів РФ відповідальний за геноцид на Київщині 29
Командири Бучанських катів: ЗМІ встановили, хто з офіцерів РФ відповідальний за геноцид на Київщині 30
Командири Бучанських катів: ЗМІ встановили, хто з офіцерів РФ відповідальний за геноцид на Київщині 31
Командири Бучанських катів: ЗМІ встановили, хто з офіцерів РФ відповідальний за геноцид на Київщині 32
Командири Бучанських катів: ЗМІ встановили, хто з офіцерів РФ відповідальний за геноцид на Київщині 33

Майор Сергій Борисєнко, 44 роки. Він вже тривалий час служить у 64-й мотострілецькій бригаді з Хабаровська, там же проживає разом з родиною.

Командири Бучанських катів: ЗМІ встановили, хто з офіцерів РФ відповідальний за геноцид на Київщині 34
Командири Бучанських катів: ЗМІ встановили, хто з офіцерів РФ відповідальний за геноцид на Київщині 35
Командири Бучанських катів: ЗМІ встановили, хто з офіцерів РФ відповідальний за геноцид на Київщині 36
Командири Бучанських катів: ЗМІ встановили, хто з офіцерів РФ відповідальний за геноцид на Київщині 37
Командири Бучанських катів: ЗМІ встановили, хто з офіцерів РФ відповідальний за геноцид на Київщині 38

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Автор: 

армія рф (18050) Буча (542)


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Топ коментарі
+31
то й шо.....покажить нам краще їхні відризані бошки....
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17.05.2022 18:29 Відповісти
+24
Шо не рожа то алкаш
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17.05.2022 18:26 Відповісти
+17
ну шо я їм можу побажати?
хай і вони і їхні сім"ї зазнають того, що ці уроди принесли в Україну
зазнають у повному обсязі
до сьомого коліна

кожен
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17.05.2022 18:34 Відповісти
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Шо не рожа то алкаш
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17.05.2022 18:26 Відповісти
Выяснилось, что прав был Чарльз Дарвин.
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17.05.2022 18:44 Відповісти
Скоріше Чезаре Ломброзо
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17.05.2022 21:37 Відповісти
то й шо.....покажить нам краще їхні відризані бошки....
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17.05.2022 18:29 Відповісти
З далеку начебто людина а розглянеш з близька-- песиголовець
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17.05.2022 18:31 Відповісти
буде воля - будуть гроші - будуть ті кати 200-ми ....
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17.05.2022 18:32 Відповісти
ну шо я їм можу побажати?
хай і вони і їхні сім"ї зазнають того, що ці уроди принесли в Україну
зазнають у повному обсязі
до сьомого коліна

кожен
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17.05.2022 18:34 Відповісти
їхніх ********** за лапки і об ріг дверей щоб мізки вилітали, їх самих - відрізати голови на камеру ,все знімати і викладати в якийсь закритий чат для переглядів. Жінкам- засовувати їхні відрізані члени в глотки і заставляти ковтати.
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17.05.2022 18:42 Відповісти
Нужен укр.моссад
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17.05.2022 18:44 Відповісти
И что? Зелебеня отдал приказ о ликвидации палача? Поймают как Цемаха? Его ищет Интерпол? С Зеленского Голда Меир как из дерьма пуля
"Ми хочемо жити. Наші сусіди хочуть бачити нас мертвими. Це залишає не надто багато простору для компромісу" (Голда Меїр)

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17.05.2022 18:45 Відповісти
Вважаєте - Вам нададуть дані, які є Державною таємницею? Розкриють зміст таємних Указів і наказів?

Таємні служби на те і таємні, аби Ви ніц про них не знали, тім більше в умовах війни!
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17.05.2022 19:27 Відповісти
А у нас есть таемни службы??
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17.05.2022 20:12 Відповісти
Документи під грифом "секретно". Я теж зареготав із цього)
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17.05.2022 23:06 Відповісти
Інтелектуали.
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17.05.2022 18:45 Відповісти
да уж...интеллект налицо...

