УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
7072 відвідувача онлайн
Новини Фото ФоторепортажВійна в Україні Війна
22 608 35
армія РФ (13463) війна (56365) втрати (3818)

Шість офіцерів-рашистів ліквідовані в Україні. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Війна в Україні

Управління стратегічних комунікацій ЗСУ повідомило імена шести ліквідованих в України командирів рашистів.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на СтратКом ЗСУ.

"Зустрічайте російських окупантів, які заблукали "на навчаннях", але вже правильно повернулися додому:

  • командир взвода снайперов старший лейтенант Носков Андрей;
  • старший лейтенант Горлатых Дмитрий;
  • лейтенант Агарагимов Аслан;
  • лейтенант Ханнанов Ильдар;
  • командир миномётной батареи старший лейтенант Баир Хандуев;
  • капитан 3 ранга Юрий Кукушкин", - йдеться у дописі.

Також дивіться: ЗСУ ліквідували командира десантно-штурмового батальйону рашистів підполковника Досягаєва. ФОТО

Автор: Володимир Янченко
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Twitter
Топ коментарі
+60
показати весь коментар
01.06.2022 16:44
+27
показати весь коментар
01.06.2022 16:58
+13
Кителёчки у них какие-то дебильные, особенно в сочетании с такими же дебильными рязанско-монголоидными рожами. Но на парад к кобзону - в самый раз.
показати весь коментар
01.06.2022 16:50
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Дудк добре. Але мало.
показати весь коментар
01.06.2022 16:42 Відповісти
показати весь коментар
01.06.2022 16:44 Відповісти
чем меньше их, тем лучше нам
показати весь коментар
01.06.2022 16:53 Відповісти
показати весь коментар
01.06.2022 16:56 Відповісти
останне фото ну дуже епічне.. побільше таких би кожен ранок-штук по 200
показати весь коментар
01.06.2022 16:49 Відповісти
Кителёчки у них какие-то дебильные, особенно в сочетании с такими же дебильными рязанско-монголоидными рожами. Но на парад к кобзону - в самый раз.
показати весь коментар
01.06.2022 16:50 Відповісти
показати весь коментар
01.06.2022 16:58 Відповісти
А ось і мавзолей для «хероїв»!!!
показати весь коментар
01.06.2022 17:56 Відповісти
сраная орда, одни чурки.
показати весь коментар
01.06.2022 16:52 Відповісти
"Чурки" це кацапські раби що давно втратили рештки національної гідності та за корм йдуть на війну як худоба на забій.
показати весь коментар
01.06.2022 17:21 Відповісти
Так, це національні меншини майже повністю перетравлені імперією. Замість того, щоб відстоювати своє, вони ********* себе і врешті гинуть в Україні. імперія спеціально присилає їх сюди - чим більше їх тут поляже, тим краще для неї, менше треба буде асимілювати. думаю в цих народів є достойні люди і уявляю як тяжко їм спостерігати. Майже безнадія у майбутньому для їхніх народів. Через невимовну тупість. Незважаючи ні на що навіть жаль їх
показати весь коментар
01.06.2022 18:51 Відповісти
Нас рать! им пох где подыхать
показати весь коментар
01.06.2022 16:52 Відповісти
а Залужный - молодец - если бы жест в виде буквы V был направлен в сторону собеседника ладонью, то это был бы символ победы... но парняга не зря знает 4 языка и жесты... то как показывает но - он посылает всех и вся не просто далеко... надеюсь, что этот жест направлен в сторону гнусавого, дерьмака, пепелаца, дьячка и трахамонии... и подтверждает - ВСУ - основа Украины и выиграет войну несмотря на все усилия руководства воспрепятствовать этому...
показати весь коментар
01.06.2022 16:53 Відповісти
Земля скловатою уйо###кам.
показати весь коментар
01.06.2022 17:02 Відповісти
малувато буде, потрібно ще!!!
показати весь коментар
01.06.2022 17:03 Відповісти
Я спочатку навіть путав на фото їхню форму з німецькою часів 2 світової. Вони все с Гітлера скопіювали, а називають нацистами нас.
показати весь коментар
01.06.2022 17:03 Відповісти
А погонялова які ісконно руськіє..."аслан," "ільдар"," баір" Багатирі!!!
показати весь коментар
01.06.2022 17:11 Відповісти
- Рядовой Мамедов! Что у вас на голове?
- Так точно!
- Что "так точно"?
- Ура-а!!!
показати весь коментар
01.06.2022 17:21 Відповісти
Вот не понимаю этих бурятов, якутов.... Их же сами русские за людей не считают, анекдоты про "тупых чукчей" слагают, "мамбетами" обзывают.....а они за кацапофф воюют....

Им бы взять пример с успешных японцев, корейцев, китайцев.......таких же как они, людей монголоидной расы...., бороться за независимость собственных Бурятии, Якутии, создать успешные государства, как Китай, Япония....а они унижаются тем, что у руснявых на подхвате...
показати весь коментар
01.06.2022 17:22 Відповісти
потому что они и есть орда, всяэта сифозназная бурято якутская срань
показати весь коментар
01.06.2022 17:43 Відповісти
Нічого дивного. Це поневолені народи, вони живуть під окупацією. Що, забули, як українці 300 років жили під тій же окупацією і також проти імперської влади не тільки не бунтували, а ще й воювали за неї? Не все так погано. Як тільки "центр" послабшає, а це обов'язково станеться в результаті ганебної поразки у війні, от тоді і почнуться "національно-визвольні" війни різних рівней національної свідомості і різних масштабів. Законів розвитку людського суспільства скасувати неможливо.
показати весь коментар
01.06.2022 17:58 Відповісти
Там где "Кукушкин" какая-то куча мусора на заднем плане. Их что, на свалке прикапывают?
показати весь коментар
01.06.2022 17:23 Відповісти
странненько а вот в Рашкастане как всегда - потерь нет ))

"Россия практически перестала нести потери в ходе спецоперации на Украине, это результат изменения подхода к ведению боевых действий, заявил РИА Новости глава комитета Госдумы по обороне Картаполов"
показати весь коментар
01.06.2022 17:30 Відповісти
Ну, 200-300 "двухсотих" на день - це для рашки, дійсно, "не патєря". Навіть не помітно на тлі загальної смертності на рашці від алкоголізма і його кримінальних наслідків.
показати весь коментар
01.06.2022 18:03 Відповісти
Дійсно "харошые русские"
показати весь коментар
01.06.2022 17:43 Відповісти
На третій фотографії в розрізі очей добре проглядується истинно русский человек и товарищ.
показати весь коментар
01.06.2022 18:36 Відповісти
На расеє бізнес ритуальних послуг на підйомі )))
показати весь коментар
01.06.2022 18:46 Відповісти
не забываем, за 3 месяца войны оркалоиды не захватили ни одного областного центра, хотя грозились уже в Польше быть. отсюда и потери не очень большие. когда "захватили" север Украины, то и потери были
показати весь коментар
01.06.2022 19:22 Відповісти
Одні бабаї! Москвичів та пітерців на закуску бережуть орки?
показати весь коментар
01.06.2022 19:52 Відповісти
русофобiя повинна бути як мога бiльшою.
показати весь коментар
01.06.2022 20:21 Відповісти
земля вам стекловатой-су..и путенские и вашим поколениям на 7колен вперёд....
показати весь коментар
02.06.2022 01:51 Відповісти
 
 