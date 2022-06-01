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війна (56365) Луганщина (4416) 57 окрема мотопіхотна бригада (94) БМП (219)

Бійці 57-ї ОМБр знищили БМП-2 рашистів на Луганському напрямку. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Війна в Україні

На Луганському напрямку бійці одного з окремих мотопіхотних батальйонів 57-ї окремої мотопіхотної бригади ЗСУ знищили ворожу БМП-2.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку бригади у фейсбуці.

Бійці 57-ї ОМБр знищили БМП-2 рашистів на Луганському напрямку 01
Бійці 57-ї ОМБр знищили БМП-2 рашистів на Луганському напрямку 02

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": На Луганщині бійці 57-ї ОМБр знищили два танки рашистів (оновлено). ВIДЕО

Автор: Володимир Янченко
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01.06.2022 17:09 Відповісти
Ну що! Або на ремонт і в бій Або - на переплавку!
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01.06.2022 17:13 Відповісти
Кацапи , надіюсь , здохли
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01.06.2022 17:17 Відповісти
 
 