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17.05.2022 23:37 Відповісти
падли думали сховаються за 8 тис км,
достануть сволот і там
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17.05.2022 18:47 Відповісти
Хто дістане?
Венедіктова? Баканов?*******?
Чи ті контррозвідники наші, яких до одного звільнив зі служби Зе
Хто?!
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17.05.2022 20:30 Відповісти
кожного покидька свого часу знайде його доля... і вона не буде привітною
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17.05.2022 18:57 Відповісти
Всіх на концерт Кобздона...
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17.05.2022 19:01 Відповісти
СУД НАД ПРЕСТУПНИКАМИ ДОЛЖЕН БЫТЬ В БУЧЕ, В КИЕВЕ, ЕСЛИ ОНИ ОСТАНУТСЯ ЖИВЫ. ДРУГОГО НЕ ДОЛЖНО БЫТЬ. СЛАВА УКРАИНЕ!
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17.05.2022 19:05 Відповісти
і що?
лють, просто лють.
не знаю, що робити. хіба що ходити по їх вк і писати прокляття і погрози їх знайомим. такі темні дикуни вірять в порчу і все таке, треба їм писати, що на них наслали порчу, прокляття до 27-го коліна і їх діти народяться інвалідами, а самі вони вже хворі на рак з метастазами, але ще не діагностовані і помруть в страшних муках.
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17.05.2022 19:08 Відповісти
Нужен фонд, из которого будет оплачена работа охотников за головами. Думаю украинцы на это дело скинутся без проблем.
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18.05.2022 11:59 Відповісти
Кацапы должны сдохнуть. Все поголовно
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17.05.2022 20:13 Відповісти
Жаль,що їм за це нічєвонєбудєт. Бо тожненашіметоди. Інфа ні про що.
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17.05.2022 20:13 Відповісти
БУДУТ ЛИКВИДИРОВАНЫ
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18.05.2022 00:21 Відповісти
Нужно всех этих приматов убить с особой жестокостью. Вариантов много.
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18.05.2022 00:30 Відповісти
найти и ликвидировать
каждого
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18.05.2022 01:44 Відповісти
Они все должны быть убиты.
И их родственники тоже.
Иначе эта зараза вернется к нам опять.
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18.05.2022 07:38 Відповісти
И что? Напишите на них жалобу в спортлото или лигу сексуальных реформ. Единственное что если подать в розыск в интерпол они так по заграницам отдыхать не смогут. Только *********, Абхазия. В противном случае арест, экстрадиция в Украину, далее справедливый и гуманный украинский суд, короткий отдых в нашем сизо и обмен на украинских пленных...
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18.05.2022 08:19 Відповісти
Там реально неплохо работают китайцы,но они работают за деньги.Этот вопрос нужно решать комплексно утилизировать вместе с семьями и жильем,эти твари не должны жить на планете.С бурятами попроще,там китайцы и так выжигают вокруг Байкала все вместе с их городами, будет дешевле.
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18.05.2022 12:19 Відповісти
Нам 100% треба свій МОСАД !
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18.05.2022 08:53 Відповісти
Ну и что? Вот если бы их трупы показали, тогда да, а так ....
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18.05.2022 10:04 Відповісти
А хіба Буча одна? Південь ще не звільняли, а там такі ж страшні речі відбуваються, які вже відомі. Постає питання: чому так легко зайшли, а на півночі доволі легко вийшли? Хто відповість за сотні людей, з особливою жорстокістю закатованих? Владу попереджали про напрямки, дату, і навіть час вторгнення. Та у нашого Буданова завжди свої відомості та джерела. Яке покарання він поніс за свої "інші відомості"? Це нашому народу вилазить боком терпимість до Оману, "Вагнергейту", тримання с СІЗО бойових генералів та інше. Та головне, він не лікується, красиву обгортку, в яку завернута зрада, сприймає з захопленням.
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18.05.2022 10:27 Відповісти
 
 