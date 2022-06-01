Бійці 57-ї ОМБр знищили БМП-2 рашистів на Луганському напрямку. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Війна в Україні
На Луганському напрямку бійці одного з окремих мотопіхотних батальйонів 57-ї окремої мотопіхотної бригади ЗСУ знищили ворожу БМП-2.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку бригади у фейсбуці.
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Яр Холодний
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