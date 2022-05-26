На Луганщині бійці 57-ї ОМБр знищили два танки рашистів (оновлено). ВIДЕО

На Луганщині бійці 57-ї окремої мотопіхотної бригади ЗСУ знищили два російські танки.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку бригади у фейсбуці.

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