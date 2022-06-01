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Шість офіцерів-рашистів ліквідовані в Україні. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Війна в Україні
Управління стратегічних комунікацій ЗСУ повідомило імена шести ліквідованих в України командирів рашистів.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на СтратКом ЗСУ.
"Зустрічайте російських окупантів, які заблукали "на навчаннях", але вже правильно повернулися додому:
- командир взвода снайперов старший лейтенант Носков Андрей;
- старший лейтенант Горлатых Дмитрий;
- лейтенант Агарагимов Аслан;
- лейтенант Ханнанов Ильдар;
- командир миномётной батареи старший лейтенант Баир Хандуев;
- капитан 3 ранга Юрий Кукушкин", - йдеться у дописі.
Топ коментарі
+60 Максім ХОЙ 07fb0949
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+27 Роман с камнем
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+13 GHOST_3
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Им бы взять пример с успешных японцев, корейцев, китайцев.......таких же как они, людей монголоидной расы...., бороться за независимость собственных Бурятии, Якутии, создать успешные государства, как Китай, Япония....а они унижаются тем, что у руснявых на подхвате...
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