Бійці 57-ї ОМБр знищили БМП-2 рашистів на Луганському напрямку. ФОТО

На Луганському напрямку бійці одного з окремих мотопіхотних батальйонів 57-ї окремої мотопіхотної бригади ЗСУ знищили ворожу БМП-2.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку бригади у фейсбуці.





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