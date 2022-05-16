Під Макаровом знайдене поховання жертв російських окупантів, серед загиблих - громадянин Чехії. ВIДЕО

В Бучанському районі поліція Київщини виявила та оглянула тіла трьох вбитих російськими окупантами мирних осіб. Захоронення знайшли обабіч окружної дороги неподалік Макарова, де в період бойових дій розміщувались позиції росіян.

Як інформує Цензор.НЕТ, пр це повідомляє поліція Кивської області.

У повідомленні зазначається: "В ямі знаходились тіла трьох чоловіків, серед яких один іноземець. Загиблі були розстріляні окупантами в різні частини тіла. Поряд із захороненням виявили розтяжку із гранатою "Ф-1", яку залишили окупанти.

"Дві особи були вбиті в голову, одна особа в живіт. На місці захоронення знайшли документи одного з загиблих – це громадянин Чехії. Є його відповідні дані. Інші дві людини не встановлені на даний час, але вони були в цивільному одязі. Ми будемо шукати при яких обставинах вони зникли на території України" - повідомив з місця події Андрій Нєбитов

Встановлено, що громадянин Чехії ще до війни працював в Україні далекобійником, а з початком бойових дій приїхав до нашої держави допомагати в якості волонтера. 3 березня іноземець перестав виходити на зв'язок. На Батьківщині у 49-річного іноземця залишались дружина та брат.

Також неподалік села Раківка поліцейські знайшли тіло ще одного розстріляного місцевого жителя. Жертвою окупантів став колишній оперативний працівник органів внутрішніх справ, який перебував на пенсії. В період окупації чоловік вийшов за дровами і не повернувся. Як виявилось, солдати російської федерації роздягнули чоловіка і розстріляли. Загиблого поховали на полі поряд із бойовими позиціями агресорів.

"Це черговий факт, який підтверджує, що російські військові викрадали людей навіть з власних осель. На тілі загиблого криміналісти виявили сліди катування. Чітко зафіксували також і наявність вогнепальних поранень в область тулуба" - розповів начальник поліції Київщини".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Біля Макарова російські окупанти розстріляли родину: загинули три жінки та двоє дітей, - Нацполіція. ВІДЕО+ФОТОрепортаж